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klíma Kapitány István villamosenergia

Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást!

2026. június 25. 22:00

Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!

2026. június 25. 22:00
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Kapitány István
Kapitány István
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A nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre.

Különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük: 
- ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,
- ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.

A magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük.

18 és 21 óra között néhány apró döntés is sokat számít.

Köszönjük mindenkinek, aki tudatos energiahasználatával hozzájárul a biztonságos ellátáshoz!

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 45 komment

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Sorrend:
Hunnia
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2026. június 26. 00:37 Szerkesztve
A porcelánpofa brillírozik. Mi is tudunk feltételeket szabni, és tanácsokat osztani, akkor most mi is megmondjuk, hogy mit szeretnénk. F..szkalap! próbálkozzál, először azzal, hogy rendezd a kapcsolatodat az oroszokkal, ahogy Orbán kormány is tette. Kell a Paksi erőmű, aztán legyen elég üzemanyag, és felejtős a Shell. Az orosz bevált, megbízható. Az ukrán nácikat nem akarjuk segíteni ... talán első nekifutásra ennyi. De ha nem értünk egyet, kívül tágasabb, talán a visszafelé vezető utat is ismered még, ahonnan jöttél. Talán így meg is egyezhetünk. Ja, és patkányka ... ezt még a saját pártfajtáiddal se fogod elfogadtatni, biztos vagyok benne, hogy még azok is elküldenek a p..csába, ha próbálkoznál vele. Nélkületek ez másként működött.
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2
0
pollip
2026. június 26. 00:29
Tehát túlfogyasztunk...... Majd megemelik a villamosenergia árát , hogy ösztönözzenek a takarékoskodásra.
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4
0
valterfeher
2026. június 26. 00:17
Kösz a tippet, mostantól mindent felkapcsolok este 6-kor, elindítom a bitcoin bányát is :D
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3
0
szferi
2026. június 26. 00:03
BBrutus 2026. június 25. 23:41 "Nem!!! Építsd meg Paks 2-t az Oroszokkal!! Előre menjük, ne hátra!!" Egy összeomlás előtt lévő országgal (orkok) ki a fhaszom akar atomerőművet építtetni??? Vajon miért nem ott élsz/dolgozol/ nyaralsz/taníttatod a gyereked stb. stb....???
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1
7
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