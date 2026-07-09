Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid, ennek sokan örülni fognak – majd, ha elkészül, hét év múlva

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Elindul a balatoni vasútvonal fejlesztésének tervezése, 160 km/h-s sebesség a cél.
Megkezdődik a Budapest és a Balaton közötti vasútvonal egyik utolsó, eddig kiaknázatlan szakaszának átfogó modernizációja. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírták a tervezési szerződést a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz kétvágányúsítására és a sebesség 160 kilométer/órára történő növelésére.
A beruházás Vitézy állítása szerint az elmúlt húsz év fejlesztési hiányosságait pótolja, miután a 30-as fővonal Kelenföld és Balatonszentgyörgy közötti szakaszának korábbi rekonstrukcióiból a Székesfehérvár és a Balaton közötti rész kimaradt. A most induló komplex tervezés során
előkészítik a második vágány lefektetését Szabadbattyán és Lepsény között, akadálymentes peronokat terveznek Polgárdi-Tekerespuszta megállóhelyen és Kiscséripuszta állomáson, továbbá kiépítik az ETCS 2-es szintű vonatbefolyásoló rendszert.
A fejlesztés eredményeként Nagytéténytől Lepsényig szinte végig 160 kilométer/órás sebességgel haladhatnak majd a szerelvények, ami növeli a menetrend stabilitását, csökkenti a menetidőt, és növeli a Siófok felé irányuló kapacitásokat.
A tárcavezető beszámolt egy különálló, de szorosan kapcsolódó tervezési munkáról is, amely egy új vasúti átkötést céloz meg Lepsénytől Balatonakarattya irányába. Ezzel a fejlesztéssel a Balaton északi partja is gyorsabban elérhetővé válik a jelenlegi kanyargós, óránként legfeljebb 80 kilométeres sebességet megengedő nyomvonal helyett. Az új összeköttetés révén az északi és déli partra tartó vonatok közösen használhatják a modernizált pályát Lepsényig, ráadásul
közvetlen vasúti kapcsolat jöhet létre a két tóparti régió között.
Vitézy Dávid bejegyzésében éles kritikával illette elődjét, Lázár Jánost, akit azzal vádolt meg, hogy az elmúlt években olyan hatalmi alapú központosítást hajtott végre, amely teljesen megbénította az állami közlekedési cégeket, és leállította a vasúti fejlesztések előkészítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy hivatali idejének egyik fő feladata az önálló fejlesztési képességgel rendelkező állami vállalatok visszaépítése. Ennek első lépéseként a mostani tervezési közbeszerzést már a MÁV Pályaműködtetési Zrt. írta ki, a tendert megnyerő Ring Mérnökiroda pedig 1,474 milliárd forintért végzi el a komplex tervezési, környezetvédelmi és engedélyeztetési feladatokat.
A miniszter értékelte a beruházás megvalósulásának idejét, rámutatva, hogy
a tervezéstől a kivitelezés befejezéséig átlagosan hét év szükséges, így a fejlesztés nem holnap fog megépülni.
Vitézy szerint azonban elengedhetetlen a projektek időben történő, szakszerű előkészítése, hogy a jövőben legyen mit megvalósítani, szemben a korábbi időszak gyakorlatával, amely szinte minden vasúti tervezést félbehagyott vagy leállított.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert