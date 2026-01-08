Törvények szorításában, háborús félelemben és katasztrófák árnyékában telt el a határon túli magyar közösségek 2025-ös éve
Felvidéktől Kárpátaljáig jogviták, tragédiák és közösségi válaszok rajzolták ki az évet.
Ha egy kicsit is tisztelitek az anyaországi testvéreiteket, nem szavaztok az idei választáson!
„Kedves Határon Túliak!
Ha egy kicsit is tisztelitek az anyaországi testvéreiteket, nem szavaztok az idei választáson!
Köszönjük!”
Ezt is ajánljuk a témában
Felvidéktől Kárpátaljáig jogviták, tragédiák és közösségi válaszok rajzolták ki az évet.
Nyitókép: Képernyőfotó