Erről nem szólt Kapitány István, amikor bejelentette, hogy elárasztják Magyarországot szélerőművekkel

Hárfás Zsolt blogján arról ír, mit mutatott a magyar villamosenergia-rendszer a 40 Celsius-fokos hőségben. Az atomenergia-szakértő a június 26-i rendszeradatok elemzése során sokatmondó jelenségre figyelt fel a szélerőművek teljesítményével kapcsolatban.

„A 325 MW beépített szélerőművi kapacitásból az adott időszakban mindössze 9 MW termelt. Ráadásul a nap folyamán átlagosan is csupán mintegy 3 MW körüli teljesítményt nyújtottak, miközben