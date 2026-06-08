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vitézy dávid vonatinfó máv

Közel egy év után újra elérhető a MÁV egyik legnépszerűbb szolgáltatása

2026. június 08. 20:03

Fellélegezhetnek az utasok, örülnek a vasútbarátok.

2026. június 08. 20:03
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Közel egy év után ismét elérhető a MÁV egyik leginformatívabb szolgáltatása, a Vonatinfó. A térkép segítségével a hazai vasúthálózaton közlekedő személyszállító vonatokat lehet valós időben nyomon követni. 

A szolgáltatásnak köszönhetően bárki ellenőrizheti, hogy az adott vonat pontosan közlekedik-e, 

ha késésben van, mennyi a lemaradás, de azt is megtudhatjuk, várhatóan melyik vágányra fut be a szerelvény.

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A Vonatinfót tavaly júniusban állította le Lázár János korábbi közlekedési miniszter, ám az interneten gyorsan elindultak azok az alternatív weboldalak, amelyek a vasúttársaság adatait felhasználva próbálták pótolni a népszerű szolgáltatást. A leálláskor a szolgáltatás fejlesztésére hivatkozott az előző kormány, a kritikusok szerint ugyanakkor a leállítás célja az volt, hogy kevésbé legyen látható, mekkora késések jellemzik a hazai vasútvonalakat.

Kevesen vették észre, de az elmúlt hónapokban már részben elérhető volt egy hasonló, valós idejű, mávos térképes felület, ám ezt csak a mobilapplikációt használók láthatták, és elsősorban az utazástervezésre volt optimalizálva. 

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már régóta sürgette az előző kormányt, hogy tegyék újra elérhetővé az utasok életét megkönnyítő szolgáltatást, ezért nem meglepő, hogy az egyik első miniszteri döntése volt a Vonatinfó. A miniszter nem csak az utasoknak, de a vasútbarátoknak is kedvezett, mivel már május vége óta ismét széles körben hozzáférhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG). A miniszter akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy „gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről”.

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Idézőjel

A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ

Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG.

Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Összesen 1 komment

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levig79
2026. június 08. 20:21
Lázár egyik nagy faszsága volt, hogy ezt leszedette. A vonatkésések nem voltak gázosak, nyugodtan maradhatott volna. Tökön lötte saját magát vele - a nép megoldotta másképp.
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