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kapitány istván tóth máté energia Paks2 energiajogász szélenergia

„Ez nem energiapolitika” – megjött a szakértői reakció Kapitány István javaslatára

2026. június 26. 20:37

Az enerigajogász szerint Kapitány István ötletével ellentétben nem a fogyasztói korlátozás a megoldás.

2026. június 26. 20:37
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„Esetleg nem a kontroll nélküli zöldítést kéne befejezni? 

Hát nem azt mutatja a helyzet, hogy a nap- és időjárásfüggő megújulók NEM TUDJÁK a fogyasztási görbét lefedni? Ti meg épp most is további nap- meg szélkapacitást terveztek! 

Nem a fogyasztói korlátozás a megoldás – reagált Tóth Máté energiajogász Kapitány István azon javaslatára, hogy az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást.

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Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást!

Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!

A szakértő ehelyett a következő javaslatokat tette:
- PaksII kell, ami folyamatosan termel;
- gázerőmű ami akkor amikor akarom, és 
- rugalmassági szolgáltatások, keresletoldali válasz (DSR), sok független aggregátor meg helyi energiaközösségek”

Egy későbbi posztjátban Tóth Máté arra is rámutatott, hogy „a magyar áramtőzsde, a HUPX adatai alapján ma este az áramcsúcs 708 euró/MWh lesz.”

Az energiajogász szerint „Ez elképesztő világossá teszi a PIAC nyelvén, hogy elhibázott az eszetlen zöldítés, mert 
- nem fedi le a keresleti görbét a nap- meg időjárásfüggő megújuló termelés. Ehhez képest Kapitányék még több megújulót akarnak.
- Ordító, hogy mekkora szükség lenne a Paks II atomerőmű állandó termelésére (zsinórvillany). Ehhez képest Kapitányék felülvizsgálják a Paks II beruházást.
- Ordító, hogy gyorsindítású gázerőművek kellenek. Ehhez képest Kapitányék leválnak az orosz gázról meg minden más gázról.
-Ordító, hogy független aggregátorok kellenek, keresletoldali válasz (DSR), helyi energiaközösségek, rugalmassági megoldások és kiegyenlítőenergia. Ezekkel viszont hiába tépem a számat, Kapitányék azt se tudják, micsodák.”

Hozzátette: 

Marad hát a »csökkentsünk fogyasztást«, meg biciklizzünk, azzal is lehet termelni áramot. Biciklizés közben meg lehet enni az ukrán gmo-s sertéshúst, az úgyis foszforeszkál a sötétben.”

A szakértő leszögezte: „Ez nem energiapolitika; az az állam meg, ami nem biztosítja a lakosság igényeit, nem állam.”

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 22 komment

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Sorrend:
Szerintem
•••
2026. június 26. 21:14 Szerkesztve
Szarnak a tiszarok az egészre. Simán elkezdik nálunk is azt az őrületet, amibe már a német méregzöld energia politikai is belebukott. A fogyasztói korlátozásokkal a rezsicsökkentés eltörlésére puhítják a népet.
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6
0
MálingerGyörgy
2026. június 26. 21:10
"Fideszeseim"- velem együtt! Nem ez a politikája, csupán próbál takarékoskodtatni az erőforrásainkkal, miért baj ez? Ne legyünk már Ők, mindenben belekötők!
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0
3
Szuperszig
2026. június 26. 21:10
Nem tudom, hogy ki mit várt egy büfé beszerzési igazgatótól energia ügyben???? Ennyi erővel a MOL torony portása is leehtne a helyében, ő is energetikai cégnél dolgozik.
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6
0
mnmn
•••
2026. június 26. 21:03 Szerkesztve
A szoci rendszer hiány gazdaság volt, de még ott sem adták ki a lakosságnak, hogy mikor kapcsolják le és fel a villanyt. Prolikák, ti erre szavaztatok? Azt mondta a szekta, hogy nem leszünk összeszerelő ország.
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5
0
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