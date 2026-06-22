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onkológiai intézet központi ellátási főigazgatóság épület klíma

Meghibásodott a klíma az Országos Onkológiai Intézetben, fel kellett függeszteni a beavatkozásokat

2026. június 22. 20:34

Van B-terv a halaszthatatlan műtétekre.

2026. június 22. 20:34
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A tartós hőség és a légtechnikai rendszer meghibásodása miatt átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) – adta hírül az intézet a Facebook-oldalán. Az intézmény hivatalos közleménye szerint a 3-as épület műtőiben 

jelenleg nem tarthatók fenn folyamatosan a betegbiztonsághoz és az infekciókontrollhoz előírt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a tervezett beavatkozásokat ott átmenetileg felfüggesztették. 

A sürgős, halaszthatatlan műtéteket egy másik épületben, megnyújtott munkaidőben végzik el. 

Kétműszakos rend a halaszthatatlan beavatkozásokért

Az Országos Onkológiai Intézet Orvosigazgatósága a betegbiztonság védelme érdekében döntött a műtői kapacitások átszervezéséről. 

Annak érdekében, hogy a halaszthatatlan onkológiai műtéteket a kialakult helyzetben is elvégezhessék, a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be.

Ezen a részlegen reggel 6 órától egészen este 10 óráig folyamatosan zajlanak a beavatkozások, így igyekeznek a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésre álló kapacitást. Azokat a betegeket, akiket a változások érintenek, az intézmény munkatársai közvetlenül keresik meg az új időpontok egyeztetése céljából.

Folyamatban van a hiba elhárítása

Az intézmény tájékoztatása szerint a hűtési-fűtési rendszerrel kapcsolatos problémákat folyamatosan jelezték és jelzik az üzemeltetésért, valamint a karbantartásért felelős szervezet, a Központi Ellátási Főigazgatóság (KEF) felé.

A műszaki hiba elhárítása már folyamatban van; az intézet vezetése, a műszaki szakemberek és az érintett szervezetek szorosan együttműködnek a mielőbbi helyreállítás érdekében. A helyzetet naponta több alkalommal is értékelik, és a műtéti programot mindig a pillanatnyi betegbiztonsági, szakmai és műszaki feltételekhez igazítják.

Az Onkológiai Intézet vezetősége hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, hogy egy daganatellenes műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára. Ezért minden érintettől türelmet és megértést kérnek, egyben biztosítják a betegeket arról, hogy a döntéseket kizárólag a biztonságos ellátás érdekében hozták meg. Az intézmény minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozik, hogy a daganatos betegek ellátása a lehető legkisebb fennakadással folytatódhasson.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 17 komment

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Sorrend:
ezegyjonev
2026. június 22. 21:29
Várjuk a táncoskomikus mielőbbi fellépését a tárgyban. És jöhet a fostos törpe is, ha már a kampányban olyan fontos volt neki ez a terület!
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. június 22. 21:27
Botrány, amit Magyar és társai az egészségüggyel művelnek! Minisztériumra van pénzük, csak a betegekre és az egészségügyre nincs.
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2
0
BAJA
2026. június 22. 21:25
#vezetminketrottyantpéter
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1
0
tapir32
2026. június 22. 21:25
Magyar Péter miért nem intézkedett időben? Nem szabadott volna kockáztatnia beteg emberek életét! Le Magyar Péterrel és a felelőtlen politikájával. Külföldön luxizik miközben a magyar emberek szenvednek és nem jut nekik gyógykezelés noha befizették a járulékot. Embertelen Magyar Péter.
Válasz erre
6
0
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