Egy radikális elme tragédiája, aki nem fogadta el a Habsburg uralmat – az öngyilkos grófra, Teleki Lászlóra emlékezünk

Napra pontosan 165 éve, 1861. május 7-én hunyt el Teleki László (született: 1811), a magyar történelem tragikus, kivételes alakja. A politikus azok közé a nagy formátumú arisztokraták közé tartozott, akik – szerencsénkre, vagy szerencsétlenségünkre – végig kísérték a magyar évszázadokat. Ezek az államférfiak komoly vízióval és intellektussal rendelkeztek,

elveikért küzdöttek, nem a pénzért és a hatalomért, és ha kellett, föláldozták életüket a saját igazságukért.

Most a magyar önállóság ügyét megalkuvás nélkül képviselő grófról, a Határozati Párt vezetőjéről, Tisza Kálmán nagybátyjáról emlékezünk meg röviden és velősen, aki még a pártján belül is egyedül maradt az alkut mereven elutasító álláspontjával, és végül öngyilkosságot követett el.