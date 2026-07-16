Pánikkeltés a Velencei-tó körül: valóban nincs rendben minden, de egyes állítások egyszerűen nem igazak

Zsuzsa szerint számtalan attrakció van a megszokott fürdőzésen kívül a tó körül, „csodálatos túraútvonalak, bicikliút, remek éttermek, kulturális programok, a szép Meszleny-kastély kerámiakiállítással, és itt van Székesfehérvár is ezer látnivalóval” – sorolja. Az is igaz, hogy átalakult a vendégkör: 2020 előtt Zsuzsa vendégházat üzemeltetett Kápolnásnyéken, mint mondja, júniustól augusztusig végig telt ház volt, és még a tavaszi, őszi hétvégék is jól mentek, most pedig a sukorói apartmanban még a főszezonban is vannak üresjáratok. „Régen ki kellett gondolnom, hogy hánykor menjek a szupermarketbe, mert napközben esélyem nem volt parkolóhelyet találni, most bármikor megyek, alig lézeng ember” – meséli. Most nyolcvan százalékban külföldi vendégei vannak, akik Budapestre járnak be, alvóhelynek használják a szállást, a tó egyáltalán nem érdekli őket. „Nálam nincsenek klasszikus nyaraló turisták, akik most voltak, azok az EFOTT-ra jöttek, de itt laktak a BL-döntő idején franciák, jönnek majd angolok a Formula 1-re, a nagy fővárosi vagy környéki eseményekre” – említi.

Pákozdnál tényleg sivatagi a táj

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Edó szerint van, aki a rémhíradók idején be sem mer menni a vízbe, pedig a minőséget mindenütt mérik, és jelzik, ha gond van. „Aki utánanéz, tudja, hogy a tó színe sosem lesz olyan kék, mint a Balatoné, mivel ez iszapos tó. Ha barna a színe, az általában jót jelent, még az sem feltétlenül baj, ha elkezd bezöldülni, csak akkor kezd algásodni, ha sokáig nincsen szél, ami felkavarja a tavat” – osztja meg velünk a tudnivalókat. Akit pedig zavar az iszap a lába alatt, az ne az északi strandokat válassza, hanem Agárdot, ahol viszonylag sokáig be lehet menni szilárdabb mederben.