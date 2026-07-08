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green deal nemzetközi energiaügynökség klíma

Nem a légkondi öl, hanem annak hiánya: méghozzá évente több tízezer embert Európában

2026. július 08. 14:25

A zöldpolitika kimutathatóan is gyilkos hatással van az emberekre.

2026. július 08. 14:25
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A klímaberendezések kérdése legutóbb talán annak apropóján került be a köztudatba, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra szólította fel a lakosságot, hogy akik tehetik, ne kapcsolják be – többek között – a légkondicionálóikat este 6 és 9 óra között, hogy így csökkentsék az áramfogyasztást.

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A kánikula közepén egy ilyen felhívás sokakban értetlenkedést keltett, ugyanakkor az is tény emellett, hogy azok, akik a hőhullámok legsúlyosabb következményeit szenvedik el, nem azok közül kerülnek ki elsősorban, akiknél egyáltalán van otthon légkondi. Sőt, talán meglepő lehet, de ők, mármint, akiknek van, a kisebbség mifelénk. S nem csak Magyarországon.

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Ugyanis nagyon kevés a légkondicionáló egész Európában, mutatott rá a Business Insider, amely rácsodálkozott az amerikai szempontból érthetetlenül alacsony számra.

Hiszen a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az európai háztartások alig ötödében van klíma, míg az Egyesült Államokban és Japánban nagyjából az otthonok 90 százalékában.

A pontos okokat a lap nem boncolgatta, de addig az Euronewsnak is sikerült például eljutnia, hogy a gyilkos hőhullámok adta hűtési igény alapvetően szembemegy a Green Deal néven elhíresült uniós energiafelhasználás-csökkentő programmal, amelyben éppenséggel nem segítik elő a további klímaberendezések telepítését. Sőt, számos szabályozásban éppen nehezítik, drágítják azt.

Ilyen például a hűtőközegek, az úgynevezett F-gázok korlátozása és fokozatos kivezetése, amik a legtöbb mai klímaberendezésben megtalálhatóak; 

már tavaly január 1. óta például ezen is szigorítottak, a szigorúbb energiahatékonyság-előírások pedig az árakban éreztethették hatásukat.

Ugyanakkor a legutóbbi hőhullámok kapcsán Roger Pielke politológus professzor egy érdekes elemzést tett közzé Substack felületén, amelyben arra is rámutatott, hogy a kevesebb légkondicionáló berendezés sokkolóan sok európai ember halálához vezetett a korábbiakban, és ahogy jönnek a komolyabb hőhullámok, egyre többhöz fog.

Európa átlagosan ~0,5 °C-ot melegszik évtizedenként az 1980-as évek óta, a 32 °C feletti „erős hőstresszes” napok száma az 1980-as évektől meredeken nő, és az utóbbi években különösen durván.

A csúcs egyébként eddig a 2022-es nyár volt, amikor 68 ezer ember halt meg a hőhullámokban, jegyezte meg.

A szerző szerint a szigorú, részben az energiahatékonysági, vagyis zöld-szabályozások miatt van Európában ilyen kevés klímaberendezés (ő a komplett fejlett Kelet-Ázsiát tette mellé, ahhoz képest is igen rosszul áll az öreg kontinens), és korábbi felmérések alapján kiszámolta: 

mintegy 26 ezer ember életét meg lehetne menteni évente, akik egyébként a hőhullámokban halnak meg. 

Főleg idős emberekről van szó, akik a saját lakásukban halnak meg a hőségtől.

A szerző által feldolgozott források szerint azonban a klíma jelentős részben csökkentheti a rendkívüli hőség miatti halálozási kockázatot. Éppen ezért az észak-amerikai klíma-ellátottság mellett Európában szerinte 

  • Olaszországban csaknem 6 ezer
  • Spanyolországban és Németországban több mint 4 ezer
  • Franciaországban több mint kétezer

élet lenne megmenthető, de ezres nagyságrendben halnak meg úgymond elkerülhető módon Portugáliában, Lengyelországban vagy éppen az Egyesült Királyságban is.

Nyitókép: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

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Összesen 2 komment

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Irgum-burgum
2026. július 08. 15:06
Energiazabáló klímatechnika helyett inkább újra fel kellene fedezni a passzív hűtési rendszereket az építészetben: széltorony, belső udvar, jaali, mashrabiya stb. Évezredeken át használták őket, csak a fogyasztó társadalomban elszoktunk tőlük...
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hakapeszim
2026. július 08. 14:36
Úgy gondolom, hogy az embernek joga van megfelelő hőmérséklet - tartományban létezni. Télen fűtünk, és ennek a létjogosultságát senki sem kérdőjelezi meg, mondván, öltözz fel, ki lehet azt bírni! Nem látom be, hogy a melegben ez miért ne lenne ugyanúgy magától értetődő. Otthon, munkahelyen, járművekben.
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