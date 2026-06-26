Ez lesz az ára, ha szélerőművekkel árasztja el az országot a kormány

Jelentős fordulatot hozhat a megújulók piacán a kormány azon terve, amely szerint 2030-ig megtízszerezné a hazai szélerőművi kapacitást. Augusztus végén már jön az első pályázat, addig viszont fel kell oldani a 2016-ban elfogadott korlátozó szabályozásokat, amelyek között a legfontosabb a tájképi és zajvédelmi szempontokat védő regula – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Mint ismert, Kapitány István a minap bejelentette: 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon.