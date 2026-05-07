deák ferenc tisza kálmán Habsburgok magyar történelem reformkor kiegyezés Teleki László

Egy radikális elme tragédiája, aki nem fogadta el a Habsburg uralmat – az öngyilkos grófra, Teleki Lászlóra emlékezünk

2026. május 07. 09:01

A magyar történelem tragikus szereplője, Deák Ferenc politikai ellenfele soha semmiben nem engedett, a teljes magyar önállóságot célozta meg, és kompromisszum helyett inkább fejbe lőtte magát.

2026. május 07. 09:01
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Napra pontosan 165 éve, 1861. május 7-én hunyt el Teleki László (született: 1811), a magyar történelem tragikus, kivételes alakja. A politikus azok közé a nagy formátumú arisztokraták közé tartozott, akik – szerencsénkre, vagy szerencsétlenségünkre – végig kísérték a magyar évszázadokat. Ezek az államférfiak komoly vízióval és intellektussal rendelkeztek, 

elveikért küzdöttek, nem a pénzért és a hatalomért, és ha kellett, föláldozták életüket a saját igazságukért.

Most a magyar önállóság ügyét megalkuvás nélkül képviselő grófról, a Határozati Párt vezetőjéről, Tisza Kálmán nagybátyjáról emlékezünk meg röviden és velősen, aki még a pártján belül is egyedül maradt az alkut mereven elutasító álláspontjával, és végül öngyilkosságot követett el.

Fejest ugrott a reformkorba

Teleki László Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb protestáns-arisztokrata családjából származott, aki apja korai halála után a féltestvére gyámsága alá került. Tanult Sárospatakon a református kollégiumban, dolgozott Budán, a helytartótanácsnál, aztán Bécsbe utazott, majd nyugat-európai körútra indult – egyszóval tanult, világlátott ember volt.

Huszonöt évesen tért haza 1836-ban, és azonnal fejest ugrott a magyar reformkorba. 

Követként volt jelen az erdélyi országgyűlésen, a pozsonyi – vagyis a magyar – országgyűlésen, végül a Batthyány Lajos vezette főrendi-ellenzéki csoport tagja lett. Pozsonyban felszólalt Kossuth Lajos és Wesselényi Miklós elítélésével kapcsolatban, Erdélyben az ortodox egyház egyenjogúsítását, és a vegyes házasságok rendezését támogatta.

Teleki ez idő tájt, 1841-ben írta A kegyenc című szomorújátékát, amelyben inkább a politikai üzenet volt érdekes, nem pedig a művészi színvonal – Teleki Lászlónak nem az irodalom volt az erőssége, de 1844-re 

a főrendi ellenzék egyik legradikálisabb, legdominánsabb tagjává vált, lendületes, indulatos fellépésével

egy szűk csoport vezérszónokaként tartották számon. 

A Védegylet alelnökévé választották, majd a Nemzeti Kör és az 1847-ben megszülető Ellenzéki Kör elnökeként már egyértelműen vezér lett: a közteherviselést, a kötelező örökváltság bevezetését, a népképviseleti országgyűlés felállítását és a felelős magyar minisztérium megalakítását sürgette.

Kossuth „átvette” tőle az emigrációt

Talán nem meglepő, hogy 

Teleki a forradalom eredményeivel is elégedetlen volt. 

Szerinte az álomszerű előrelépést biztosító áprilisi törvények – jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, sajtószabadság, független magyar minisztérium, egyesülés Erdéllyel és így tovább – csupán a minimumot jelenthették a teljes önállósodás felé vezető úton.

A radikális gróf ellenzékbe vonult, és 

bírálta a Batthyány-kormány Béccsel szembeni engedékeny magatartását – teljesen vakon az erőviszonyokkal szemben.

Batthyány végül Párizsba küldte nagykövetnek, ahol Teleki kiélhette az energiáit: kapcsolatokat épített ki a francia politikai elittel és a „Habsburg-népek” emigránsaival, de soha senki nem ismerte el Magyarország szuverenitását. 

