„Az ügyészség nyomozói ma előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon.

A Tisza Pártnak nyilvánvalóan az a terve, hogy a demokratikus politikai ellenfeleit kiiktassa, az önkényes lépéseivel szenbeni ellenállást felszámolja, és ehhez a magyar hatóságokat használja eszközül.