Közel egy év után újra elérhető a MÁV egyik legnépszerűbb szolgáltatása

A Vonatinfót tavaly júniusban állította le Lázár János korábbi közlekedési miniszter, ám az interneten gyorsan elindultak azok az alternatív weboldalak, amelyek a vasúttársaság adatait felhasználva próbálták pótolni a népszerű szolgáltatást. A leálláskor a szolgáltatás fejlesztésére hivatkozott az előző kormány, a kritikusok szerint ugyanakkor a leállítás célja az volt, hogy kevésbé legyen látható, mekkora késések jellemzik a hazai vasútvonalakat.

Kevesen vették észre, de az elmúlt hónapokban már részben elérhető volt egy hasonló, valós idejű, mávos térképes felület, ám ezt csak a mobilapplikációt használók láthatták, és elsősorban az utazástervezésre volt optimalizálva.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már régóta sürgette az előző kormányt, hogy tegyék újra elérhetővé az utasok életét megkönnyítő szolgáltatást, ezért nem meglepő, hogy az egyik első miniszteri döntése volt a Vonatinfó. A miniszter nem csak az utasoknak, de a vasútbarátoknak is kedvezett, mivel már május vége óta ismét széles körben hozzáférhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG). A miniszter akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy „gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről”.