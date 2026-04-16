Néhány napon belül bekövetkezett: a 444-en kezdték el felkészíteni a lakosságot a megszorításokra

A kormányváltás hatására a piac várakozásai szerint transzparensebb, kiszámíthatóbb lesz a kormányzati gazdaságpolitika a következő években; az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni – mondta el Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu oldalnak adott, kedden megjelent interjúban.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az árrésstopról szóló szabályozás május végéig érvényes, az üzemanyagok védett ára pedig május 1-ig hatályos, vagyis ez utóbbiról még vélhetően a leköszönő kormánynak kell döntenie. A cikkben felvetett kérdésre, hogy a kormány vajon meghoszabbítja-e ezt az intézkedést, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy szerinte inkább az új kormányra hagyja a döntést.