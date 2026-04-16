Húsba vágó kérdésben döntött Magyar Péter: ez lesz a sorsa Orbán Viktor egyik legfontosabb intézkedésének

A Raiffeisen vezető elemzője felsorolta, hogy valószínűleg milyen intézkedésekkel fog kezdeni Magyar Péter.
Egy ideig biztosan marad a védett üzemanyagár.
„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével” – számolt be róla csütörtökön a Facebook-oldalán Magyar Péter.
A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított.
Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.
Felszólítom Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.
Tárgyaltam Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a TISZA-kormány terveit e téren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának” – közölte a Tisza Párt elnöke.
