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sulyok tamás bayer zsolt áder jános kék bolygó alapítvány Magyar Péter államfő Alaptörvény-módosítás

Áder János bíróságra viszi Magyar Pétert

2026. július 13. 10:29

Áder János a Bayer Zsolt-féle műsorban jelentette be, hogy rágalmazásért és jó hírnév sérelméért beperli Magyar Péter miniszterelnököt.

2026. július 13. 10:29
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Áder János számlákat és átutalási bizonylatokat mutatott Bayer Zsolt műsorában, hogy bizonyítsa, családja fizette a 2018-as amerikai útjának vitatott költségeit, és bejelentette: bíróság elé viszi Magyar Péter miniszterelnököt. A volt államfő szerint a vele utazó lányuk költségeit maguk fizették, miután az Elnöki Hivatal először kifizette, majd kiszámlázta nekik az összeget, amit utóbb átutaltak a hivatalnak.

„Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy büntetőpert rágalmazásért és polgári pert is személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is fogunk indítani Magyar Péter ellen.

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És nagyon kíváncsian várom, hogy majd hogyan fogja bizonyítani az állításait” – fogalmazott Áder János.

A volt államfő elmondta, a 2018 októberi út hivatalos volt: meghívást kapott az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének kongresszusára, beszédet mondott egy 1956-os megemlékezésen, magyar szervezetekkel és hivatalos személyekkel találkozott, New Yorkban pedig részt vett a Bánk bán bemutatóján.

A vita július elején éleződött ki, miután Áder János „alkotmányos puccsnak” nevezte a kormány tervét Sulyok Tamás államfő azonnali eltávolításáról. Válaszul Magyar Péter a volt elnökhöz köthető Kék Bolygó Alapítványt „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte.

Nyitókép forrása: Facebook / Közmédia

 

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Összesen 79 komment

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Sorrend:
fitymafake
2026. július 13. 12:45
Kék bolygó alapítvány.Elbaszott magyar adófizetői forint csak erre az egy alapítványra 18 miliárd ft.18000000000 forint.És hány alapítványt hoztak létre akiknek kik a kuratoriumi elnökük?Kell segítség a bukott agyatlan fidesztáliboknak?😜👍
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0
0
hegyivadász
2026. július 13. 12:31
Helyes! Így kell tenni minden esetben. Persze macera bíróságra járni, de ellenzékből van idejük erre. Egyetlen hazugságot sem szabad megválaszolatlan hagyni!
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2
0
falcatus-2
2026. július 13. 12:16
Sehogy, el se fog menni. Áder már nem közjogi méltóság, legfeljebb egy (volt) közszereplő. Azt fogják mondani: tűrnie kell.De egyébként a mentelmi joga mögé fog bújni. vagy közzé tesz egy nesze semmi, fogd meg jól nyilatkozatot. Egy szházy végtelenül gátlástalan, elmebeteg niemand
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4
0
imcsi73
2026. július 13. 12:14
Jól teszi.
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7
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