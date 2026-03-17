Teljes az idegbaj az ukrán elitben: Zelenszkij a lövészárokba küldené a lógós politikusokat

A vita ugyanakkor jól mutatja, milyen nyomás alatt áll az ukrán vezetés: a háború elhúzódása miatt egyre nehezebb fenntartani a szükséges létszámot a fronton, és egyre érzékenyebb kérdéssé válik, ki viseli a harcok terheit.

Azonban mind az ukrán sajtót, mind magukat a honatyákat meg lehet érteni, hogy fenyegetésként értelmezték az elnök szavait. Ugyanis, ahogy arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij emberei a közelmúltban nem mutattak valami kiemelkedő aktivitást az ukrán parlamentben:

a kormánypárti képviselők – a Nemzeti Korrupcióellenes Irodától (NABU) tartva – kerülik az üléseken való részvételt, ami veszélyezteti az uniós és IMF-támogatásokhoz szükséges reformok megszavazását.

A háttérben szokás szerint a korrupció Ukrajnában öröknek tekinthető réme sejlik fel, és az sem kizárt, hogy a Zelenszkijhez hű politikusokat valakik pénzzel manipulálják a háttérből.