ukrán korrupció Ukrajna sorozás orosz-ukrán háború Nép Szolgája Volodimir Zelenszkij ukrán parlament

Teljes az idegbaj az ukrán elitben: Zelenszkij a lövészárokba küldené a lógós politikusokat

2026. március 17. 11:09

Kvázi. Zelenszkij egy háttérbeszélgetésen a parlamenti képviselők besorozásáról beszélt, pártja frakcióvezetője pedig sietett mindenkit megnyugtatni.

Heves vitát váltott ki Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnök kijelentése, amely szerint a parlamenti képviselőknek „dolgozniuk kell, vagy harcolniuk”. Több sajtóorgánum ezt úgy értelmezte, hogy az államfő akár a képviselők mozgósítását is kilátásba helyezte – számolt be a Ukrainszka Pravda nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.

A kormánypárti Nép Szolgája frakció kétségbeesetten igyekszik tompítani Zelenszkij kijelentésének élét. David Arahamija frakcióvezető az Ukrainszka Pravdának azt mondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

félreértették az elnök szavait, és nem kényszermozgósításról volt szó.

Szerinte Zelenszkij csupán arról beszélt, hogy érdemes lenne megvizsgálni, miként lehetne jogilag lehetővé tenni, hogy

a képviselők – ha akarnak – hivatalosan is katonai szolgálatot teljesítsenek.

Van egy nagyon fontos árnyalat. Más az, amit az elnök mondott, és más az, ahogyan bizonyos kiragadott részleteket értelmeztek”

– fogalmazott Arahamija.

Ezt is ajánljuk a témában

A frakcióvezető szerint az elv világos: minden ukrán állampolgárnak hozzá kell járulnia az ország védelméhez – akár a fronton, akár munkájával vagy adófizetéssel. Elmondása szerint több képviselő részéről is felmerült már az igény a katonai szolgálatra, ezt azonban a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé.

A vita ugyanakkor jól mutatja, milyen nyomás alatt áll az ukrán vezetés: a háború elhúzódása miatt egyre nehezebb fenntartani a szükséges létszámot a fronton, és egyre érzékenyebb kérdéssé válik, ki viseli a harcok terheit.

Azonban mind az ukrán sajtót, mind magukat a honatyákat meg lehet érteni, hogy fenyegetésként értelmezték az elnök szavait. Ugyanis, ahogy arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij emberei a közelmúltban nem mutattak valami kiemelkedő aktivitást az ukrán parlamentben:

a kormánypárti képviselők – a Nemzeti Korrupcióellenes Irodától (NABU) tartva – kerülik az üléseken való részvételt, ami veszélyezteti az uniós és IMF-támogatásokhoz szükséges reformok megszavazását.

A háttérben szokás szerint a korrupció Ukrajnában öröknek tekinthető réme sejlik fel, és az sem kizárt, hogy a Zelenszkijhez hű politikusokat valakik pénzzel manipulálják a háttérből.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre szigorúbb eszközökhöz nyúlnának

A KISzÓ szerint ugyanakkor Kijev már dolgozik a mozgósítás szigorításán. Egy parlamenti javaslat értelmében

keményebb szankciók várhatnak azokra, akik elkerülik a katonai szolgálatot vagy dezertálnak.

A tervek között szerepel

  • a bankszámlák befagyasztása,
  • a hitelfelvétel korlátozása, sőt
  • akár a jogosítvány megvonása is.

A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely a mindennapi életben is érezhető nyomást helyez az érintettekre.

Mindez arra utal, hogy miközben Kijev igyekszik kommunikációs szinten tompítani a politikai elit bevonásának kérdését, a gyakorlatban egyre keményebb eszközökkel próbálja biztosítani a hadsereg utánpótlását a háború ötödik évében.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Fotó: Alain JOCARD / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. március 17. 12:51
Közelít az utolsó ukrán?
nemenvagyoken
2026. március 17. 12:49
Elképesztő, hogy a 21. században egy állam élére kerülhet egy zenebohóc, egy gnóm kripli, egy tébolyult senki. Igaz, a gazdái sem sokkal különbek. Egytől egyig háborús bűnösök, szándékosan tönkretettek egy országot és több millió embert. A háború lezárulása után egy új nürnbergi pert kellene tartani, és felelősségre vonni az összes bűnözőt, vagyonelkobzással egybekötve.
Nyégé
2026. március 17. 12:49
Vele az élen, rohamra fel!
szim-patikus
2026. március 17. 12:43
Egy lótúrót. Szerintem annyi csak, hogy a meghasonlott képviselők nem járnak be a parlamentbe, Már oly sokan, hogy Zelenszkij nem tudja megszavaztatni velük mindazt, amit akar. Rájuk ijeszt, hogy irány a vokspad, vagy a frontvonal.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!