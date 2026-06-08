Magyarország a régió motorja lehet – A nagy energia-kártyaparti Tóth Mátéval

Ez lehet a kegyelemdöfés Európának?

Európa versenyképességét jól mutatja, hogy a nagyobb német vegyipari cégek otthon bezártak, és újranyitottak Kínában, ahol azzal az olcsó orosz gázzal termelnek, amit nem kapnak meg Európában. Ezért mondom, hogy az európai versenyképesség gyakorlatilag megszűnt. A világ GDP-jének már most is alig a 17 százalékát adja csak az EU, a világ-árukereskedelem egészében is látványosan csökken a részesedése, a leginnovatívabb beruházások közel harmada már el is hagyta Európát, az unió adóssága pedig minden idők legmagasabb szintjén áll.

A világban a vállalatok számára mindenhol olcsóbb az energia, mint Európában, így mindenhol olcsóbb a termelés is. Az áram háromszor, a földgáz négyszer drágább itt, mint máshol,

amit az orosz energia hiánya, a vállalatokat sújtó zöldterhek, a szén-dioxid-kvóták okoznak, és mindezt most már a karbonvám és az új emissziókereskedelmi rendszer is súlyosítaná.

Magyar Péter ígéretet tett rá, hogy a kormány megtartja, sőt kibővíti a rezsicsökkentést

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter miniszterelnök többször is világossá tette, 2035-ig nincs reális esély, hogy hazánk beszüntesse az orosz energiaforrások beszerzését. Elfogadhatja-e az EU a magyar álláspontot?

Két út van. Vagy a brüsszeli elvárások és a nemzetközi nagytőke kívánalmainak a szolgai végrehajtása – sokan alighanem ezt várják most a magyarországi kormányváltás után –, vagy ezzel szemben egy szuverenista magyar energiapolitika, amelynek viszont legfeljebb a nyelvezetében és a hangsúlyaiban lesz eltérés az eddigiektől. A geopolitikai tények, az orosz vezetékek, a világpiaci árak mint kényszerek ez utóbbi irányába hatnak. Ráadásul az is, hogy felépült egy magyar regionális szuperpozíció a földgáz és olaj terén is, ahol nem mi igazodunk másokhoz, hanem a régió igazodik hozzánk. Ez nagy dolog, lényegében Trianon óta az első terület az energetika, amelyen kitörtünk a börtönünkből, és elkezdtük újraintegrálni a térségünket. Nem érdemes ezeket veszni hagyni. Érdekes Magyar Péter egy másik kijelentése a lengyel útról, miszerint hamarosan véget ér az orosz–ukrán konfliktus, és az Európai Unió visszatér az orosz energiához. Ez szerintem szintén olyan vízió, amely sokkal inkább a geopolitikai realitásokat, semmint a brüsszeli politika és a globális nagytőke várakozásait erősíti.

Vagyis az új kormány arra alapozná az energiapolitikáját, hogy enyhülhet az uniós szigor Moszkvával szemben?

Ezt így túlzásnak tartom, azt viszont reálisnak, hogy a kampányüzemmód végeztével az energetikai és geopolitikai realitásokat felmérve arra számítanak, hogy az EU-nak igenis enyhítenie kell a Moszkvával szembeni szankciókat. Egyre több tagállamban erősödnek ezek a hangok. Az orosz földgáz igenis olcsó, jelenleg a romániai Neptun Deep gázmezőből kitermelhető földgáz ára közelíthet felülről a drágább orosz gázkontingensünk árához, de bizonytalan, hogy le tudjuk-e kötni. Az alternatív irányoknál a gáz és az olaj esetében is sokan figyelmen kívül hagyják a szállítás díját, az olajnál az sem mindegy, mi jön és honnan a százhalombattai finomítóba – úgy, hogy csak kettő csövünk van. Az orosz forrás fontos nekünk, a Moszkvával szemben enyhülő brüsszeli politika pedig nemzeti érdek. Nem az oroszok vagy az ukránok felől kell ezt nézni, hanem magyar szemszögből. Egyébként előbb-utóbb az EU vezetésének haragja utoléri a Magyar-kormányt is az orosz energiabeszerzés melletti nyilvános elköteleződés és a rezsicsökkentés fenntartása miatt.

Az iráni tengeri gázmező helyreállítása évekig is eltarthat, a kieső kapacitás jelentős

Fotó: AFP/Iranian Presidency

Az orosz beszerzéseket miképp befolyásolja a magyarországi kormányváltás?

