Kiborult a bili Ukrajnában: egy őrnagy botrányán keresztül mutatták be, hogyan tűnnek el az uniós pénzek
Egy csettintésre tűnnek el a milliók.
A tagfelvétel még Brüsszel erőltetése mellett sem csak játék és mese, Kijev viszont nem veszi eléggé komolyan a korrupcióellenes követelményeket.
Ukrajna az elmúlt hónapokban látványosan lelassította azokat a reformokat, amelyek kulcsfontosságúak lennének az uerópai uniós csatlakozáshoz és a nemzetközi pénzügyi támogatások lehívásához. A Kyiv Independent szerint akár ötmilliárd eurónyi uniós forrás is veszélybe kerülhet, ha a kijevi vezetés nem gyorsítja fel a jogalkotási folyamatot.
A RRR4U nevű ukrán think tank-hálózat adatai szerint Ukrajna 2025 utolsó három hónapjában
11 szükséges reformot nem teljesített, és 2026 elején további késések várhatók.
Ezek a lépések elengedhetetlenek az uniós támogatások és hitelek lehívásához, amelyek nélkül az ország költségvetése nehezen tartható fenn.
Az egyik legkritikusabb pont a korrupcióellenes bíróság létszámának növelése, amelynek elmaradása miatt akár 300 millió euró is végleg elveszhet.
A lapnak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint a reformok lassulása
Marta Kos bővítési biztos szokatlanul határozott üzenetében hangsúlyozta: a csatlakozási folyamat alkalmazkodhat a geopolitikai helyzethez, de továbbra is teljesítményalapú marad,
vagyis reformok nélkül nincs tagság.
A Kyiv Independent szerint a reformok elakadásának egyik fő oka az ukrán parlament működési nehézsége. Bár Volodimir Zelenszkij elnök pártja papíron többséggel rendelkezik, a gyakorlatban gyakran nincs meg a szükséges 226 szavazat a törvények elfogadásához.
Jaroszlav Jurcsisin ellenzéki képviselő szerint
hiányzik a politikai akarat és az együttműködés a kormány és a parlament között”.
A képviselők arra is panaszkodnak, hogy a kormány sokszor késve nyújtja be a törvényjavaslatokat, és nem magyarázza el egyértelműen azok szükségességét.
A kormány egyszerűen azt mondja, hogy szavazzanak, mert az uniós pénzek veszélyben vannak, de nem ad részletes tájékoztatást”
– mondta Olekszandra Betlij közgazdász.
A helyzetet tovább nehezítik a korrupciós botrányok, amelyek megingatták a partnerek bizalmát, valamint az orosz–ukrán háború, amely immár az ötödik évébe lép. Több reformot eredetileg békeidőre terveztek, így a végrehajtásuk háborús körülmények között különösen nehéz.
Emellett az IMF által elvárt adóreformok is elakadtak, ami késleltette egy 8,2 milliárd dolláros hitel folyósítását.
A problémák egy része nemcsak Kijevben keresendő. Több ukrán képviselő arra panaszkodott az Európai Unió sem mindig kommunikál világosan: gyakran nem egyértelmű, mely jogszabályi elemek szükségesek a támogatásokhoz, és melyek a kormány saját kiegészítései.
A szakértők szerint a jobb koordináció enyhíthetné az „külső irányítás” miatti euroszkeptikus hangulatot is (eddig nem nagyon hallhattunk arról, hogy ilyen is létezik – a szerk.).
***
Fotó: Genya SAVILOV / AFP
