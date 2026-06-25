A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre.

Különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük:

- ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,

- ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.