Telekit a távollétében halálra ítélték, majd 

1851-től teljesen háttérbe szorult, mivel Kossuth Angliába utazott és kinyilvánította, hogy átveszi az emigráció irányítását

– Teleki ezzel a lépéssel nem szimpatizált, de nem volt mit tenni, és el akarta kerülni a viszályokat. 

Időlegesen visszavonult, 1859-ig Svájcban és Brüsszelben élt, aztán visszatért a politikába: a párizsi szervezetben a magyarországi támogatókkal való kapcsolattartásért felelt.

Aztán Telekit elfogták a helyi szervek Drezdában, amikor a szeretőjével találkozott. Mindig csak a nők. A szász hatóságok átadták a grófot a Habsburgoknak, ami nemzetközi botrányt okozott, néhány napra börtönbe is vetették, de 

Ferenc József bizonyos feltételekkel szabadon engedte:

a Habsburg-ellenes összeesküvések tilalmát Teleki be is tartotta, de nem lett volna szabad politikával sem foglalkozni, ami már nem jött össze.

Deáknál is népszerűbb volt, de képtelen a kompromisszumra

1861-ben Teleki Lászlót hősnek szóló rajongással fogadták Pesten. A történészek egyként hangsúlyozzák: népszerűsége ekkor még Deák Ferencét is elhomályosította.

 „Egyszerre ő lett – belül az országon – a látható feje a képzelt honszabadító nagyszerű organisatiónak

és külföldi actiónak, szálláscsinálója a kül betörésnek, a remélt vagy rettegett nagy eseményeknek” – fogalmaz a kortárs történetíró, Görgey István.

Teleki maradt, aki volt. Miközben a geopolitikai és a belföldi fejlemények következtében újra megnyílt az út a politikai egyezkedésekhez, a gróf hű maradt az emigráció radikális álláspontjához: az 1848-as állapotokat csak kiindulópontnak tekintette, holott százat fordult a világ. 

Teleki egységbe szervezte és a Határozati Pártba tömörítette híveit, így ment szembe Deák Ferenc Felirati Pártjával, akik a megegyezést keresték Ferenc Józseffel, a Habsburg uralkodóval. A radikális politikus Ferenc József királyságát elvi alapon sem volt hajlandó elfogadni! 

A gróf tragédiája, hogy nemzetük érdekében – és a realitás talaján – saját legjelentősebb párttársai is egyre inkább a kompromisszumot keresték az udvarral,

Deák érveit fogadva el: Tisza Kálmán, Podmaniczky Frigyes és Almásy Pál csupán magasabb árat kért a megegyezésért cserébe, mint a Felirati Párt, de politikájuk mélyén a konszenzus keresése munkált.

Egy radikális politikus tragédiája

Párttársai és 

bizalmasai közeledését Deák elveihez Teleki László árulásnak élhette meg,

ami döntően terhelte érzékeny idegrendszerét – vélik a kutatók. A gróf mentális állapota akkor zuhant a mélypontra, amikor említett alvezérei „arra kényszerítették a grófot, hogy – módosításokkal ugyan, de – fogadja el a Felirati Párt javaslatát.” 

1861. május 7-ének éjjelén Teleki László önkezével vetett véget az életének. Mivel

 az első országgyűlési vita előtt lőtte fejbe magát,

fölmerült a pletyka, hogy a grófot „Bécs ügynökei” gyilkolták meg, de erre semmilyen bizonyíték sincs – se közvetlen, se közvetett, és józan ész sem támogatja ezt a verziót.

Igaz, hogy unokaöccse, a későbbi miniszterelnök 

Tisza Kálmán órákat töltött el Teleki társaságában az öngyilkosság előtt, 

de mindez csak azt bizonyítja, hogy a valószínű vita megerősítette a grófot abban, hogy elárulták és cserbenhagyták őt a társai. Teleki László az öngyilkosságot választotta akkor éjszaka, és az életét áldozta az elveiért.

*

Nyitókép: Teleki László 1861-ben (Barabás Miklós festménye, részlet)

 

Barna Kutya
2026. május 07. 09:16
"A gróf tragédiája, hogy nemzetük érdekében – és a realitás talaján – saját legjelentősebb párttársai is egyre inkább a kompromisszumot keresték az udvarral," Neki és Kossuthnak lett igaza! Cassandra- levél.
