Árvák vagyunk, nincs többé atyánk: így érzett Jókai Mór az édesapja iránt

Ha én az ő jó tulajdonságainak csak egy századrészével bírnék, meg volnék magammal elégedve. Azon kívül, hogy komoly tudományos ismeretei voltak, amikkel én nem dicsekedhettem, jogtudós volt és számvető, jó gazda és vagyonszerző: jártas volt minden művelt nyelvben és szépirodalomban, rajzolt, festett. (…) A zenéhez is értett, amiből nekem nem jutott. Emlékezem a hegedűjére, a fuvolájára, még a kis zongorájára is, ami akkoriban még nagy ritkaság volt.”

JÓKAI, A LEGMAGYARABB ÍRÓ | Jókai és a képzőművészet

Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. A Kertész Imre Intézet, Jókai, a legmagyarabb író címmel készített videósorozatában elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén indul filmes sétára, a kétszáz éve született írófejedelem előtt tisztelegve. Jókai és a képzőművészet című epizódból egyebek között kiderül, hogy bár az írással jegyezte el magát egy életre, Jókainak a képzőművészet is az egyik kedvenc szenvedélye volt.