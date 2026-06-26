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hortay olivér szélerőmű Kapitány István

Ez lesz az ára, ha szélerőművekkel árasztja el az országot a kormány

2026. június 26. 18:58

Tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia.

2026. június 26. 18:58
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Jelentős fordulatot hozhat a megújulók piacán a kormány azon terve, amely szerint 2030-ig megtízszerezné a hazai szélerőművi kapacitást. Augusztus végén már jön az első pályázat, addig viszont fel kell oldani a 2016-ban elfogadott korlátozó szabályozásokat, amelyek között a legfontosabb a tájképi és zajvédelmi szempontokat védő regula – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Mint ismert, Kapitány István a minap bejelentette: 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon.

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Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten áll, „gyakorlatilag be volt fagyasztva”. Az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt a zöldenergia-termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták – tette hozzá a gazdasági és energetikai miniszter.

A Magyar Nemzet a 2016-os megtorpanással kapcsolatban felidézi: 

abban az évben fogadta el a kormány azt a rendeletmódosítást, amely alapján szélerőművet és szélerőműparkot tilossá vált elhelyezni beépítésre szánt területen, illetve annak határától számított 12 kilométeren belül.

A cikk szerint a védősáv elsődleges indoka a településrendezési és környezetvédelmi, lakosságvédelmi, tájképi, településképi és zajvédelmi szempontok érvényesítése volt.

A szakmai viták fő ellenérve pedig úgy szólt – folytatja a lap –, hogy a 12 kilométeres védőtávolság nemzetközi összevetésben szigorú, Európában jellemzően inkább néhány száz méter és egy–két kilométer között mozog. Magyarország településszerkezete mellett gyakorlatilag megszűnt a lehetőség új szélerőművek telepítésére. Később műszaki előírásokkal és azzal, hogy nulla megawattban határozta meg a hatóság a szélerőművek építésére kiadható engedélyt, pont került a szigorítás végére. 

A Tisza-kormánynak most ezeket a jogszabályokat kell módosítani augusztus végéig 

ahhoz, hogy sikeres legyen a kiírandó pályázat. Érdekes kérdés lesz, hogy vajon mekkora beruházói érdeklődés mutatkozik a pályázatok iránt, és hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt az energiapolitikai célok és a helyi közösségek szempontjai között.

A Magyar Nemzet szerint további kérdés, hogy – még ha lehetséges és gazdaságos is a kutatások szerint – vajon elbír-e a rendszer ilyen mennyiségű megújuló kapacitást. 

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője szerint Magyarországnak kevesebb új szélerőműre és több szabályozható kapacitásra lenne szüksége.

A négy GW-os mennyiséget túlzásnak tartja, már csak azért is, mert az erre fordítandó források máshonnan hiányoznak majd.

Az elmúlt évek napelem-boomjára nem egy szélerőmű-boom a megfelelő válasz, 

hanem szabályozható, rugalmas kapacitások fejlesztése. A spanyol áramszünet alatt sem az időjárásfüggő egységekből volt hiány, hanem a hagyományos alap- és gyorsindítású erőművekből.” – idézte fel Hortay.

A Magyar Nemzet egyébként arra is rámutat: míg a paksi blokkok éves kihasználtsága jellemzően 85-95 százalék körüli, addig a magyarországi szélerőművek várható kihasználtsága inkább 25-35 százalék.

Nyitókép: AFP/Joe Klamar

Összesen 51 komment

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figyelő4322
2026. június 26. 21:31
"...a paksi blokkok éves kihasználtsága jellemzően 85-95 százalék körüli... a szélerőművek várható kihasználtsága inkább 25-35 százalék." Hát akkor miért kellenek a hülyéknek szélmalmok? Ah, bocs... Píszí nyelven szél- ERŐMŰVEK... Nem lenne érdemesebb az atomerőművekre koncentrálni? Abból sokkal kevesebb kell, és nem rondítják el az országot. Sőt, az atomerőművek kevésbé szennyezők!
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0
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martens
2026. június 26. 20:56
Valószínű, hogy Kapitánynak valami haverja gyártja ezeket az erőműveket, majd osztoznak a pénzen.
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3
0
martens
2026. június 26. 20:55
Ezt a marhaságot nem kéne ideengedni.
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3
0
tapir32
•••
2026. június 26. 20:34 Szerkesztve
A Tiszás vezetők sok pénz fektettek a szélerőművekbe. Ki hisz el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak.
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