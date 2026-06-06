Remekül hangzik Magyar Péter terve, de közben azt hajtják végre, amit még az Orbán-kormány talált ki

– mondta a Mandinernek Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.

Mint fogalmazott: komoly fejlesztési igények éppen az időjárásfüggő megújuló energiatermelés robbanásszerű felfutása miatt jelentkeznek, a napenergia rendszerek kapacitásnövekedése 25-szörös volt 2018-hoz képest a villamosenergia termelésünkben. Az ország átviteli hálózatát és az elosztóhálózatok jelentős részét ugyanis még egy olyan korszak igényeire tervezték, amikor az áramtermelés néhány nagy erőműben – elsősorban Pakson és a Mátrai Erőműben – koncentrálódott, az energiaáramlás pedig jellemzően egyirányú volt, az erőművektől a felhasználók felé.

„Az elmúlt években azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Magyarország Európa egyik leggyorsabban növekvő napelemes piacává vált, a beépített napelemes kapacitás mára meghaladja a 8,5 gigawattot. A háztartási és ipari méretű naperőművek tömeges megjelenése, az elektromos autók terjedése, valamint a hőszivattyús fűtési rendszerek növekvő száma egyre nagyobb terhelést ró a hálózatra” – tette hozzá.