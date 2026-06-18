Csúcsra futott a magyar áramtermelés, ebben pedig a klímaváltozásnak is fontos szerepe volt

Ezt össze kell vetni az aktuális fogyasztási adatokkal, hogy lássuk mire is elég ez a jelentős megújuló áramtermelési potenciál. A MAVIR nyilvános rendszerterhelési adatai alapján 2026 májusában a napi csúcsterhelések jellemzően 5800–6600 MW között alakultak. A hónap egészét tekintve az átlagos napi csúcsterhelés körülbelül 6200–6300 MW volt. (Összehasonlításképpen: az eddigi 7683 MW-os rendszerterhelési csúcsot 2026 januárjában mérték.) Ezzel a fogyasztással állt szemben 2025 Q1 adatok alapján egy nagyjából 9,0 GW-os megújuló áramtermelési portfólió (nap, szél, biomassza, biogáz, hulladék, víz), melynek a 83,1 százalékát adják a naperőművek és a háztartási napelem-rendszerek adják (1. ábra). Tehát ha a 6200-6300 MW fogyasztást összevetjük csak a naperőművek 8300 MW-os beépített kapacitásával*, láthatjuk, hogy optimális időjárás mellett, a napenergia rendszerek a névleges teljesítményükhöz közel termelhetnek a nappalok nagy részében.

Ilyen szempontból tehát nem meglepetés a hír.