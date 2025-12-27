Minden lélegzetvételében magyar író volt: ilyennek látták az utódok Jókait

Heltai Jenő számára is minta volt Jókai Mór. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Heltai mellett Babits Mihály is nagy tisztelettel beszélt Jókairól. Számára Jókai regényei jelentették a gyerekkort: „Otthon, ha otthon vagyok, abban a házban, ahol születtem, ahol a nagyapám élt: otthon csak Jókait szerettem olvasni. Ó, gyönyörűsége a könyvben-utazásnak: de édes vagy, otthon!” Babits úgy tartotta, Jókait olvasni röpülő érzés, „úgy fakad fel a mese Jókainál, mint a líra: buzog és árad.” 1904-ben, Jókai halálakor Babits még nem volt ismert az irodalom számára, éppen egyetemre járt, ahol egy bizonyos Kosztolányi Dezső barátja lett. Krúdy Gyula is fejet hajtott Jókai előtt. Őt Jókai természettudományos ismeretei is megragadták. Lenyűgözte, hogy a nagy előd szinte mindent tudott a növényekről, és irigyelte azért, mert szenvedélyes kertész volt. Jókai Mór hosszú évtizedekig a legnépszerűbb író volt itthon, a könyveit sok ezer ember olvasta. A regényeivel életet lehelt a magyar könyvkiadásba. Hatvany Lajos báró, a Nyugat folyóirat mecénása szerint Jókai kedvet adott az olvasáshoz:

„Jókai egy nemzet lelkét idomította át, az ő munkája a magyar betűiszonyának leküzdése volt.”

Babits Mihály és Tanner Ilona. Babits nagy mesélőnek tartotta Jókai Mórt. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A kor neves írója, Herczeg Ferenc 1914-ben, Jókai halálának tízéves évfordulóján írt emlékező sorokat a Magyar Figyelőben: „Jókai Mór tíz esztendővel ezelőtt meghalt, mi is melléje temettünk valamit magunkból, valamit, ami drága volt nekünk: egy darabot mindannyiunk ifjúságából. (…) Miként az útszéli akácfa, ő is virágokat szórt az emberek fejére, és