gazdaság romániában európa

Ez nem mellékes mutató, hanem „társadalmi hőmérő” – jelentősen meghaladjuk az európai átlagot ebben a statisztikában

2026. május 25. 13:41

Nem csupán kelet-közép-európai összevetésben állunk jobban több országnál.

Íme egy térkép, amely arról beszél, hogyan élik meg az emberek a saját anyagi helyzetüket Európában – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A szakértő Facebook-bejegyzésében leírta, hogy Magyarországon a lakosság 20 százaléka érintett a szubjektív szegénységi mutató szerint, ami régiós összevetésben kifejezetten kedvező adat. 

„Nézzük a környezetünket. Szlovákiában 29 százalék, Romániában 24 százalék, Bulgáriában 37 százalék, Görögországban pedig egészen döbbenetes, 67 százalék ugyanez az arány.”

Sebestyén Géza rámutat, hogy „ez nem apró különbség”, hanem társadalmi hangulatot, biztonságérzetet és mindennapi megélhetési tapasztalatot jelző különbség. „Magyarország ebben a térképen nem a sereghajtók között van, hanem a régió kedvezőbb oldalán” – fogalmazott a szakértő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem csupán kelet-közép-európai összevetésben állunk jobban több országnál. A térkép szerint Franciaország, Spanyolország és Portugália mutatója is rosszabb, mint a magyar, hiszen mindhárom ország 22 százalékon áll.

Ha a megszokott hazai sztereotípiákból, vagy az elmúlt napok intenzív kommunikációjából indulunk ki, akkor mást várnánk. De mégsem ez a helyzet. Ha kevesebben érzik magukat anyagilag kiszolgáltatottnak, az erősítheti a társadalmi stabilitást, ha pedig többen, az rombolhatja a bizalmat, növelheti a frusztrációt, és politikai-társadalmi feszültségeket táplálhat.” 


Görögország 67 százalékos értéke – fogalmazott a szakértő – „külön kategória, ”szinte kiugrik a térképről”.  Bulgária 37 százaléka és Szlovákia 29 százaléka pedig azt mutatja, hogy a régión belül is nagyon eltérő, hogyan élik meg az emberek a megélhetési nyomást.

 A szubjektív szegénység nem mellékes mutató, hanem társadalmi hőmérő”

 – írta. 

Fotó: MTI

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. május 25. 14:35
Nuevas- Ráböksz A teljes cikkre. Elvisz a fb-ra. Ott megtalálod, hogy forrás A komment szekcióban. És ott van:-)))))))
tapir32
2026. május 25. 14:34
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 2. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett.
csulak
2026. május 25. 14:29
ezt a zOrban Kormanynak koszonhetjuk ! AdolfPeter igaja alatt mar nem lesz ilyen kenyelmes az elet !
Takagi
2026. május 25. 14:15
Ez most meg fog szünni.
