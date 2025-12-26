Törvények szorításában, háborús félelemben és katasztrófák árnyékában telt el a határon túli magyar közösségek 2025-ös éve

Székelyföldön a parajdi sóbánya elárasztása és összeomlásának veszélye kiemelt üggyé vált. Egy helyi szereplő szerint a bányászok sírva jöttek ki az árvízben összeomló bányából, és a településen attól tartanak, hogy sokan maradnak munka nélkül. A szakértők úgy látják, ha nem sikerül megállítani az édesvíz beszivárgását, csak idő kérdése, mikor omlik be a bánya, ugyanakkor felmerült az is, hogy a térség turisztikai újraindítása – például új látogatási szintek kialakításával – nem teljesen reménytelen. A történtek politikai szinten is visszhangot kaptak: Orbán Viktor egyeztetett Kelemen Hunorral, és jelezte, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. A Székelyföld számíthat ránk!”

Romániában közben politikai szempontból is jelentős fejlemény történt: 2025. június 23-án megalakult az új kormánykoalíció, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is részt vesz.

A többpárti megállapodás értelmében a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség, az RMDSZ, valamint a nemzeti kisebbségi frakció közösen vállalt kormányzást a 2028-as parlamenti választásokig.

Az új kabinet élére a Nemzeti Liberális Párt elnöke, Ilie Bolojan került, a koalíciós megállapodás pedig azt is rögzíti, hogy a miniszterelnöki tisztséget a ciklus félidejében átadja a PSD jelöltjének. A kormányon belül minden koalíciós párt miniszterelnök-helyettesi pozíciót kapott, az RMDSZ pedig két minisztérium vezetésére jelölhetett minisztert, ami az elmúlt évekhez képest is érdemi politikai jelenlétet jelent Bukarestben.

A kormányalakítás a romániai magyar közösség szempontjából azért bír különös jelentőséggel, mert az RMDSZ részvétele nem pusztán parlamenti támogatást, hanem közvetlen kormányzati felelősséget is jelent.

Ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy a magyar közösséget érintő kérdések – az oktatástól a kulturális ügyeken át a regionális fejlesztésekig – közvetlenebb módon jelenjenek meg a döntéshozatalban, egy politikailag feszült időszak közepette.

Vajdaság és Szlovénia a közélet és a mindennapok metszéspontján

Vajdaságban 2025-ben hangsúlyosan jelent meg a közösségi jövőtervezés kérdése. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Prosperitati Alapítvány közvitára bocsátotta a vajdasági magyar közösség 2026–2033 közötti terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezetét. A cél az volt, hogy a dokumentum ne zárt körben szülessen meg, hanem valódi társadalmi egyeztetés eredménye legyen.

A tervezet középpontjába a fiatalok megtartását és hazacsábítását, a vállalkozások fejlesztését, a vidéki térségek megerősítését és a foglalkoztatás bővítését állították.

A vajdasági magyar közéletben ugyanakkor új hang is megjelent. 2025 nyarán megalakult a Vajdasági Magyar Plénum, amely célként a közéleti egyhangúság megtörését, a jogállamisági követelések melletti nyílt kiállást és a kritikai gondolkodás erősítését fogalmazta meg.

A mindennapok szintjén gyakorlati könnyítés is történt: egy új kormányrendelet értelmében a Szerbiában élő, de Magyarországon dolgozó magyarok számára gyorsabbá válhat a határátlépés. A rendszeresen ingázók egy határrendészeti adatállományba kerülhetnek be szóbeli kérelem alapján, ami a határ menti térségekben élők számára kézzelfogható könnyebbséget jelent. A szabályozás november 1-jétől lépett hatályba.

A határ túloldalán, Szlovéniában szintén a kisebbségi jelenlét és láthatóság kérdése került előtérbe. A muravidéki és őrvidéki térségben Nataša Pirc Musar szlovén és Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök közös látogatása a jó szomszédi kapcsolatokat, a határ menti fejlesztéseket és a nemzeti közösségek támogatásának fontosságát hangsúlyozta.

Az Európa Tanács jelentése szerint Szlovénia nem teljesíti maradéktalanul a kisebbségi nyelvek védelmére vonatkozó vállalásait a magyar nyelvű televíziós műsorok terén. A strasbourgi testület megállapította, hogy bár léteznek magyar nyelvű adások, ezek műsorideje túlságosan korlátozott, a heti néhány alkalommal sugárzott félórás blokkok nem biztosítanak folyamatos és kiszámítható jelenlétet.

A jelentés szerint ez nem pusztán technikai kérdés, hanem a nyelvi jogok gyakorlati érvényesülését érinti, hiszen a magyar közösség így nem jut rendszeresen saját nyelvű közéleti és kulturális tartalmakhoz.

A testület ezért a kínálat bővítését és a műsoridő érdemi növelését tartja szükségesnek.

