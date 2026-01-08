Ft
01. 08.
csütörtök
01. 08.
csütörtök
anyaország tisztelet határon túli Jakab Péter szavazás választás

Kedves Határon Túliak!

2026. január 08. 19:07

Ha egy kicsit is tisztelitek az anyaországi testvéreiteket, nem szavaztok az idei választáson!

2026. január 08. 19:07
Jakab Péter
Jakab Péter
Facebook

„Kedves Határon Túliak!

Ha egy kicsit is tisztelitek az anyaországi testvéreiteket, nem szavaztok az idei választáson!

Köszönjük!"

