Rengeteg áramot termelnek a magyarországi naperőművek, de nem akkor, amikor szükség lenne rá

Vasárnap mintegy kilenc órán át negatív volt az áram elszámolóára a magyar áramtőzsdén, ezen belül bő másfél órán át magának ez eladónak kellett több mint 500 eurót fizetnie megawattóránként, hogy elvigyék az áruját – írja a Világgazdaság.

Aznap estére még az egyik paksi atomblokk teljesítményét is csökkenteni kellett, hogy megmaradjon az áramrendszer egyensúlya. A negatív áramár okozta károkra hosszabb távon aligha célszerű berendezkedni.

Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.