Tisza Párt üzemanyag benzin Mol jobboldal Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Húsba vágó kérdésben döntött Magyar Péter: ez lesz a sorsa Orbán Viktor egyik legfontosabb intézkedésének

2026. április 16. 21:29

Egy ideig biztosan marad a védett üzemanyagár.

„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével” – számolt be róla csütörtökön a Facebook-oldalán Magyar Péter.

A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított.

Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

Felszólítom Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.

Tárgyaltam Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a TISZA-kormány terveit e téren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának” – közölte a Tisza Párt elnöke.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
svejk recidivus
2026. április 16. 22:00
480 ft per liter.Ahogyan márciusban követelte.
minarik
2026. április 16. 21:56
mr-woof-2 2026. április 16. 21:35 Köszönjük leendő miniszterelnök úr! 480-ról volt szó nem? Oroszok se kellenek hozzá, jön horvátéktól a cucc, már haverok, miért kellene több mint egy százassal (595, ha nem ismerős) drágábban venni nekünk, választóknak? A 480-as ígéretet sok csövön is elmondták/leírták, akik a bizalmat megkapták, nem-e, de?
blackpuli
2026. április 16. 21:51
Felszólítom. Tán megkérem, kérjél bmeg! Nem tudsz viselkedni,te kicsinyes pöcs?
véna
2026. április 16. 21:43
majd zelenszkij megoldja
