A szélért cserébe lejjebb kell tekernünk a napenergiás ambíciókat

A magyar másnapi villamosenergia-piacon (HUPX DAM) is robbanásszerűen nőtt a negatív áras órák száma néhány év alatt. A 2022-es néhány órás előfordulásból 2024-re már több mint háromszáz órás nagyságrend lett, elsősorban a napelemes kapacitások gyors bővülése miatt. A jelenség mögött elsősorban a tavaszi–nyári hétvégi időszakokban jelentkező nagy napelemes túltermelés, az alacsony nappali fogyasztás és a még korlátozott energiatárolási kapacitás áll. Emiatt dél körül egyre gyakrabban alakulnak ki nagyon alacsony vagy negatív nagykereskedelmi árak, míg az esti órákban továbbra is magas árak jelentkeznek. Ennek következtében a Paksi Atomerőmű termelését is egyre gyakrabban csökkenteni kell a masszív naperőművi termeléshez való alkalmazkodás miatt. A visszaterhelésre főként a túltermelés okozta üzemzavarok és a negatív áras helyzetek kivédése miatt van szükség akkor, amikor nincs mód a felesleg exportjára, vagy eltárolására. El kell kerülni azt, hogy az áramtermelő fizessen az áramot felhasználónak, vagy, hogy országos áramkimaradás legyen.

Tudna-e segíteni a 2030-ra tervezett 4 GW-nyi szélerőmű a 12 GW-nyi naperőmű termelésének kiegyensúlyozásában és ha igen, milyen mértékben? Hogyan befolyásolná ez a negatív-, vagy közel negatív áras órák számát és ezzel mekkora költségtől tudna minket megkímélni?

Elemzésünk szerint a 12 GW naperőmű 4 GW szélerőművel való kombinációja önmagában évente mintegy 50–150 negatív áras órát és 150–300 közel nulla áras órát előzhet meg a csak naperőművekre épülő forgatókönyvhöz képest (Táblázat). Így a rendszer évente akár 300–700 negatív vagy közel negatív áras órától is megkímélhető. Ez pedig évi mintegy 20–70 milliárd forinttal csökkentheti a kényszerű termelés-visszafogásból, az alacsony piaci árakból és a rendszerkiegyenlítésből fakadó veszteségeket.