Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság áram gáz Lengyelország Magyarország fűtés Franciaország Eurostat Románia rezsi

Egyértelművé tette az Eurostat: Magyarország a legjobb helyzetben van, Románia szégyenpadra került

2026. május 06. 17:22

A számok magukért beszélnek.

2026. május 06. 17:22
null

Az Eurostat összehasonlító elemzése szerint a lakossági energiaárak uniós szinten stabilizálódtak, ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladják a válság előtti szinteket. A vásárlóerőhöz viszonyítva Magyarország a legolcsóbb tagállamok közé tartozik. Külön érdekesség, hogy Romániában kell a legtöbbet fizetni az áramért – szúrta ki a Kárpáthír.

A statisztikai hivatal a 2025-ös év második felére vonatkozó adatokat az úgynevezett vásárlóerő-egység (PPS) alapján vetette össze.

Ez a módszertan figyelembe veszi az egyes országok közötti árszínvonal-különbségeket és a jövedelmi szinteket is, ezért reálisabb képet ad arról, mekkora terhet ró a rezsi a háztartások költségvetésére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A konkrét számok

Az elektromos áram Romániában a legdrágább, ahol 100 kilowattóránként 49,52 egység a költség. A rangsorban Csehország következik 38,65 egységgel, de Lengyelország, Németország és Írország is az uniós átlag felett helyezkedik el.

Ezzel szemben Máltán mértek a legkedvezőbb, 14,09-es értéket, amelyet közvetlenül Magyarország követ 15,10 egységgel.

A lap a földgáz árára is felhívta a figyelmet. Svédországban, Portugáliában és Olaszországban a legmagasabbak a tarifák, de Franciaországban és Hollandiában is jelentős kiadást jelent a fűtés. Hazánk ezen a területen is kiemelkedik,

ugyanis a kimutatás szerint nálunk a legolcsóbb a gáz az egész közösségben.

Az EU-n kívüli országok közül Norvégia és Bosznia-Hercegovina árai szintén az alacsony tartományban mozognak – mutatott rá a lap.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2026. május 06. 18:35 Szerkesztve
Nem is kérdés, azért a legalacsonyabb a magyar ár, mert "EZAZ AAALJAS, KOOORRUPT KOOORMÁNY ELLLOOOPJA A PÉÉNZÜNKET". - AHOGYAN NEMZETÜNK NAGY VEZÉRE, PETER MADJAR SZÁMTALANSZOR FELÜVÖLTÖTTE AZ ŰRBE... (Szegény szerencsétlen Tisza-zombik) No majd megtudják... A 2010-es TÖBBSZÖRÖS ÁLLAMCSŐDBŐL INDULVA. Kelet-Európa legmagasabb államadósság-szolgálatával, ipar, mezőgazdasági feldolgozóipar, magyarul a teljes gazdasági-pénzügyi lecsupaszított állapotban, 2010-ben. De: MAJD MEGTUDJA A MAGYAR, HOL LAKIK AZ IGAZSÁG, de abban nem lesz köszönet. Nem is kell sokáig várni.
Válasz erre
1
0
Agricola
2026. május 06. 18:26
Az Eurostat az Európai Unió statisztikai hivatala, amely függetlenül felelős a kiváló minőségű, európai szintű statisztikák és mutatók közzétételéért, amelyek lehetővé teszik az országok és régiók közötti összehasonlítást. Az új hatalom és a „vele összefonódott balliberális média” elhallgatja Hazánk pozitív helyzetét, mely leköszönő kormány eredménye. Az elhallgatás a hazugság egyik passzív, mégis súlyos formája, amely az igazság tudatos visszatartását jelenti a következmények elkerülése érdekében. Míg a hazugság valótlan tényeket közöl. Az elhallgatás és a hazugság Közös jellemzője: Mindkettő a másik fél megtévesztésére irányul, és aláássa a bizalmat.
Válasz erre
0
0
Kecskee
2026. május 06. 18:18
Én pár hónapon belüli min. 400-450ft-os eurót meg dollárt jósolok, 800-as benzin és 1000-es dízelt árstoppok eltörlésével meghintve.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. május 06. 18:05
Nem fog sokáig tartani. A PötiPeti kormánysajnos hamar lezülleszti az országot, úgy mint KamuGeri tettea fővárossal Tarlós után.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!