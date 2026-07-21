Kapitány István új vezető kinevezését jelentette be

A szakember a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, majd az Oxfordi Egyetem Executive MBA-programján bővítette vezetői és üzleti ismereteit. Szakmai pályájának egyik meghatározó állomásaként egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó vállalat vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösségek fejlesztésén dolgozott.

Ezt követően Csendes Olivér az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként tevékenykedett, ahol a turizmus digitális fejlesztéséért és az innovációs projektek koordinálásáért felelt. Magyarországi tapasztalatait a Visit Hungary vezérigazgatójaként szerezte, ahol munkájának középpontjában a digitalizáció, az adatvezérelt turizmusirányítás, a desztinációmarketing, valamint a nemzetközi szakmai együttműködések erősítése állt.

Az MTÜ élén várhatóan ezekre a területekre építhet majd,