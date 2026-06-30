Ft
Ft
39°C
21°C
Ft
Ft
39°C
21°C
06. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
villamosenergia rendszer hárfás zsolt szélerőmű Kapitány István szélenergia villamosenergia

Erről nem szólt Kapitány István, amikor bejelentette, hogy elárasztják Magyarországot szélerőművekkel

2026. június 30. 21:17

Többször is előfordult a legnagyobb kánikulában, hogy a szélerőművek nem termeltek, helyette viszont a hálózatból vettek fel energiát.

2026. június 30. 21:17
null

Hárfás Zsolt blogján arról ír, mit mutatott a magyar villamosenergia-rendszer a 40 Celsius-fokos hőségben. Az atomenergia-szakértő a június 26-i rendszeradatok elemzése során sokatmondó jelenségre figyelt fel a szélerőművek teljesítményével kapcsolatban.

„A 325 MW beépített szélerőművi kapacitásból az adott időszakban mindössze 9 MW termelt. Ráadásul a nap folyamán átlagosan is csupán mintegy 3 MW körüli teljesítményt nyújtottak, miközben 

volt 22 olyan negyedórás időszak, amikor a szélerőművek nem termeltek villamos energiát, hanem saját segédüzemi fogyasztásuk miatt a hálózatból vettek fel energiát” 

– fejtette ki Hárfás.

A szakértő szerint ez nem rendkívüli esemény, hanem az időjárásfüggő villamosenergia-termelés természetes sajátossága.

Ezt is ajánljuk a témában

Hárfás kifejti: 

egy villamosenergia-rendszert nem a legkedvezőbb, hanem a legkritikusabb órák alapján kell megtervezni. 

Délben, napsütéses időben szinte minden rendszer jól működik. Az igazi kérdés mindig az, hogy mi történik este nyolc órakor, amikor még mindig közel 40 Celsius-fok van, emberek milliói használják a légkondicionálókat, a naperőművek termelése már minimális, a szél pedig alig fúj. A június 26-i adatok erre a kérdésre egyértelmű választ adtak.”

„Mindez ismét rámutat arra, hogy Magyarország hosszú távú ellátásbiztonsága nem épülhet kizárólag időjárásfüggő villamosenergia-termelésre” – vélekedik a szakértő.

Szerinte „az ország hosszú távú energiaellátását csak kiegyensúlyozott termelési szerkezet biztosíthatja. Ennek része a napenergia, a szélenergia, az energiatárolás, a korszerű gázerőművek, ugyanakkor nélkülözhetetlen eleme a nagy teljesítményű, időjárástól független atomerőművi termelés is.”

Miközben a PaksII beruházás jövőjével kapcsolatban eddig kevés egyértelmű állítást tett az új kormány, Kapitány István a minap bejelentette: 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Mint kiderült, ehhez tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. június 30. 23:13
Kik akarják a nyakunkba varrni a lejárt szavatosságú rakás szert?! Kiknek a biznisze?!
Válasz erre
1
0
x-el-70
2026. június 30. 23:00
Jönnek az agyhalott tudatlan Eu-s faszságok.
Válasz erre
0
0
elbert-0
2026. június 30. 22:50
Másoljuk le a spanyolokat, ott is jól sikerült.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2026. június 30. 22:45
A szélerőmű telepítése rettenetesen drága, élettartama 20 év, a beépített teljesítmény 5 ször akkora mint ami lejön belőle, az is úgy, hogy a természet mondja meg hogy, és már az is nyilvános, hogy rohadtul nem olyan zöld mint hirdették.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!