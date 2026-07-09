Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid, ennek sokan örülni fognak – majd, ha elkészül, hét év múlva

Megkezdődik a Budapest és a Balaton közötti vasútvonal egyik utolsó, eddig kiaknázatlan szakaszának átfogó modernizációja. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírták a tervezési szerződést a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz kétvágányúsítására és a sebesség 160 kilométer/órára történő növelésére.

A beruházás Vitézy állítása szerint az elmúlt húsz év fejlesztési hiányosságait pótolja, miután a 30-as fővonal Kelenföld és Balatonszentgyörgy közötti szakaszának korábbi rekonstrukcióiból a Székesfehérvár és a Balaton közötti rész kimaradt. A most induló komplex tervezés során