Hogyan mentsük meg a Balatont? – Aszályfórumon sürgettek mielőbbi megoldást a szakemberek

Aszályfórumot tartottak Balatonfenyvesen, ahol a vízügy, a természetvédelem, a kutatás, az önkormányzatok, a gazdálkodók, valamint a turizmus szereplői osztották meg tapasztalataikat és javaslataikat. A magyarszemle.hu összefoglalója szerint Kulcsár László, az eseményt szervező Zöld Gerilla Mozgalom alapítója megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy Balaton a közeli jövőben egy "feszített víztükrű medencévé" válhat,

ha nem cselekszünk – a tó élővilágának további elsivárosodására, sőt kihalásának valós veszélyére figyelmeztetve.

Megítélése szerint a polikrízist csak a megfelelő döntéshozói rendszerrel, a szakemberek és a helyiek minden eddiginél hatékonyabb együttműködésével lehet megoldani a Balaton jövője érdekében.