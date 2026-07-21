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Guller Zoltán Magyar Turisztikai Ügynökség Kapitány István

Kapitány István új vezető kinevezését jelentette be

2026. július 21. 17:01

Megvan Guller Zoltán utódja a Magyar Turisztikai Ügynökség élén: a gazdasági és energetikai miniszter Csendes Olivért kérte fel az MTÜ vezetésére.

2026. július 21. 17:01
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A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető keddi Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: az új vezető személyében olyan szakember kerül az MTÜ élére, aki jelentős nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik a stratégiai tervezés, az innováció és a turizmusirányítás területén.

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Kapitány kiemelte, 

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Csendes pályafutása során multinacionális vállalatoknál, üzleti tanácsadóként, valamint a startup-ökoszisztéma fejlesztésében és a turisztikai szektor vezető pozícióiban is bizonyított.

Hozzátette: az új vezérigazgató a turisztikai szakma széles körű elismerését és bizalmát élvezi.

A szakember a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, majd az Oxfordi Egyetem Executive MBA-programján bővítette vezetői és üzleti ismereteit. Szakmai pályájának egyik meghatározó állomásaként egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó vállalat vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösségek fejlesztésén dolgozott.

Ezt követően Csendes Olivér az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként tevékenykedett, ahol a turizmus digitális fejlesztéséért és az innovációs projektek koordinálásáért felelt. Magyarországi tapasztalatait a Visit Hungary vezérigazgatójaként szerezte, ahol munkájának középpontjában a digitalizáció, az adatvezérelt turizmusirányítás, a desztinációmarketing, valamint a nemzetközi szakmai együttműködések erősítése állt.

Az MTÜ élén várhatóan ezekre a területekre építhet majd, 

különös hangsúlyt fektetve 

  • a magyar turizmus versenyképességének növelésére, 
  • a digitális fejlesztésekre és 
  • a nemzetközi piacokon való láthatóság erősítésére. 

A szakember kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor a hazai turizmus a rekordközeli vendégforgalom fenntartása mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez az innovációra, az adatalapú döntéshozatalra és a magasabb hozzáadott értékű turisztikai szolgáltatások fejlesztésére.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 38 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 18:25
🍓 H​​e​l​​y​​​i​​​ ​​c​s​​a​​​j​​ok ​​szexre ​m​​​á​​​r​​​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​.​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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Fer70
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2026. július 21. 18:21 Szerkesztve
"Korábban a még az Orbán-kormány által 2019-ben létrehozott Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes idén februárban, 19 hónap után távozott a Visit Hungarytől, a turizmus.com-nak adott interjújában azt mondta, visszaköltözik Bécsbe a családjához." Egy újabb kiugrott ex NER-es. (Ezt persze Kapitány elvtárs "elfelejtette" közölni!) Csak mint a Kedves focistafeleség Vezető! i Nem hiába na, mindig a fejétől bűzlik a hal! Mennyire szánalmas ez az egész másod-, harmadvonalas Fidesz bagázs!... . még jó, hogy több ezer szakemberrel vágtak neki a kormányzásnak! :-(
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kisskiss-7
2026. július 21. 18:21
🍓 H​​​e​​​l​y​​​i​​ ​​​c​​s​​a​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​r​​​a​​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​.​𝗧​𝗢​​𝗣
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johannluipigus
2026. július 21. 18:18
"Fck fcbk "Te marginális kissebségi digitális polgárikörös harcos vagy mi a f#szom védvonal fekvőrendör balfasz.Ja és nyuszi motor" Volt pofázni? Hátra arc! Irány a csatorna! Lépés induuulj!
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