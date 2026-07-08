Nem a légkondi öl, hanem annak hiánya: méghozzá évente több tízezer embert Európában

Ugyanis nagyon kevés a légkondicionáló egész Európában, mutatott rá a Business Insider, amely rácsodálkozott az amerikai szempontból érthetetlenül alacsony számra.

Hiszen a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az európai háztartások alig ötödében van klíma, míg az Egyesült Államokban és Japánban nagyjából az otthonok 90 százalékában.

A pontos okokat a lap nem boncolgatta, de addig az Euronewsnak is sikerült például eljutnia, hogy a gyilkos hőhullámok adta hűtési igény alapvetően szembemegy a Green Deal néven elhíresült uniós energiafelhasználás-csökkentő programmal, amelyben éppenséggel nem segítik elő a további klímaberendezések telepítését. Sőt, számos szabályozásban éppen nehezítik, drágítják azt.