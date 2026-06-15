Így került Bakócz Tamás egy jobbágycsaládból a hatalom csúcsára – Ki volt valójában Mátyás király jobbkeze?

Magyarországra érkezett követek haza írt jelentéséből tudjuk, hogy a legszűkebb négy-hatszemközti tárgyalásoknál is sokszor jelen volt. Alighanem ez

az 1480–1490 közötti évtized volt Bakócz számára a legfontosabb „politikai iskola”: itt alapozta meg kivételes 1490 utáni egyházi és politikai felemelkedését,

ekkor szerezte barátait, szövetségeseit és alighanem ellenfeleit is.

Hozzá kell tenni, maga Mátyás is meghálálta szolgálatait, 1486 őszén az akkor épp megürült győri püspöki székbe helyezte, miáltal a főpapi kar, így a királyi tanács „saját jogú” tagja lett, végképp megérkezett tehát a magyar egyházi és politikai elit soraiba.

A közvélekedés szerint Erdő Péter feltűnéséig ő volt az egyetlen magyar, akinek reális esélye volt a pápai trónra. Miért nem választották végül pápának?

Nos, ez nehéz kérdés, mert valóban, a szabályok szerint elvileg minden konklávén részt vevő bíborosból lehet pápa. Az is közismert, hogy 1511-es római érkezésekor

Bakócz soha nem látott pompával vonult be az Örök Városba,

s nem fukarkodott az ajándékokkal.

Ugyancsak leveleztek a kortársak arról, hogy egyike volt azoknak, akik igencsak óhajtották volna a pápai tiarát, ám

egy tényről meg szoktunk feledkezni:

az 1513-as konklávén huszonöt bíboros vett részt – a bíborosi kollégium a középkorban még jóval kisebb volt, hisz ekkor a „világegyház” valójában csupán Európát jelentette –, akik közül

tizennyolc volt itáliai, három spanyol, és egy-egy francia, angol, svájci és magyar.

Rövid konklávé volt, két szavazásra került sor mindössze, az elsőben Bakócz nyolc voksot kapott, majd a bíborosok újra egyeztettek. Alighanem ezek után nem meglepetés, hogy másodszorra már egy itáliai, Giovanni di Lorenzo de' Medici lett az új egyházfő X. Leó néven.

Milyen embernek ismerjük Bakócz Tamást a források alapján?

A késő középkori magyar egyházi és politikai szereplők, de

még a királyok jelleméről, személyiségéről is vajmi keveset tudunk mondani.

Ennek oka roppant egyszerű, egyáltalán nem rendelkezünk személyes jellegű forrásokkal.

Bakócztól például szép számú levél maradt korunkra, de ezek zöme egyház- vagy birtokigazgatási okból keletkezett, így a személyiségről nem tudunk meg belőlük sokat.

Azt azért nem szabad elfeledni, hogy Bakócz jobbágycsaládban született, tinédzser volt, amikor a családja nemességet kapott, eljutott Mátyás király közvetlen közelébe, bekerült az ország irányítói közé, s végül az egyház csúcsvezetőinek körébe emelkedett. Azt hiszem,

ember legyen a talpán, akit ez a karrier ilyen vagy olyan szempontból nem visel meg,

alakít át.

Bakóczz Tamás címere (Pestről, 16. század eleje), Wikipédia

Sokan a fényűzést rótták föl neki, mint negatívumot.

Ami azt illeti,

nehéz szétválasztani mi számítható fényűzésnek és mi számít a Magyar Királyság képviselője és az anyaszentegyház bíborosa kötelező reprezentációjának

– legyen elég itt a magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszemére, az esztergomi Bakócz-kápolnára utalni.

Római bevonulásához ráadásul magától II. Ulászló királytól is kapott anyagi támogatást, hisz római sikerei alkalmasint az országnak is hasznot hozhattak, nem beszélve a nemzetközi presztízsről.

A reprezentáció/fényűzés kérdést a középkorban a korban még nehéz szétszálazni. Ámbátor gondoljunk csak arra,

amikor az amerikai elnök utazik az ’Air Force One’ repülőn: ez vajon túlzott fényűzés

vagy egy világhatalom nagyságának és erejének reprezentációja?

Miben áll a humanista érsek legfőbb szerepe és jelentősége a magyar történelemben? Mekkora hatással volt korának Magyarországára?

Ahogy fentebb említettem, mára ismerjük feldolgozott levelezését, s ebből

nem egy klasszikus humanista képe rajzolódik ki. Bakócz Tamás egy képzett, sokat látott és tapasztalt, ízig-vérig politikus-főpap volt,

akit gyakorlatias szempontok vezéreltek. A korban, ne feledjük, ez még teljesen hétköznapi dolog, mi több, elvárás volt, hisz nem létezett az állam-egyház szétválasztásának elve.

1480 és 1490 között Mátyás mellett, majd 1490-től haláláig főpapként és kancellárként az ország két-három legfontosabb vezetője közé tartozott, természetesen a mindenkori király után.

Egyházról, hatalomról vallott felfogása rányomta bélyegét a korabeli egyházi és politikai életre:

a Mátyás halála utáni válságban és háborús időkben például elévülhetetlen érdeme volt II. Ulászló hatalomra kerülésében, majd a királyi hatalom gyors konszolidálásában.

Úgy tudom, nemrég egy kötetet is „összeraktak” a kollégákkal Bakócz Tamásról. Erről mit lehet tudni?

Valóban, 2021-ben, az érsek halálának ötszázadik évfordulóját követően Esztergomban számos kollégámmal egy nagyobb konferencián foglaltuk össze a legfrissebb kutatási eredményeket.

Fontos itt is elmondani, hogy az elmúlt két évtizedben a Jagelló-kor kutatása öles léptekkel haladt előre és számtalan új kutatási eredmény, monográfia, forráskiadvány látott napvilágot, amit a közelgő Mohács 500-as évfordulóra kiírt pályázatok még tovább is lendítettek.