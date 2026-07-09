A szélért cserébe lejjebb kell tekernünk a napenergiás ambíciókat

Ahhoz, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a tervezett 16 GW időjárásfüggő termelést, a most épülő 1,65 GW földgázos kapacitás mellett még 2,0 GW-ra lesz szükség a többlet kiegyensúlyozási igény miatt, és minimum meg kell duplázni a 2030-ra tervezett 1 GW (4-6 GWh) tárolókapacitást. Ennek, és a szükséges infrastruktúra fejlesztésnek a becsült beruházási költsége MI-költségelemzés alapján EU-s árakon számolva 4,4–5,44 ezer milliárd forint. A legfrissebb hivatalos, teljes éves adat szerint Magyarország nominális GDP-je 2024-ben 81,4 ezer milliárd forint volt. Ennek a 3,6-4,4 százalékát költjük az állami egészségügyre, 4,5-4,8 százalékát oktatásra és 2 százalékát honvédelemre. A 4 GW szélerőmű kapacitásnövelésre, valamint az ehhez, és a 12 GW naperőmű rendszerintegrációjához szükséges rendszerszintű fejlesztésekre pedig
nagyjából az éves magyar GDP 4,4 százalékát fogjuk költeni melyet - ne legyen kétségünk efelől - a magyar fogyasztók fizetnek majd ki a rezsicsökkentés várható kivezetése után.
A legfontosabb üzenet tehát, hogy a 4 GW új szélerőmű nem elsősorban több villamos energiát, hanem „értékesebb” villamos energiát termelne. A nap- és szélenergia termelési profilja jól kiegészíti egymást, ezért a két technológia együttes alkalmazása jelentősen javíthatja a magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságát, és mérsékli a negatív áras időszakok számát. Ha azonban a 4 GW szélerőmű beruházási csomag megvalósul 2030-ig, el kellene engedni a 12 GW-os naperőművi ambíciókat és meg kellene állni a jelenlegi, így is impozáns szinten (8,55 GW). Különben aránytalanul sokat kell majd fektetni az infrastruktúra fejlesztésbe és a rendszerszintű rugalmasság biztosításába.