Biztosan sok rosszat el lehet mondani az oroszokról, de azt nem, hogy ne tartanák be a szerződéseket. Ezt iparági tapasztalatomból is mondom. Sok minden függ majd attól, hogy mennyire lesz támadó a magyar kormány. Nemzetközi kereskedelmi jogi értelemben ugyanis Moszkva, ha akar, könnyen tud szabadulni az olaj- és gázszerződések kötelmeiből: ez pedig a rubelben fizetés rendeleti kötelezettségéhez kapcsolódik. Az EU-s tiltás miatt egy rubelalapú konverziós számlára utalás nehéz helyzetbe tudna hozni minket. Vlagyimir Putyin orosz elnök mentességet adott a rubelben fizetés alól, ezt negyedévente hosszabbítgatja. Ha ezt nem teszi meg júniusban, akkor az júliusban egy kilépési pontot nyithat meg orosz oldalról.

Mit tanácsol a Tisza-kormánynak a rövid, közép- és hosszú távú energiapolitikát illetően?

A gázcsőben a metánmolekulának nincs politikai preferenciája, és az áramot is az ohm, a watt meg az amper határozza meg.

Az energia elsősorban nemzeti reálpolitika, és így is kell kezelni,

nem pedig valamiféle ideológia szolgálóleányaként. Ebből három dolog következik, amit a kormánynak érdemes figyelembe vennie. A magyar szociális érdek a lakosság olcsó és stabil ellátása, a közelgő energiaválság hatásainak a kivédése. A hazai geopolitikai érdek a régiós elosztópozíció fenntartása, sőt erősítése az olajnál és a gáznál, és kiépítése az elektromos áramnál is. Az egésznek a nagy képe, ha úgy tetszik, kerete, hogy a világban zajló változásokat, az említett pozíciólezáró nettósítást, ennek az energiafegyverét és az energetikai forradalmat szem előtt kell tartani. Mind a négy égtáj felé tájékozódni kell, s közben az Egyesült Államokkal való viszony is átalakul. Lítium-ionos katód, fotovoltaikus panel és mikroelektronikai félvezető keletről tud érkezni. A nukleáris technológiában az oroszok verhetetlenek, kis moduláris reaktorokat pedig az USA fejleszt. Román földgáz, orosz olaj, a Paks II., kínai napelemek. Mindezt úgy kell tudomásul vennünk, hogy közben Európában vagyunk, ehhez a vér és acél által egybekovácsolt tömbhöz tartozunk. Ez a szemlélet a kulcs a régiónk újraszervezésében is.

Hogyan válhat Magyarország az átalakulás nyertesévé?

Az EU-s energiapolitika kudarcával a régiót a magyar energiapolitika tudja integrálni.

A Mol nem ellenség, az MVM nem piacosítandó portéka, hanem fontos eszközök a magyar centrális erőtér szervezéséhez a régióban.

Még a saját villamosenergia-termelésünk hullámzásaira is a regionális szemléletben találhatjuk meg a gyógyírt. Lehetséges a domborzat és vízrajz adottságai okán szlovákiai területen magyar szivattyús villamosenergia-tározók létrehozása, melyek az itteni hálózatba termelve a termelésingadozásokat egészítik ki anélkül, hogy a napelemes programot fel kellene adni. A politikai szándék persze még sokkal-sokkal szélesebb horizontot tud kinyitni. Mindez állami tőkekifektetést is jelenthet – ideértve a száz százalékban állami tulajdonú inkumbenseket –, és magántőke bevonását is. Ezek a kapcsolatok tudatos regionális gazdaságpolitikával felskálázhatók, ahol a Duna energiahíd nagy teljesítményű adatkábelekkel, új logisztikai központokkal, terminálokkal, raktárakkal és konverterekkel Bajától Csepelig, Gönyűtől Dunaújvárosig.

Igenis összeérhetne Magyarországon a dunai folyosó, a fekete-tengeri gáz, a kínai vasút, az olajtranzit, az lng- és hidrogénterminálok hatósugara.

Igenis épülhetne erre a gerincre a zöldinfrastruktúra villamosenergia-tárolókkal, moduláris nukleáris reaktorokkal, szlovák– magyar–szerb kiegyenlítőenergia-központtal, sugarasan kiépített transzbalkáni átviteli vezetékekkel és 5G-adathálózattal, valamint határ menti szárazföldi adatközpontok összekötésével. Ehhez persze politikai akarat kell, és jogi eszközök. A jogi támogatás nyithatná meg az ajtókat a független aggregátorok, az energiaközösségek, a keresletoldali eszközök és a mesterséges intelligencia előtt a mostani elosztói és rendszerhasználati akadályokkal szemben. Korszakhatáron van a világ, mint félezer éve, Mátyás király korában.

Nyitókép: Földházi Árpád