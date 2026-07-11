Fokozódik: naponta 1 centit csökken a Balaton vízszintje

Felgyorsult a Balaton vízszintjének csökkenése, most már naponta 1 centit veszít tó. Az elmúlt időszak rendkívül forró időjárásában a Balaton vízhőmérséklete is kritikusan magas értékeket ért el. Ha valaki a déli parton bement a vízbe, hogy némi felfrissülésben legyen része, nem igazán járt sikerrel: hosszú sétát kellett tennie, hogy a hűsebb vízrétegeket elérje.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet BalatonScience oldala most arról számolt be: a hűvösebb idő ellenére a párolgás üteme nem csökkent. „A hőkupola idején a Balaton felszíne rendkívül felmelegedett, miközben a vízfelszín felett magas páratartalmú, vízgőzben gazdag légréteg alakult ki. Ez a páraburok csökkentette a vízfelszín és a levegő közötti vízgőznyomás-különbséget, így önmagában mérsékelte a párolgás intenzitását. Ráadásul a hőkupolát többnyire gyenge légmozgás kísérte, ami tovább csökkentette a párolgás hatékonyságát” – közölték.