Impozáns célt tűzött ki Magyar Péter, szakértő árnyalta a képet

2026. május 24. 10:53

A parlament gazdasági és energetikai bizottságának alelnöke javaslatot is tett.

2026. május 24. 10:53
null

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Gazdasági és Energetikai Bizottság alelnöke Magyar Péter egyik érdekes bejelentésére hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter szerint reális cél az EU átlagos fejlettségét elérni a 2030-as évek első felére! 

A szombati interjújában beszélt erről. Szerinte ehhez az kell, hogy az EU átlagához képest a magyar gazdaság 2027-től 2-3 százalékkal nagyobb mértékű GDP-növekedést érjen el” – emlékeztetett Szalai. 

Mint ismertette, „tavaly az uniós átlag 76,2 százalékán álltunk, tehát a 24 százalékpontos hátrányunkat átlagosan az uniós növekedésnél legalább 3 százalékponttal nagyobb növekedés esetén dolgozhatjuk le 8 év alatt 2035-re. Ez nagyon impozáns célkitűzés, hiszen 2025-ben csak Írország tudott az unióban az átlagnál 3 százalékponttal többel bővülni.”

Hozzátette: 2010 óta Magyarország mindössze két évben, 2018-ban és 2019-ben ért el ilyen eredményt. Mint fogalmazott: „2027-től 8 éven át végig ilyen komoly javulást produkálni nem lesz egyszerű! Javaslom, jegyezzük meg ezt a mondatát Magyar Péternek, s minden intézkedésnél kövessük figyelemmel, hogy mennyire segíti megvalósulni ezt az ígéretét!”

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 24. 13:26
Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel és kormányával!
tapir32
2026. május 24. 13:24 Szerkesztve
Magyar Péter tervei nemcsak irracionálisak, hanem irreálisak is.
Bitrex®
2026. május 24. 12:38 Szerkesztve
Nekem nem ér meg néhány milliárd euró eu-s pénz (ami amúgy is járna), néhány százalékos GDP növekedés, életszínvonalbeli közeledés Ausztriához, Németországhoz, ha annak az az ára, amit Brüsszel követel tőlünk. (LMBTQ, migránsok, drogliberalizáció, Ukrajna támogatása, NGO-k ámokfutása...stb) Inkább élek szegényebben, mint idegen uralom alatt. Mellesleg Poloska sem fog látványos fejlődést hozni. A nyugat-kelet különbség mindig meg fog maradni.
Agricola
2026. május 24. 12:18
Magyar Péter ígérgetése: "Lehozom néktek a csillagokat is az égről!" Tüskebokorról nem szednek fügét!
