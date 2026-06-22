Meghibásodott a klíma az Országos Onkológiai Intézetben, fel kellett függeszteni a beavatkozásokat

A tartós hőség és a légtechnikai rendszer meghibásodása miatt átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) – adta hírül az intézet a Facebook-oldalán. Az intézmény hivatalos közleménye szerint a 3-as épület műtőiben

jelenleg nem tarthatók fenn folyamatosan a betegbiztonsághoz és az infekciókontrollhoz előírt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a tervezett beavatkozásokat ott átmenetileg felfüggesztették.

A sürgős, halaszthatatlan műtéteket egy másik épületben, megnyújtott munkaidőben végzik el.