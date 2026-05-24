Impozáns célt tűzött ki Magyar Péter, szakértő árnyalta a képet

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Gazdasági és Energetikai Bizottság alelnöke Magyar Péter egyik érdekes bejelentésére hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter szerint reális cél az EU átlagos fejlettségét elérni a 2030-as évek első felére!

A szombati interjújában beszélt erről. Szerinte ehhez az kell, hogy az EU átlagához képest a magyar gazdaság 2027-től 2-3 százalékkal nagyobb mértékű GDP-növekedést érjen el” – emlékeztetett Szalai.