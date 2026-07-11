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Fokozódik: naponta 1 centit csökken a Balaton vízszintje

2026. július 11. 16:44

A hőkupola segített a Balaton vizének megmaradásában, most viszont könnyebben kerül a vízpára a levegőbe.

2026. július 11. 16:44
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Felgyorsult a Balaton vízszintjének csökkenése, most már naponta 1 centit veszít tó. Az elmúlt időszak rendkívül forró időjárásában a Balaton vízhőmérséklete is kritikusan magas értékeket ért el. Ha valaki a déli parton bement a vízbe, hogy némi felfrissülésben legyen része, nem igazán járt sikerrel: hosszú sétát kellett tennie, hogy a hűsebb vízrétegeket elérje.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet BalatonScience oldala most arról számolt be: a hűvösebb idő ellenére a párolgás üteme nem csökkent. „A hőkupola idején a Balaton felszíne rendkívül felmelegedett, miközben a vízfelszín felett magas páratartalmú, vízgőzben gazdag légréteg alakult ki. Ez a páraburok csökkentette a vízfelszín és a levegő közötti vízgőznyomás-különbséget, így önmagában mérsékelte a párolgás intenzitását. Ráadásul a hőkupolát többnyire gyenge légmozgás kísérte, ami tovább csökkentette a párolgás hatékonyságát” – közölték.

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A megerősödő szél folyamatosan elszállítja a vízfelszín fölött felhalmozódó vízgőzt, ezért a levegő ismét nagyobb mennyiségű nedvességet tud felvenni. 

Emiatt – még az alacsonyabb vízhőmérséklet ellenére is – a párolgás intenzívebbé válhat. Ennek következménye, hogy a Balaton vízszintje jelenleg megközelítőleg napi 1 centiméterrel csökken, ami mintegy 6 millió köbméter vízveszteséget jelent naponta.

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Fotó: Katona Tibor / MTI

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Összesen 1 komment

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2026. július 11. 17:14
Július közepéig tart az aszály, majd jönnek a kiadós "esőbombák" és egyből helyreáll a Balaton vizszintje. Tavasszal a kiáradás miatt panaszkodtak, most pedig a kiszáradás és felmelegedés miatt. Egyébként az Adria homokos partjainál is 3O fokos a viz. Remélhetőleg augusztusban nem algásodik.
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