4.) Gőzöm sincs, hogy hogyan és mi alapján fogják majd Tisza menet résztvevőit számolni. A Nemzeti Menet ugyanis nemcsak a dugig teli Andrássyn volt, hanem a párhuzamos utcákban is hömpölygött a nép. Azaz pusztán a Deák tér, az Andrássy és a Hősök tér alapterülete alapján nem lehet számot mondani, ezrek voltak a környező utcákban is.

5.) A Fidesz felett végig ment a drón. Nyilván rájuk nem vonatkozik a kettes számú terrorkészültség, míg Magyaréknak megtagadták az engedélyt. Elég szánalmas egy trükk.

6.) Pont a két nagymenet engedélyezése, megtartása jelzi, hogy a kormány háborús meg terrordumája mekkora büdös nagy kamu. Orbán Viktor anyucija is ismét békemenetelt. Úgy látszik őérte nem aggódik a kisfia.

7.) Nem leszünk ukrán gyarmat?! WTF? Fideszes csasztuskákon logikát számon kérni kár, de azért talán még egy-két zsibbadt fideszesnek is dereng, hogy a Magyar Nemzetben meg Mandinerben naponta összeomlasztott, kártyavár, harmatgyenge éppen meghaló (stb.) Ukrajna mámeg gyarmatot akar szervezni szép hazánkból. Most akkor hogy is van ez?

8.) Megint csak: olyan "békemenet" még sosem volt, ahol az ellenfél nevét, arcát reklámozzák táblákon. Konkrétan a »békemenet« úgy nézett ki, mintha már a Tisza kormányon lenne és a Fidesz ellene tüntet.