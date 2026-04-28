Rengeteg áramot termelnek a magyarországi naperőművek, de nem akkor, amikor szükség lenne rá

Mik vannak: áramot lopott egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa
A férfi megbízott valakit, hogy a mérődoboz zárópecsétjét bontsa meg és alakítsa át a mérőórát.
A szakértő szerint az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.
Vasárnap mintegy kilenc órán át negatív volt az áram elszámolóára a magyar áramtőzsdén, ezen belül bő másfél órán át magának ez eladónak kellett több mint 500 eurót fizetnie megawattóránként, hogy elvigyék az áruját – írja a Világgazdaság.
Aznap estére még az egyik paksi atomblokk teljesítményét is csökkenteni kellett, hogy megmaradjon az áramrendszer egyensúlya. A negatív áramár okozta károkra hosszabb távon aligha célszerű berendezkedni.
Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.
Balogh József energiapiaci szakértő szerint nagyon erős jelzés a piactól: ez így nem mehet tovább, az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.
A lap felidézi, a negatív áramár akkor jelenik meg, ha túl nagy lesz az áramkínálat a piacon, azaz a napos időszakokban belendül a támogatásokkal telepített, és már számottevő kapacitást képviselő magyar naperőműpark termelése. A most leköszönő kormány több intézkedést hozott az áramárugrások tompítására az energiatárolás ösztönzésén keresztül:
Csakhogy a létrejött tárolókapacitások a töredékét sem érik el annak, amennyivel ki lehetne egyensúlyozni az irdatlan napenergia-kapacitásokat.
