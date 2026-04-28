Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
áram negatív áramár naperőmű

Rengeteg áramot termelnek a magyarországi naperőművek, de nem akkor, amikor szükség lenne rá

2026. április 28. 15:40

A szakértő szerint az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.

2026. április 28. 15:40
napenergia naperőmű

Vasárnap mintegy kilenc órán át negatív volt az áram elszámolóára a magyar áramtőzsdén, ezen belül bő másfél órán át magának ez eladónak kellett több mint 500 eurót fizetnie megawattóránként, hogy elvigyék az áruját – írja a Világgazdaság

Aznap estére még az egyik paksi atomblokk teljesítményét is csökkenteni kellett, hogy megmaradjon az áramrendszer egyensúlya. A negatív áramár okozta károkra hosszabb távon aligha célszerű berendezkedni.

Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.

Balogh József energiapiaci szakértő szerint nagyon erős jelzés a piactól: ez így nem mehet tovább, az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.

A lap felidézi, a negatív áramár akkor jelenik meg, ha túl nagy lesz az áramkínálat a piacon, azaz a napos időszakokban belendül a támogatásokkal telepített, és már számottevő kapacitást képviselő magyar naperőműpark termelése. A most leköszönő kormány több intézkedést hozott az áramárugrások tompítására az energiatárolás ösztönzésén keresztül:

  • a tárolóberuházásokhoz közvetlen állami támogatást kínált,
  • a további lakossági megújulókapacitások létesítését pedig akkumulátorok egyidejű telepítéséhez kötötte.

Csakhogy a létrejött tárolókapacitások a töredékét sem érik el annak, amennyivel ki lehetne egyensúlyozni az irdatlan napenergia-kapacitásokat.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 28. 17:36
Agyhalott tiszaszaros itt égeti magát... Nehéz a dolgokat úgy megérteni hogy a nyolc elemi a négy első és négy másodikból jön össze..🤣 DE ezek vannak a parlamentben is!
gullwing
2026. április 28. 17:33
Nos a zöld idióták ennyit tudnak...
pandalala
•••
2026. április 28. 17:08 Szerkesztve
A Tisztelet és Szabadság Párt ezt is megolgggya .... Egyrészt, ír egy határozati javaslatot a Napnak, h süssön kevesebbet Mo. felett ... Másrészt: Kapitány elvtárs szerez nekünk plusz olajat a Shelltől, és épít még pluszban, kizárólag, olajjal működtetett erőműveket ..., a diverzifikáció jegyében .... Mindenki jóójár ...
franciscofranco
2026. április 28. 16:47
ördöngös pepecselésfranciscofranco 2026. április 28. 16:44 te fideszes lettél vagy az agyadra ment a gyűlölet? Egy egyszerű kérdésre kéne válaszolnod és az sem megy narancsbolsevik. Minek hozta ide a fidesz az akkugyártó multikat?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!