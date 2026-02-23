Brüsszel elkezdett aggódni, hogy Ukrajna nem valósítja meg az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat

Ukrajna az elmúlt hónapokban látványosan lelassította azokat a reformokat, amelyek kulcsfontosságúak lennének az uerópai uniós csatlakozáshoz és a nemzetközi pénzügyi támogatások lehívásához. A Kyiv Independent szerint akár ötmilliárd eurónyi uniós forrás is veszélybe kerülhet, ha a kijevi vezetés nem gyorsítja fel a jogalkotási folyamatot.

Milliárdok sorsa a tét

A RRR4U nevű ukrán think tank-hálózat adatai szerint Ukrajna 2025 utolsó három hónapjában