Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
07. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz börtön ügyészség

Lesz még választás Magyarországon, vagy mindenki börtönbe megy, aki el mer indulni a Tisza ellenében?

2026. július 21. 14:45

Tessék nyíltan megmondani!

2026. július 21. 14:45
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Az ügyészség nyomozói ma előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. 

A Tisza Pártnak nyilvánvalóan az a terve, hogy a demokratikus politikai ellenfeleit kiiktassa, az önkényes lépéseivel szenbeni ellenállást felszámolja, és ehhez a magyar hatóságokat használja eszközül. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Hogy készüljön az ember: lesz még választás Magyarországon, vagy mindenki börtönbe megy, aki el mer indulni a Tisza ellenében? Tessék nyíltan megmondani!”

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisskiss-7
2026. július 21. 17:36
🍓 H​​e​​l​y​i​​​ ​​c​s​​​a​​​j​​ok ​​​szexre ​​​m​​á​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
Válasz erre
0
0
rottyos-ducse
2026. július 21. 17:35
Te biztosan bortonbe mesz, Bazsi ha ez volt a kerdes
Válasz erre
0
4
kisskiss-7
2026. július 21. 17:23
🍓 H​​e​l​​y​​​i​ ​c​​​s​​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​á​​r​a​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. július 21. 17:20
Tisza Párt? Hány tagja van, mint pártnak? Mennyi tagdíjat fizet egy-egy párttag? Eddigi információim alapján nem valami sok. Még akkor se, ha az elmúlt 3 hónapban valószínűsítem, hogy ugrásszerűen megnőtt a taglétszám. (Hogy akkor a kampányfinanszírozás hogy történt? Milyen támogatók milyen ellenszolgáltatásokért az most nem téma, de érdekes.) Vagyis nem maga a párt, hanem a párt vezetése, elsősorban MP. És itt jön az előző bekezdés zárójelben foglalt kérdéskör. Ezek a "támogtói körök" vezérlik az önmaga tényleges méretét és előfelkészültségét messze meghaladó döntéscunamit.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!