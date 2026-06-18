Csúcsra futott a magyar áramtermelés, ebben pedig a klímaváltozásnak is fontos szerepe volt

Magyarország a régió motorja lehet – A nagy energia-kártyaparti Tóth Mátéval
Az energiajogász szerint Trianon óta az energetika az első olyan terület, amelyen hazánk integráló szerepet tölt be a régióban.
Ha az ország méretéhez, népességéhez és villamosenergia-fogyasztásához viszonyítjuk a telepített kapacitást, Magyarország az első az EU-belül.
A sajtóban is megjelent, hogy májusban újabb csúcsot döntött Magyarországon a megújuló áramtermelés, nagyjából 52 százalékát adva a hazai termelésnek. Lehetett erre számítani, vagy szerencsés véletlenek egybeesése?
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Az energiajogász szerint Trianon óta az energetika az első olyan terület, amelyen hazánk integráló szerepet tölt be a régióban.
Az éves átlag megújuló áramtermelés 38 százalékát tette ki a teljes magyar villamosenergia termelésnek 2025-ben. Ezzel alaposan túlteljesítettük a Nemzeti Energia és Klímaterv 2025-ös 23,9 százalékos célszámát, elsősorban a 2018-as 340 MW-ról mára 8500 MW-ra növő napelemes termelésnek (PV) köszönhetően, ami több, mint 25-szeres növekedésnek felel meg. Ennek köszönhető, hogy a hazai napelemes ’boom’ nemzetközi összehasonlításban is kiugrónak számít, különösen a lakossági szegmensben. Ha az ország méretéhez, népességéhez és villamosenergia-fogyasztásához viszonyítjuk a telepített kapacitást, Magyarország az első az EU-belül, és bizonyos mutatók szerint globálisan is élvonalába került (1. táblázat). Ennek tudható be az is, hogy az átlagosan 32 százalékos áramimportunk 2025-re 20 százalék közelébe csökkent.
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A szakértő szerint az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.
Ezt össze kell vetni az aktuális fogyasztási adatokkal, hogy lássuk mire is elég ez a jelentős megújuló áramtermelési potenciál. A MAVIR nyilvános rendszerterhelési adatai alapján 2026 májusában a napi csúcsterhelések jellemzően 5800–6600 MW között alakultak. A hónap egészét tekintve az átlagos napi csúcsterhelés körülbelül 6200–6300 MW volt. (Összehasonlításképpen: az eddigi 7683 MW-os rendszerterhelési csúcsot 2026 januárjában mérték.) Ezzel a fogyasztással állt szemben 2025 Q1 adatok alapján egy nagyjából 9,0 GW-os megújuló áramtermelési portfólió (nap, szél, biomassza, biogáz, hulladék, víz), melynek a 83,1 százalékát adják a naperőművek és a háztartási napelem-rendszerek adják (1. ábra). Tehát ha a 6200-6300 MW fogyasztást összevetjük csak a naperőművek 8300 MW-os beépített kapacitásával*, láthatjuk, hogy optimális időjárás mellett, a napenergia rendszerek a névleges teljesítményükhöz közel termelhetnek a nappalok nagy részében.
Ilyen szempontból tehát nem meglepetés a hír.