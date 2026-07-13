Áder János bíróságra viszi Magyar Pétert

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Áder János a Bayer Zsolt-féle műsorban jelentette be, hogy rágalmazásért és jó hírnév sérelméért beperli Magyar Péter miniszterelnököt.
Áder János számlákat és átutalási bizonylatokat mutatott Bayer Zsolt műsorában, hogy bizonyítsa, családja fizette a 2018-as amerikai útjának vitatott költségeit, és bejelentette: bíróság elé viszi Magyar Péter miniszterelnököt. A volt államfő szerint a vele utazó lányuk költségeit maguk fizették, miután az Elnöki Hivatal először kifizette, majd kiszámlázta nekik az összeget, amit utóbb átutaltak a hivatalnak.
„Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy büntetőpert rágalmazásért és polgári pert is személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is fogunk indítani Magyar Péter ellen.
És nagyon kíváncsian várom, hogy majd hogyan fogja bizonyítani az állításait” – fogalmazott Áder János.
A volt államfő elmondta, a 2018 októberi út hivatalos volt: meghívást kapott az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének kongresszusára, beszédet mondott egy 1956-os megemlékezésen, magyar szervezetekkel és hivatalos személyekkel találkozott, New Yorkban pedig részt vett a Bánk bán bemutatóján.
A vita július elején éleződött ki, miután Áder János „alkotmányos puccsnak” nevezte a kormány tervét Sulyok Tamás államfő azonnali eltávolításáról. Válaszul Magyar Péter a volt elnökhöz köthető Kék Bolygó Alapítványt „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte.
Nyitókép forrása: Facebook / Közmédia