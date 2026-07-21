Házkutatást tartott az ügyészség a Fidesz központjában, Magyar Péter is reagált
A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben – írta az ellenzéki párt közleményben.
Tessék nyíltan megmondani!
„Az ügyészség nyomozói ma előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon.
A Tisza Pártnak nyilvánvalóan az a terve, hogy a demokratikus politikai ellenfeleit kiiktassa, az önkényes lépéseivel szenbeni ellenállást felszámolja, és ehhez a magyar hatóságokat használja eszközül.
Hogy készüljön az ember: lesz még választás Magyarországon, vagy mindenki börtönbe megy, aki el mer indulni a Tisza ellenében? Tessék nyíltan megmondani!”
A Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben – írta az ellenzéki párt közleményben.
Azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.
Nyitókép: Facebook