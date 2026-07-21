Kapitány István új vezető kinevezését jelentette be

Kapitány István kirúgta Guller Zoltánt
Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is visszahívta.
Megvan Guller Zoltán utódja a Magyar Turisztikai Ügynökség élén: a gazdasági és energetikai miniszter Csendes Olivért kérte fel az MTÜ vezetésére.
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető keddi Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: az új vezető személyében olyan szakember kerül az MTÜ élére, aki jelentős nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik a stratégiai tervezés, az innováció és a turizmusirányítás területén.
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Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is visszahívta.
Kapitány kiemelte,
Csendes pályafutása során multinacionális vállalatoknál, üzleti tanácsadóként, valamint a startup-ökoszisztéma fejlesztésében és a turisztikai szektor vezető pozícióiban is bizonyított.
Hozzátette: az új vezérigazgató a turisztikai szakma széles körű elismerését és bizalmát élvezi.
A szakember a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, majd az Oxfordi Egyetem Executive MBA-programján bővítette vezetői és üzleti ismereteit. Szakmai pályájának egyik meghatározó állomásaként egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó vállalat vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösségek fejlesztésén dolgozott.
Ezt követően Csendes Olivér az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként tevékenykedett, ahol a turizmus digitális fejlesztéséért és az innovációs projektek koordinálásáért felelt. Magyarországi tapasztalatait a Visit Hungary vezérigazgatójaként szerezte, ahol munkájának középpontjában a digitalizáció, az adatvezérelt turizmusirányítás, a desztinációmarketing, valamint a nemzetközi szakmai együttműködések erősítése állt.
Az MTÜ élén várhatóan ezekre a területekre építhet majd,
különös hangsúlyt fektetve
A szakember kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor a hazai turizmus a rekordközeli vendégforgalom fenntartása mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez az innovációra, az adatalapú döntéshozatalra és a magasabb hozzáadott értékű turisztikai szolgáltatások fejlesztésére.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: MTI/Purger Tamás