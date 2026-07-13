Áder János bíróságra viszi Magyar Pétert

Áder János számlákat és átutalási bizonylatokat mutatott Bayer Zsolt műsorában, hogy bizonyítsa, családja fizette a 2018-as amerikai útjának vitatott költségeit, és bejelentette: bíróság elé viszi Magyar Péter miniszterelnököt. A volt államfő szerint a vele utazó lányuk költségeit maguk fizették, miután az Elnöki Hivatal először kifizette, majd kiszámlázta nekik az összeget, amit utóbb átutaltak a hivatalnak.

„Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy büntetőpert rágalmazásért és polgári pert is személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is fogunk indítani Magyar Péter ellen.