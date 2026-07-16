Miénk a Balaton, de meddig? Ha nem vigyázunk, a Velencei-tó sorsára juthat

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Nagy veszélyben a kis vizes élőhelyek

A beépítések mellett a másik óriási probléma a klímaváltozás. Vers József szerint ma már nem lehet úgy beszélni a Balatonról, hogy a felmelegedést ne vegyük figyelembe. „A klímaváltozás hatásait mi magunk is felerősítettük azzal, hogy jelentősen növeltük a burkolt felületek arányát, és csökkentettük a növényzettel borított területeket.” Az aszály, a hőhullámok, a légköri szárazság és a csapadék egyre szélsőségesebb eloszlása együtt olyan folyamatokat indít el, amelyek az egész Balaton-felvidéket érintik.

A klímaváltozás hatásait Jásdi István nap mint nap látja a szőlőjében. „Amikor a Balatonban kevés a víz, akkor a szőlőtalajban is kevés a víz” – mutat rá. Kiemeli, hogy a tó keleti medencéjének egyes részei már ma is az Alföld szárazabb vidékeire emlékeztetnek, ezért a borászatnak alkalmazkodnia kell: szárazságtűrő fajokat kell telepíteni. A másfél hónappal ezelőtt másfél hektárra telepített olaszrizling minden várakozásukat felül­múlva gyönyörűen fejlődik. A fajtaválasztás mellett fontos az is, hogy a szőlészetben kisebb tőketerheléssel kell dolgozni, és minden lehulló csapadékot meg kell őrizni. Jásdi nem pesszimista: „Az európai szőlőkultúra túlélte az előző ötezer évet. Túl fogja élni ezeket a problémákat is.”

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Természetvédelmi oldalról Vers József jóval komorabb képet fest. Elmondása szerint a leg­nagyobb veszélyben a lápok, a berkek és a kisebb vizes élőhelyek vannak. „Ezek könnyen kiszáradnak, és gyorsan megindul rajtuk a degradáció. A kiszáradó élőhelyeket aztán hamar elfoglalják az invazív növényfajok” – magyarázza. A folyamat az erdőkben is látható: „ijesztő száradásos jelenségeket tapasztalunk, és nem nagyon látjuk ezeknek az erdőknek a jövőjét”. Szerinte a Balaton jövőjének kulcsa nem feltétlenül új vízforrások keresése, a legfontosabb feladat a vízvisszatartás. Kiemelte, hogy ez nem betonmedencéket jelent, hanem azt, hogy „hagyjuk a talajokat feltöltődni, hagyjuk a lápot vízzel megtelni, hagyjuk a természetes rendszereket működni”. Mindezek mellett elengedhetetlen, hogy „a területhasználatot, a mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást és még a turizmust is úgy alakítsuk, hogy takarékoskodjon a vízzel”.

Emellett be kell látni: a Balaton ökológiai egyensúlyának egyik legfontosabb eleme a nádas, amelyet – már ahol meghagyták – lépten-­nyomon megszakítanak a stégek, a csónakkikötők és -bejárók, utat engedve a nádas ellenségének, a hullámzásnak. Az üdülők nemigen szeretik a nádast, ahogy a természetes partszakasz egyéb formáit se, legyen az köves vagy homokos.

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Elengedhetetlen lenne a lakosság edukálása. A nemzeti park osztályvezetője úgy látja, ma még túl kevés szó esik arról, hogyan működik a környezetünk, és hogy a mindennapi döntéseink milyen hatással vannak rá. A változás a legegyszerűbb hétköznapi döntéseknél kezdődik: kevesebb burkolt felület, több élő zöld, kisebb vízpocsékolás, természetesebb kertek és tudatosabb területhasználat.

Jásdi István ezzel vitatkozik: szerinte az első lépés lenne feltölteni a tavat. „Egyetlen kánikulai napon akár két centimétert is csökkenhet a vízszint. 2003-ban például több mint ötven ilyen nap volt, és 80 centit apadt a vízszint – fejti ki. – Most már egyébként a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is eljutott oda, hogy egy tó elsősorban attól tó, hogy víz van benne. Persze, fontos a nádas, fontosak a halak, fontos, hogy a vízminőség hasonlítson az eddigire, de a legfontosabb mégis az, hogy víz legyen benne, mert amiben nincsen víz, az nem élőhelye semminek.” Megkerestük a limnológiai intézetet is mint a Balaton élőhelyeivel foglalkozó intézményt, és azt a választ kaptuk, hogy a szervezet nem óhajt a tó élőhelyeivel foglalkozó cikkhez nyilatkozattal hozzájárulni.

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A borász szerint mindenesetre ha nincs lépés az ügyben, akkor a Balaton ötven éven belül a Velencei-tó helyzetébe kerülhet. Vers József pedig azt szögezi le, hogy a következő évek legfontosabb feladata nem új beruházások indítása, hanem a korábbi károk helyreállítása kellene hogy legyen. „Át kellene tekinteni a fejlesztések irányát, és meg kellene határozni, mi az, ami valóban indokolt.” A természetvédő szerint el kellene érni, hogy ne veszítsünk több természetes felületet. „Érjük be azokkal a területekkel, amelyeket már használunk, és nézzük meg, hol lehet visszalépni, hol lehet rehabilitálni” – fogalmaz.

A három megszólaló talán egy kérdésben sem ért annyira egyet, mint abban, hogy a Balaton jövője nem egyetlen szereplőtől függ, és nem attól lesz előrelépés, hogy meg tudnak nevezni egy-egy felelőst. Jásdi szerint mindenkinek – az államnak, az önkormányzatoknak, a helyi vállalkozóknak és a turistáknak – érdeke, hogy a tó megőrizze értékeit, vonzerejét. Viszont a mennyiségi helyett minőségi turizmusra kell átállni, ami kevésbé terheli a tájat: ilyen például a kerékpározás, a vitorlázás, a természet­járás vagy a borturizmus.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás