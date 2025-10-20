„Nagy ősz férfi” a magyar történelemben – Tisza Kálmánra emlékezünk

Korrupció és társai

A szakemberek a Tisza-rendszer kritikájáról sem feledkeznek meg: nem véletlenül nevezték a kormánypárti képviselőket a középkori egyiptomi szultáni testőrök mintájára mamelukoknak, tehát olyan embereknek, akik feltétlenül végrehajtják főnökük utasításait, őt magát pedig „Generálisnak” becézték magyar ellenlábasai –

a bécsi udvarban ugyanakkor az egykori híres betyárra emlékezve Sobriként emlegették

a kormányfőt.

Ahogy írják,

a rendszer korruptságában is bőven van igazság,

noha épp Mikszáth jegyzi meg: ő már régóta szabadelvű képviselő, mégsem jutott a húsosfazékhoz. „Mikor a fazekakban főztek valamit, azok alá mindig a népszerűségből kellett tüzet rakni” – szögezi le Mikszáth az örök igazságot. Mi pedig szögezzük le ezt: a kor legnagyobb és legkreatívabb elméinek egész sora támogatta Tiszát Mikszáthtól Jókaiig, és az említett Baross Gábort, meg a többieket sem lehet szolgalelkűséggel, elmaradottsággal, korrupcióval vádolni.

A kép tehát, mint mindig, korántsem fekete-fehér.

Gerő András, a kor kiváló kutatója még tovább megy és egy Tiszával egy időben élt angol író, lord Dalberg-Acton állítólagos aforizmáját idézi: „A hatalom korrupcióra hajlamosít, az abszolút hatalom abszolút korrupttá tesz. A nagy emberek majdnem mindig rossz emberek.” Hozzáteszi: a mérték persze számít – pontosabban szólva ténylegesen csak a mérték számít.

Gerő szerint tehát

ami egyfelől indokolt kritika, másfelől a hatalmi stabilitás egyik garanciája,

másrészt Tisza Kálmán a személyében egyáltalán nem volt korrupt – ebben mindenki egyetért.

De mit adott nekünk Tisza Kálmán?

Szorítkozzunk a Tisza-korszak esszenciájára:

a miniszterelnök vezetésével épült ki a kapitalista társadalom intézményrendszere és jogi kerete.

65 vármegye kialakításával elindította a közigazgatási reformot, elfogadtatta a magyar nyelvű büntető törvénykönyvet,

kidolgoztatta a középiskolai-szakoktatási-tanárképzési rendszert, felállíttatta a Postát, támogatta a vasúthálózat erőteljes bővítését,

az Országház, a Kossuth tér és az Operaház megépítését.

Történészek egybehangzó véleménye szerint nem a hibás döntések, hanem Tisza Kálmán „rendszerének és személyének elhasználódása” hozta el a bukást.

A konkrét ok: 1889-ben Ferenc József haderőfejlesztési indítványa súlyosan sértette az ország szuverenitását, és csak módosítással tudta megszavaztatni, ami pedig a királynál számított sértésnek – végül a véderővita körüli balhé úgy megtépázta Tisza tekintélyét, hogy visszavonult.

Hölgyekért bolonduló, szemérmes fiatalember

Egy helyütt azt írják, hogy „az ifjú Tisza Kálmán minisztériumi segédfogalmazóként ugyanolyan, szép leányokért, hölgyekért bolonduló, szemérmesen érzelmes fiatalember volt, mint a korosztályában az szokásos volt, sőt, nemegyszer rímfaragásra adta a fejét.”

Talán a szülői minta miatt is, Tisza Kálmán házassága harmonikus volt,

feleségétől négy gyermeke született, nagy örömben éltek.

Életrajzírói az országház folyosóján vonuló Tisza Kálmánt feltűnő jelenségnek ábrázolják: „Valószínű, hogy 190 cm fölött lehetett. A legszembetűnőbb ez volt rajta, mert általában a »vézna« és »hórihorgas« jelzővel illették, mert ehhez a magassághoz képest sovány is volt. Szigorú, jó szívű, családszerető, puritán ember, konzervatív, kálvinista erkölcsi felfogással.

Jó személyes kapcsolatot alakított ki a család birtokain dolgozó parasztemberekkel.

Puritánsága életvitelében és például öltözködésében is megnyilvánult. Emiatt sokszor volt gúny tárgya. Az ellenzék politikusai és újságírói gyakran támadták a politikáját, vitriolos pamfleteket írtak róla, ilyenkor a személyét sem kímélték.”

„Szerette az adomákat, a jó zamatos magyar kiszólásokat, különösen a magyar paraszt észjárásában találta gyönyörűségét, maga is összeszedett s hordott ilyeneket a folyosóra, de másoktól is szívesen hallgatta” – tudjuk meg róla.

Tisza Kálmán és felesége, Degenfeld-Schonburg Ilona grófnő

Ady Endre a halhatatlan nagyok csarnokába helyezte Tisza Kálmánt

Ady ezt írja Tisza Kálmánról: „Minket vérez csak, minket bánt, akik még élünk s akik még mindig be merjük vallani, hogy nagyon szerettük azt a hideg, kemény, büszke s koporsóba zártáig puritán, tiszta embert, aki a geszti sírboltban fekszik porhüvelyével, de életével a halhatatlan nagyok csarnokában fényeskedik.”

Gerő Andrástól tudjuk, hogy

„Tisza Kálmán két szemüveget viselt. Az egyikben kékes, a másikban barna volt a lencse. A kék színen át hidegebbnek, a barnán át melegebbnek látta a világot. Így voltak ezzel azok is, akik őt nézték.

Szemüvegtől függően volt hidegebb vagy melegebb a tekintete.”

*

Nyitókép: Horowitz Lipót festménye, részlet (1894)