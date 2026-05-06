Egyértelművé tette az Eurostat: Magyarország a legjobb helyzetben van, Románia szégyenpadra került

Az Eurostat összehasonlító elemzése szerint a lakossági energiaárak uniós szinten stabilizálódtak, ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladják a válság előtti szinteket. A vásárlóerőhöz viszonyítva Magyarország a legolcsóbb tagállamok közé tartozik. Külön érdekesség, hogy Romániában kell a legtöbbet fizetni az áramért – szúrta ki a Kárpáthír.

A statisztikai hivatal a 2025-ös év második felére vonatkozó adatokat az úgynevezett vásárlóerő-egység (PPS) alapján vetette össze.

Ez a módszertan figyelembe veszi az egyes országok közötti árszínvonal-különbségeket és a jövedelmi szinteket is, ezért reálisabb képet ad arról, mekkora terhet ró a rezsi a háztartások költségvetésére.