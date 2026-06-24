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kapitány istván magyarország energia szélerőmű szélenergia

Bejelentést tett Kapitány István – nagy változásra készülhetünk Magyarország energiamixében

2026. június 24. 20:09

A következő néhány évben ellepik Magyarországot a szélerőművek a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján.

2026. június 24. 20:09
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A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával – mondta szerdai videóüzenetében Kapitány István.

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy 

2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. 

Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten áll, „gyakorlatilag be volt fagyasztva”. Az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt a zöldenergia-termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták – tette hozzá.

A tárcavezető szerint a biztonságos energiaellátáshoz több lábon kell állni, a szélerőművek és a naperőművek pedig tökéletesen kiegészítik egymást. Amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy épp éjszaka van, a szél továbbra is termelhet energiát, ez teszi erősebbé és kiszámíthatóbbá az egész rendszert. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent Magyarországnak – közölte.

Kapitány István ismertette továbbá, hogy az átláthatóság érdekében a pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén elkezdődik. A tender teljes mértékben versenyalapú, diszkrimináció- és korrupciómentes lesz. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami körülbelül akkora kapacitás, mint 4 paksi erőműblokk névleges teljesítménye. A szélerőművek nem folyamatosan termelnek maximális teljesítménnyel, de ez az adat jól mutatja a fejlesztés mértékét – fogalmazott.

Sürgette egyúttal a villamosenergia-hálózat fejlesztését is az új kapacitások csatlakoztatása érdekében, hálózat- és infrastruktúrafejlesztésre uniós forrásból 1,5 milliárd euró juthat. Az elosztó és átviteli hálózatokat működtető társaságok már most is feszített tempóban dolgoznak az ehhez szükséges fejlesztések előkészítésén – mondta a miniszter.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 91 komment

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tikkadt-szocske
2026. június 24. 21:40
Kapitány, kapitány, van ilyen csacsi lány... aki ezt elhiszi?
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minarik
2026. június 24. 21:40
szilvarozsa 2026. június 24. 21:33 A németek már hiába írják ki a pályázatokat, senki nem jelentkezik szélerőműparkok építésére. Nahát! És pont most és pont nálunk meg szélerőművek kellenek. This is the beginning of a beautiful friendship.
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0
0
pollip
2026. június 24. 21:36
Ugye az lehetetlen felállás, hogy borús időben nem fúj a szél? Ezt a Tisza nem engedheti meg az időjárásnak!!!!
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1
0
pollip
2026. június 24. 21:34
A Tisza képes rá, hogy meghatározza az időjárást: nappal süssön a nap, éjszaka fújjon a szél......
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1
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