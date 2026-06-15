Bardella a Politicónak: Nem hagyom, hogy a Bizottság francia katonákat küldhessen a halálba!

Jordan Bardella a Nemzeti Tömörülés harmincéves politikusa a felmérések szerint magasan vezeti a francia elnökválasztási versenyt. A meggyengült centrista pártok miatt könnyen lehet, hogy legnagyobb kihívója a szélsőbaloldal lesz, amely következtében a középnek közte és egy radikális szocialista között kell majd választania. Bardella jelenleg a Fidesz által megálmondott Patrióta pártcsaládot vezeti az EU parlamentben, és láthatóan bejelentkezett, hogy átvegye Orbán Viktor vezető szerepét az európai konzervatívok között.

A poltikussal interjút készített a Politico, amelyben beszéltek a konzervatív pártok szövetségéről, az EU jövőjéről, a NATO-ról, nukleáris fegyverekről, és arról akar-e francia csapatokat Ukrajnában.