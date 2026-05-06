A számok nem hazudnak – csak liberális mantra, hogy „romokban” az ország (VIDEÓ)

Sokatmondó adatok: innen indul a Tisza-kormány, ami a gazdaságot illeti
Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban.
Szalai Piroska közgazdász az M1 műsorában ismertette, hogy mennyire stabil valójában a magyar gazdaság.
A magyar gazdaság állapotáról szóló vitákban a liberális oldalon népszerű az az állítás, miszerint romokból kell újjáépíteni az országot. A szakértő szerint a valóság ugyanakkor az, hogy
Szalai Piroska az M1 csatorna műsorában arra a kérdésre, hogy mekkora mozgástere lesz gazdasági szempontból az új kormánynak, azt felelte, hogy hatalmas.
„Azt érdemes tudni, hogy az első negyedévben inkább a kiadások nagyok minden esztendőben: mert nőnek a közszférabeli bérek, – nemcsak a minimálbér, hanem a felette lévő kategóriák is –, és vannak olyan plusz kifizetni valók, mint a 13. vagy a 14. havi nyugdíj, illetve a fegyverpénz.
A bevételek majd csak később jönnek, mert miután megkapják a kereseteket, utána nő az SZJA-bevétel az államkasszában, a TAO pedig majd májusban fog keletkezni”
– sorolta a leköszönő miniszterelnök főtanácsadója.
A leendő országgyűlési képviselő arra is rámutatott, hogy a fogyasztások először húsvét körül ugranak meg, de nyáron a nyaralások idején is emelkedés tapasztalható.
A közgazdász arról is beszélt, hogy azok az adónemek, melyek nagyobb bevételeket hoznak, később realizálódnak. Ugyanakkor a decemberi adóbevételek tudták finanszírozni azokat a kiadásokat, melyeket a költségvetésnek januárban és februárban kellett megtenni.
A szakértő valamivel később ismertette, hogy a GDP volumene nem emelkedett jelentősen az elmúlt években a magyar gazdasági mutatók közül. „0,4 százalékkal emelkedett, miközben az európai átlag 0,1 százalék körül van. Németországban 1,2 százalék volt ez idő alatt a csökkenés, Ausztriában pedig 0,9. Tehát az a két ország, amelyhez a leginkább kapcsolódunk gazdaságunkban, ott csökkent is a GDP” – hangzott el.
Ezután ismertette, hogy a volumen azt mutatja meg, hogy mekkora mennyiséget termel a magyar gazdaság.
A kereseteket nem a mennyiségből fizetjük, hanem a forintból, tehát a folyóáras növekedést is érdemes ilyenkor nézni, ezt el szokták felejteni a liberális közgazdászok”
– húzta alá Szalai Piroska.
Végül hozzátette, hogy 2023-tól 32 százalékos forintnövekedés volt a GDP-ben. Ha az Orbán-kormány utolsó négy évét vizsgáljuk ez az érték 50 százalék körüli érték, és ebből 36 százalékos bruttó keresetnövekedés volt – hangsúlyozta a közgazdász.
