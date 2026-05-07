Egy radikális elme tragédiája, aki nem fogadta el a Habsburg uralmat – az öngyilkos grófra, Teleki Lászlóra emlékezünk

Egy radikális politikus tragédiája
Párttársai és
bizalmasai közeledését Deák elveihez Teleki László árulásnak élhette meg,
ami döntően terhelte érzékeny idegrendszerét – vélik a kutatók. A gróf mentális állapota akkor zuhant a mélypontra, amikor említett alvezérei „arra kényszerítették a grófot, hogy – módosításokkal ugyan, de – fogadja el a Felirati Párt javaslatát.”
1861. május 7-ének éjjelén Teleki László önkezével vetett véget az életének. Mivel
az első országgyűlési vita előtt lőtte fejbe magát,
fölmerült a pletyka, hogy a grófot „Bécs ügynökei” gyilkolták meg, de erre semmilyen bizonyíték sincs – se közvetlen, se közvetett, és józan ész sem támogatja ezt a verziót.
Igaz, hogy unokaöccse, a későbbi miniszterelnök
Tisza Kálmán órákat töltött el Teleki társaságában az öngyilkosság előtt,
de mindez csak azt bizonyítja, hogy a valószínű vita megerősítette a grófot abban, hogy elárulták és cserbenhagyták őt a társai. Teleki László az öngyilkosságot választotta akkor éjszaka, és az életét áldozta az elveiért.
*
Felhasznált irodalom:
Csorba László: Teleki László, (Magyar szabadelvűek sorozat), Budapest, 1998
Losonci Miklós: Teleki László sorsa és küldetése, (TIT Teleki László Egyesület füzetei sorozat), Budapest, 2001
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=13575
https://mult-kor.hu/teleki-laszlo-halalanak-megidezese-a-balkez-a-golyo-es-a-disznohus-20211130
https://intezet.nori.gov.hu/public/nemzeti-sirkert/szirak/teleki-kripta/ifj-teleki-laszlo-szeki-grof
https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1861-majus-7-teleki-laszlo-ongyilkossaga
Nyitókép: Teleki László 1861-ben (Barabás Miklós festménye, részlet)