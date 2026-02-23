Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció ukrán korrupció Ukrajna EU-csatlakozása Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Brüsszel elkezdett aggódni, hogy Ukrajna nem valósítja meg az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat

2026. február 23. 15:47

A tagfelvétel még Brüsszel erőltetése mellett sem csak játék és mese, Kijev viszont nem veszi eléggé komolyan a korrupcióellenes követelményeket.

2026. február 23. 15:47
null

Ukrajna az elmúlt hónapokban látványosan lelassította azokat a reformokat, amelyek kulcsfontosságúak lennének az uerópai uniós csatlakozáshoz és a nemzetközi pénzügyi támogatások lehívásához. A Kyiv Independent szerint akár ötmilliárd eurónyi uniós forrás is veszélybe kerülhet, ha a kijevi vezetés nem gyorsítja fel a jogalkotási folyamatot.

Milliárdok sorsa a tét

A RRR4U nevű ukrán think tank-hálózat adatai szerint Ukrajna 2025 utolsó három hónapjában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Tovább a cikkhezchevron

11 szükséges reformot nem teljesített, és 2026 elején további késések várhatók.

Ezek a lépések elengedhetetlenek az uniós támogatások és hitelek lehívásához, amelyek nélkül az ország költségvetése nehezen tartható fenn.

Az egyik legkritikusabb pont a korrupcióellenes bíróság létszámának növelése, amelynek elmaradása miatt akár 300 millió euró is végleg elveszhet.

Már Brüsszel sem nyugodt

A lapnak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint a reformok lassulása

  • nemcsak az uniós csatlakozás esélyeit, illetve
  • az az iránt megmutatkozó nyugat-európai támogatást veszélyezteti, hanem
  • a befektetői bizalmat is alááshatja.

Marta Kos bővítési biztos szokatlanul határozott üzenetében hangsúlyozta: a csatlakozási folyamat alkalmazkodhat a geopolitikai helyzethez, de továbbra is teljesítményalapú marad,

vagyis reformok nélkül nincs tagság.

Parlamenti gondok és politikai feszültségek

A Kyiv Independent szerint a reformok elakadásának egyik fő oka az ukrán parlament működési nehézsége. Bár Volodimir Zelenszkij elnök pártja papíron többséggel rendelkezik, a gyakorlatban gyakran nincs meg a szükséges 226 szavazat a törvények elfogadásához.

Jaroszlav Jurcsisin ellenzéki képviselő szerint

hiányzik a politikai akarat és az együttműködés a kormány és a parlament között”.

A képviselők arra is panaszkodnak, hogy a kormány sokszor késve nyújtja be a törvényjavaslatokat, és nem magyarázza el egyértelműen azok szükségességét.

A kormány egyszerűen azt mondja, hogy szavazzanak, mert az uniós pénzek veszélyben vannak, de nem ad részletes tájékoztatást”

– mondta Olekszandra Betlij közgazdász.

Korrupció, háború, bizonytalanság

A helyzetet tovább nehezítik a korrupciós botrányok, amelyek megingatták a partnerek bizalmát, valamint az orosz–ukrán háború, amely immár az ötödik évébe lép. Több reformot eredetileg békeidőre terveztek, így a végrehajtásuk háborús körülmények között különösen nehéz.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett az IMF által elvárt adóreformok is elakadtak, ami késleltette egy 8,2 milliárd dolláros hitel folyósítását.

Az uniós bürokrácia nem hazudtolja meg magát

A problémák egy része nemcsak Kijevben keresendő. Több ukrán képviselő arra panaszkodott az Európai Unió sem mindig kommunikál világosan: gyakran nem egyértelmű, mely jogszabályi elemek szükségesek a támogatásokhoz, és melyek a kormány saját kiegészítései.

A szakértők szerint a jobb koordináció enyhíthetné az „külső irányítás” miatti euroszkeptikus hangulatot is (eddig nem nagyon hallhattunk arról, hogy ilyen is létezik – a szerk.).

***

Fotó: Genya SAVILOV / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemhiszemel-2
2026. február 23. 18:14
Az ukránoknak eszük ágában sincs megfelelni a belépési kritériumoknak. Ők a tagállamokkal szembeni erőszakos fellépéssel, zsarolással, halállistákkal, és korrupcióval akarnak EU taggá válni. A szomorú az, hogy az EU vezetői támogatják őket.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. február 23. 17:58
Nagyon hajtanak, nyárra megfelelő állapotba lesznek, szeptemberbe már tagok is lehetnek, egy szinten lesznek a Brüsszeli korrupcióval
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2026. február 23. 16:37
Dehogy aggódik Eddig nulla feltétel és nulla megfelelés volt az irány. Mi változott?
Válasz erre
3
0
lapado
•••
2026. február 23. 16:36 Szerkesztve
Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint az ukránnak nem korruptnak lenni. Ez náluk életforma. Ez az ukrán életforma. Önmagukat tagadnák meg, ha ezt feladnák.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!