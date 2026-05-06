gazdaság költségvetés szalai piroska átadás-átvétel GDP reálbérek

A számok nem hazudnak – csak liberális mantra, hogy „romokban” az ország (VIDEÓ)

2026. május 06. 09:35

Szalai Piroska közgazdász az M1 műsorában ismertette, hogy mennyire stabil valójában a magyar gazdaság.

A magyar gazdaság állapotáról szóló vitákban a liberális oldalon népszerű az az állítás, miszerint romokból kell újjáépíteni az országot. A szakértő szerint a valóság ugyanakkor az, hogy

  • a foglalkoztatás rekordközeli,
  • a reálbérek látványosan emelkedtek,
  • az inflációt sikerült letörni,
  • a magyar családok megtakarításai pedig folyamatosan nőnek.

Szalai Piroska az M1 csatorna műsorában arra a kérdésre, hogy mekkora mozgástere lesz gazdasági szempontból az új kormánynak, azt felelte, hogy hatalmas. 

„Azt érdemes tudni, hogy az első negyedévben inkább a kiadások nagyok minden esztendőben: mert nőnek a közszférabeli bérek, – nemcsak a minimálbér, hanem a felette lévő kategóriák is –, és vannak olyan plusz kifizetni valók, mint a 13. vagy a 14. havi nyugdíj, illetve a fegyverpénz. 

A bevételek majd csak később jönnek, mert miután megkapják a kereseteket, utána nő az SZJA-bevétel az államkasszában, a TAO pedig majd májusban fog keletkezni”

– sorolta a leköszönő miniszterelnök főtanácsadója. 

A leendő országgyűlési képviselő arra is rámutatott, hogy a fogyasztások először húsvét körül ugranak meg, de nyáron a nyaralások idején is emelkedés tapasztalható.

A közgazdász arról is beszélt, hogy azok az adónemek, melyek nagyobb bevételeket hoznak, később realizálódnak. Ugyanakkor a decemberi adóbevételek tudták finanszírozni azokat a kiadásokat, melyeket a költségvetésnek januárban és februárban kellett megtenni.

Ezért növekedtek a bérek

A szakértő valamivel később ismertette, hogy a GDP volumene nem emelkedett jelentősen az elmúlt években a magyar gazdasági mutatók közül. „0,4 százalékkal emelkedett, miközben az európai átlag 0,1 százalék körül van. Németországban 1,2 százalék volt ez idő alatt a csökkenés, Ausztriában pedig 0,9. Tehát az a két ország, amelyhez a leginkább kapcsolódunk gazdaságunkban, ott csökkent is a GDP” – hangzott el. 

Ezután ismertette, hogy a volumen azt mutatja meg, hogy mekkora mennyiséget termel a magyar gazdaság. 

A kereseteket nem a mennyiségből fizetjük, hanem a forintból, tehát a folyóáras növekedést is érdemes ilyenkor nézni, ezt el szokták felejteni a liberális közgazdászok”

– húzta alá Szalai Piroska.

Végül hozzátette, hogy 2023-tól 32 százalékos forintnövekedés volt a GDP-ben. Ha az Orbán-kormány utolsó négy évét vizsgáljuk ez az érték 50 százalék körüli érték, és ebből 36 százalékos bruttó keresetnövekedés volt – hangsúlyozta a közgazdász.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. május 06. 11:50
"Kapitány István bejelentése alapján a közepes kereset alatt „mindenki” jövedelemadó-csökkentésre számíthat. Igen ám, de jelenleg sokan egyáltalán semennyi jövedelemadót nem fizetnek. Ha ők is csökkentést kapnak, az a negatív jövedelemadóztatás bevezetését jelentené. Ami nem lehetetlen, de azért valószínűtlen." Hvg
csulak
2026. május 06. 11:33
ev vegeig mindent tonkretesz a tisza rablobanda.
franciscofranco
2026. május 06. 11:02
pollip 2026. május 06. 09:45 "Magyarország devizatartaléka 2026 áprilisában 60 milliárd euró, azaz több mint 22.000 milliárd forint. Magyarország aranytartaléka 110 tonna. Az aranytartalék a devizatartalék része a napi árfolyamon elszámolva. Bajnai kormány 34 milliárd EUR tartalékkal adta át az országot. A fidesznek ezt sikerült évi 1,6 milliárd EURval gazdagítani. Ehhez képest a cseh devizatartalék 140 milliárd EUR.
franciscofranco
2026. május 06. 10:56
pollip 2026. május 06. 10:12 "2010-es 11,6 ezer milliárd forintról 2026-ra 21,8 ezer milliárd forintra nőtt az állami vagyon értéke. " Tóth Máté energia jogász : vadhajtasok A 2010es 19000 milliárd forintos államadósság 64000 milliárdra növekedett. Ebből csak futotta az állami vagyon gyarapítására. Hogy a maradék 30000 milliárd hova lett..............
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.