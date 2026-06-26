„Ez nem energiapolitika” – megjött a szakértői reakció Kapitány István javaslatára

Egy későbbi posztjátban Tóth Máté arra is rámutatott, hogy „a magyar áramtőzsde, a HUPX adatai alapján ma este az áramcsúcs 708 euró/MWh lesz.”

Az energiajogász szerint „Ez elképesztő világossá teszi a PIAC nyelvén, hogy elhibázott az eszetlen zöldítés, mert

- nem fedi le a keresleti görbét a nap- meg időjárásfüggő megújuló termelés. Ehhez képest Kapitányék még több megújulót akarnak.

- Ordító, hogy mekkora szükség lenne a Paks II atomerőmű állandó termelésére (zsinórvillany). Ehhez képest Kapitányék felülvizsgálják a Paks II beruházást.

- Ordító, hogy gyorsindítású gázerőművek kellenek. Ehhez képest Kapitányék leválnak az orosz gázról meg minden más gázról.

-Ordító, hogy független aggregátorok kellenek, keresletoldali válasz (DSR), helyi energiaközösségek, rugalmassági megoldások és kiegyenlítőenergia. Ezekkel viszont hiába tépem a számat, Kapitányék azt se tudják, micsodák.”

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