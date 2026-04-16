Húsba vágó kérdésben döntött Magyar Péter: ez lesz a sorsa Orbán Viktor egyik legfontosabb intézkedésének

„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével” – számolt be róla csütörtökön a Facebook-oldalán Magyar Péter.

A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított.

Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.