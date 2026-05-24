Impozáns célt tűzött ki Magyar Péter, szakértő árnyalta a képet

A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
A parlament gazdasági és energetikai bizottságának alelnöke javaslatot is tett.
Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Gazdasági és Energetikai Bizottság alelnöke Magyar Péter egyik érdekes bejelentésére hívta fel a figyelmet.
Magyar Péter szerint reális cél az EU átlagos fejlettségét elérni a 2030-as évek első felére!
A szombati interjújában beszélt erről. Szerinte ehhez az kell, hogy az EU átlagához képest a magyar gazdaság 2027-től 2-3 százalékkal nagyobb mértékű GDP-növekedést érjen el” – emlékeztetett Szalai.
Mint ismertette, „tavaly az uniós átlag 76,2 százalékán álltunk, tehát a 24 százalékpontos hátrányunkat átlagosan az uniós növekedésnél legalább 3 százalékponttal nagyobb növekedés esetén dolgozhatjuk le 8 év alatt 2035-re. Ez nagyon impozáns célkitűzés, hiszen 2025-ben csak Írország tudott az unióban az átlagnál 3 százalékponttal többel bővülni.”
Hozzátette: 2010 óta Magyarország mindössze két évben, 2018-ban és 2019-ben ért el ilyen eredményt. Mint fogalmazott: „2027-től 8 éven át végig ilyen komoly javulást produkálni nem lesz egyszerű! Javaslom, jegyezzük meg ezt a mondatát Magyar Péternek, s minden intézkedésnél kövessük figyelemmel, hogy mennyire segíti megvalósulni ezt az ígéretét!”
