Bardella a Politicónak: Nem hagyom, hogy a Bizottság francia katonákat küldhessen a halálba!

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Ha Bardella jövőre győz a francia elnökválasztáson, hosszú ideje először lenne szuverenista vezetője egy nyugat-európai országnak.
Jordan Bardella a Nemzeti Tömörülés harmincéves politikusa a felmérések szerint magasan vezeti a francia elnökválasztási versenyt. A meggyengült centrista pártok miatt könnyen lehet, hogy legnagyobb kihívója a szélsőbaloldal lesz, amely következtében a középnek közte és egy radikális szocialista között kell majd választania. Bardella jelenleg a Fidesz által megálmondott Patrióta pártcsaládot vezeti az EU parlamentben, és láthatóan bejelentkezett, hogy átvegye Orbán Viktor vezető szerepét az európai konzervatívok között.
A poltikussal interjút készített a Politico, amelyben beszéltek a konzervatív pártok szövetségéről, az EU jövőjéről, a NATO-ról, nukleáris fegyverekről, és arról akar-e francia csapatokat Ukrajnában.
A Politico is felfigyelt arra, hogy Bardella sokat utazgat az utóbbi időben: járt Nagy-Britanniában, Izraelben, és az Egyesült Arab Emírségekben is. S legközelebb Lengyelországba látogat. Ezzel kapcsolatban a poltikus elmondta: „Lengyelország egy olyan ország, amelynek számít a szava, és az európai színtéren napról napra egyre nagyobb szerepet játszik. Lengyelország ma az Európai Unió hatodik legnagyobb gazdasága, és az elmúlt évek számos kérdésében egyértelműen elkötelezte magát határainak védelme mellett, szemben azokkal a migrációs áramlatokkal, amelyek jelentős kihívást jelentenek az európai nemzetek számára. A stratégiai autonómia visszaszerzésének szükségessége miatt Lengyelország határozott lépéseket tett a fegyverkezés és a védelem terén.”
Arról is beszélt, hogy a Jog és Igazságosság párt vezetőivel fog találkozni, hogy Európa jövőjéről tárgyaljanak, és nyitottak a szélesebb összefogásra a Meloni féle konzervatív pártcsaláddal.
Célunk, hogy nagyban gondolkodjunk, és olyan új európai struktúrát építsünk ki, amely képes megbirkózni a 21. század legnagyobb kihívásaival – ehhez pedig minden bizonnyal a lehető legnagyobb frakcióra lesz szükségünk”
– jelentette ki Bardella.
A francia politikus elmondta: nem akarják elhagyni az Európai Uniót.
„Nem akarunk kilépni az Európai Unióból. Mindent meg akarunk változtatni anélkül, hogy bármit is tönkretennénk.
Már évek óta – egy egész évtizede – világszerte tanúi vagyunk azon eszmék visszatérésének, amit az Európai Unió lebontani, szétcincálni, sőt megsemmisíteni igyekezett: a nemzetnek, a határoknak, a nemzeti érdekek védelmének, valamint a népnek teljes szuverenitásában. (...)Tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy Európának meg kell változtatnia működési módját.”
A NATO-ból való kilépésről elmondta: nem támogatná ezt a lépést. A Nemzeti Tömörülést, különösen Le Pent, gyakran vádolják orosz-pártisággal, bár a háború óta változtattak a retorikán.
„Putyin elnök Oroszországa ma több szempontból is fenyegetést jelent a francia és az európai érdekekre nézve.
Oroszország azonban nukleáris hatalom. Franciaország szintén nukleáris hatalom. Ez a tény egyedülálló felelősséget ró ránk abban, hogyan alakítsuk ki a párbeszédet azokkal a hatalmakkal, amelyek a végső fegyver birtokában vannak”
– jelentette ki Jordan Bardella.
A nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatban elmondta: a francia atomfegyverek felett egyedül a francia elnök rendelkezhet.
A fegyverkezéssel kapcsolatban elutasított a Politico riporterének a kísérletét arra, hogy párhuzamot vonjon a második világháború és a jelenlegi helyzet között.
„Rendkívül veszélyes olyan helyzeteket összehasonlítani, amelyeknek szigorúan véve semmi közük egymáshoz. Az viszont biztos, hogy ma európai érdekek forognak kockán, és az orosz ambíciók újra felütik a fejüket Kelet-Európában. Ezzel szemben az egyetlen életképes és elfogadható politika az, hogy megakadályozzuk, hogy Franciaország és az európai nemzetek védelmi szuverenitásukat az Európai Bizottságra ruházzák át.
Nem fogom hagyni, hogy az Európai Bizottság olyan hatalmat kapjon, amellyel francia katonákat küldhet a halálba”
– jelentette ki Bardella.
Ukrajnával kapcsolatban kijelentette: csak színjátékból utaznak Kijevbe a francia elnökjelöltek. Hozzátette: ellenzi, hogy francia csapatok menjenek Ukrajnába békefenntartónak. Egyedül ENSZ békefenntartó kontingens részeként engednének franciákat ukrán területre – jelentette ki.
A teljes interjú itt olvasható.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
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