Egyértelművé tette az Eurostat: Magyarország a legjobb helyzetben van, Románia szégyenpadra került

Kelemen Hunor súlyos figyelmeztetést küldött az erdélyi magyaroknak
Az RMDSZ vezetője szerint már csak hetek maradtak a fordulatra, különben súlyos gazdasági és politikai következmények jöhetnek.
A számok magukért beszélnek.
Az Eurostat összehasonlító elemzése szerint a lakossági energiaárak uniós szinten stabilizálódtak, ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladják a válság előtti szinteket. A vásárlóerőhöz viszonyítva Magyarország a legolcsóbb tagállamok közé tartozik. Külön érdekesség, hogy Romániában kell a legtöbbet fizetni az áramért – szúrta ki a Kárpáthír.
A statisztikai hivatal a 2025-ös év második felére vonatkozó adatokat az úgynevezett vásárlóerő-egység (PPS) alapján vetette össze.
Ez a módszertan figyelembe veszi az egyes országok közötti árszínvonal-különbségeket és a jövedelmi szinteket is, ezért reálisabb képet ad arról, mekkora terhet ró a rezsi a háztartások költségvetésére.
Az elektromos áram Romániában a legdrágább, ahol 100 kilowattóránként 49,52 egység a költség. A rangsorban Csehország következik 38,65 egységgel, de Lengyelország, Németország és Írország is az uniós átlag felett helyezkedik el.
Ezzel szemben Máltán mértek a legkedvezőbb, 14,09-es értéket, amelyet közvetlenül Magyarország követ 15,10 egységgel.
A lap a földgáz árára is felhívta a figyelmet. Svédországban, Portugáliában és Olaszországban a legmagasabbak a tarifák, de Franciaországban és Hollandiában is jelentős kiadást jelent a fűtés. Hazánk ezen a területen is kiemelkedik,
ugyanis a kimutatás szerint nálunk a legolcsóbb a gáz az egész közösségben.
Az EU-n kívüli országok közül Norvégia és Bosznia-Hercegovina árai szintén az alacsony tartományban mozognak – mutatott rá a lap.
Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán