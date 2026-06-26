„Ez nem energiapolitika” – megjött a szakértői reakció Kapitány István javaslatára

Ez lesz az ára, ha szélerőművekkel árasztja el az országot a kormány
Tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia.
Az enerigajogász szerint Kapitány István ötletével ellentétben nem a fogyasztói korlátozás a megoldás.
„Esetleg nem a kontroll nélküli zöldítést kéne befejezni?
Hát nem azt mutatja a helyzet, hogy a nap- és időjárásfüggő megújulók NEM TUDJÁK a fogyasztási görbét lefedni? Ti meg épp most is további nap- meg szélkapacitást terveztek!
Nem a fogyasztói korlátozás a megoldás” – reagált Tóth Máté energiajogász Kapitány István azon javaslatára, hogy az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást.
Kapcsolódó vélemény
Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!
A szakértő ehelyett a következő javaslatokat tette:
„- PaksII kell, ami folyamatosan termel;
- gázerőmű ami akkor amikor akarom, és
- rugalmassági szolgáltatások, keresletoldali válasz (DSR), sok független aggregátor meg helyi energiaközösségek”
Egy későbbi posztjátban Tóth Máté arra is rámutatott, hogy „a magyar áramtőzsde, a HUPX adatai alapján ma este az áramcsúcs 708 euró/MWh lesz.”
Az energiajogász szerint „Ez elképesztő világossá teszi a PIAC nyelvén, hogy elhibázott az eszetlen zöldítés, mert
- nem fedi le a keresleti görbét a nap- meg időjárásfüggő megújuló termelés. Ehhez képest Kapitányék még több megújulót akarnak.
- Ordító, hogy mekkora szükség lenne a Paks II atomerőmű állandó termelésére (zsinórvillany). Ehhez képest Kapitányék felülvizsgálják a Paks II beruházást.
- Ordító, hogy gyorsindítású gázerőművek kellenek. Ehhez képest Kapitányék leválnak az orosz gázról meg minden más gázról.
-Ordító, hogy független aggregátorok kellenek, keresletoldali válasz (DSR), helyi energiaközösségek, rugalmassági megoldások és kiegyenlítőenergia. Ezekkel viszont hiába tépem a számat, Kapitányék azt se tudják, micsodák.”
Hozzátette:
Marad hát a »csökkentsünk fogyasztást«, meg biciklizzünk, azzal is lehet termelni áramot. Biciklizés közben meg lehet enni az ukrán gmo-s sertéshúst, az úgyis foszforeszkál a sötétben.”
A szakértő leszögezte: „Ez nem energiapolitika; az az állam meg, ami nem biztosítja a lakosság igényeit, nem állam.”
Ezt is ajánljuk a témában
Tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka