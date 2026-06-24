Bejelentést tett Kapitány István – nagy változásra készülhetünk Magyarország energiamixében

Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten áll, „gyakorlatilag be volt fagyasztva”. Az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt a zöldenergia-termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták – tette hozzá.

A tárcavezető szerint a biztonságos energiaellátáshoz több lábon kell állni, a szélerőművek és a naperőművek pedig tökéletesen kiegészítik egymást. Amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy épp éjszaka van, a szél továbbra is termelhet energiát, ez teszi erősebbé és kiszámíthatóbbá az egész rendszert. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent Magyarországnak – közölte.