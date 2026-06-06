Remekül hangzik Magyar Péter terve, de közben azt hajtják végre, amit még az Orbán-kormány talált ki

Magyar Péter parlamenti beszédének egyik érdekes része volt a vállalatokat érintő meghatározása. Mint fogalmazott, szerinte a magyar vállalkozások fizetik a legmagasabb energiaárakat Magyarországon, hiába van lakossági rezsicsökkentés hazánkban. Toldi Ottó szerint ez nem fedi feltétlen a valóságot, de a villamosenergia esetében – különösen a kis- és közepes fogyasztású cégek körében – az EU drágább országai közé tartozik Magyarország.
A földgáz esetében ugyanakkor a helyzet lényegesen kedvezőbb, ezért a teljes energiaköltség alapján nem mondható ki, hogy a magyar vállalatok összességében Európa legmagasabb energiaárait fizetnék
– fogalmazott.
Egy vállalat versenyképességét különben is sok tényező befolyásolja – nem csak az energiaárak – és ezek összességükben szabják meg a versenyképességet és a beruházási környezetet: az áram ára, a földgáz ára, a hálózati díjak, az adók, a munkaerőköltség, a beruházási támogatások, valamint az ellátásbiztonság. Nem volt véletlen, hogy az Orbán-kormányok alatt folyamatosan nagymértékű volt a külföldi beruházások aránya Magyarországon, csak 2022 és 2025 között közel 37 milliárd eurónyi működőtőke (FDI) érkezett, és a versenyképesség terén is folyamatos volt a felzárkózásunk.