Teljes az idegbaj az ukrán elitben: Zelenszkij a lövészárokba küldené a lógós politikusokat

Zelenszkijék kettős játéka: fáj a foguk az EU- és IMF-pénzre, a feltételeket viszont nem teljesítik
Az elnök pártja alig jár be a parlamentbe, ami így nem, vagy alig tudja megszavazni a mentőcsomagokhoz szükséges törvényeket.
Kvázi. Zelenszkij egy háttérbeszélgetésen a parlamenti képviselők besorozásáról beszélt, pártja frakcióvezetője pedig sietett mindenkit megnyugtatni.
Heves vitát váltott ki Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnök kijelentése, amely szerint a parlamenti képviselőknek „dolgozniuk kell, vagy harcolniuk”. Több sajtóorgánum ezt úgy értelmezte, hogy az államfő akár a képviselők mozgósítását is kilátásba helyezte – számolt be a Ukrainszka Pravda nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.
A kormánypárti Nép Szolgája frakció kétségbeesetten igyekszik tompítani Zelenszkij kijelentésének élét. David Arahamija frakcióvezető az Ukrainszka Pravdának azt mondta:
félreértették az elnök szavait, és nem kényszermozgósításról volt szó.
Szerinte Zelenszkij csupán arról beszélt, hogy érdemes lenne megvizsgálni, miként lehetne jogilag lehetővé tenni, hogy
a képviselők – ha akarnak – hivatalosan is katonai szolgálatot teljesítsenek.
Van egy nagyon fontos árnyalat. Más az, amit az elnök mondott, és más az, ahogyan bizonyos kiragadott részleteket értelmeztek”
– fogalmazott Arahamija.
A frakcióvezető szerint az elv világos: minden ukrán állampolgárnak hozzá kell járulnia az ország védelméhez – akár a fronton, akár munkájával vagy adófizetéssel. Elmondása szerint több képviselő részéről is felmerült már az igény a katonai szolgálatra, ezt azonban a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé.
A vita ugyanakkor jól mutatja, milyen nyomás alatt áll az ukrán vezetés: a háború elhúzódása miatt egyre nehezebb fenntartani a szükséges létszámot a fronton, és egyre érzékenyebb kérdéssé válik, ki viseli a harcok terheit.
Azonban mind az ukrán sajtót, mind magukat a honatyákat meg lehet érteni, hogy fenyegetésként értelmezték az elnök szavait. Ugyanis, ahogy arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij emberei a közelmúltban nem mutattak valami kiemelkedő aktivitást az ukrán parlamentben:
a kormánypárti képviselők – a Nemzeti Korrupcióellenes Irodától (NABU) tartva – kerülik az üléseken való részvételt, ami veszélyezteti az uniós és IMF-támogatásokhoz szükséges reformok megszavazását.
A háttérben szokás szerint a korrupció Ukrajnában öröknek tekinthető réme sejlik fel, és az sem kizárt, hogy a Zelenszkijhez hű politikusokat valakik pénzzel manipulálják a háttérből.
A KISzÓ szerint ugyanakkor Kijev már dolgozik a mozgósítás szigorításán. Egy parlamenti javaslat értelmében
keményebb szankciók várhatnak azokra, akik elkerülik a katonai szolgálatot vagy dezertálnak.
A tervek között szerepel
A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely a mindennapi életben is érezhető nyomást helyez az érintettekre.
Mindez arra utal, hogy miközben Kijev igyekszik kommunikációs szinten tompítani a politikai elit bevonásának kérdését, a gyakorlatban egyre keményebb eszközökkel próbálja biztosítani a hadsereg utánpótlását a háború ötödik évében.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
