Néhány napon belül bekövetkezett: a 444-en kezdték el felkészíteni a lakosságot a megszorításokra

Magyar Péter üzent az országos rendőrfőkapitánynak: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie”
„Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – közölte a Tisza Párt elnöke.
A Raiffeisen vezető elemzője felsorolta, hogy valószínűleg milyen intézkedésekkel fog kezdeni Magyar Péter.
A kormányváltás hatására a piac várakozásai szerint transzparensebb, kiszámíthatóbb lesz a kormányzati gazdaságpolitika a következő években; az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni – mondta el Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu oldalnak adott, kedden megjelent interjúban.
A cikkben emlékeztetnek, hogy az árrésstopról szóló szabályozás május végéig érvényes, az üzemanyagok védett ára pedig május 1-ig hatályos, vagyis ez utóbbiról még vélhetően a leköszönő kormánynak kell döntenie. A cikkben felvetett kérdésre, hogy a kormány vajon meghoszabbítja-e ezt az intézkedést, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy szerinte inkább az új kormányra hagyja a döntést.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájáról a Raiffeisen vezető elemzője elmondta, a jegybank ugyanúgy szakmai alapon működik tovább, ahogyan az elmúlt egy évben. Így akkor lesz kamatcsökkentés, ha az a monetáris szempontok, elsősorban az inflációs mutatók alapján indokolt.
Török Zoltán kiemelte, komoly együttműködésre van szükség az inflációs cél elérése érdekében a kormány és a jegybank között.
Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az árintézkedések kivezetése, illetve a piaci árképzés irányába történő visszatérés miatt „lesz zaj az inflációs folyamatokban”.
Az államháztartás első három havi 3420 milliárd forintos hiányát, amely az éves terv 81 százaléka, Török Zoltán „brutálisan soknak” nevezte. Hozzáfűzte, hogy ráadásul ez még a kormány tavalyról származó gazdaságpolitikai prognózisa szerinti éves tervet jelenti, miközben a gazdasági növekedés várhatóan „nagyon gyengécske” lesz az idén is. Az idei évre 4,1 százalékkal számol a költségvetési törvény, miközben a piaci és jegybanki előrejelzésekben már 2 százalék alatti számok szerepelnek – emlékeztetett.
Arra is rámutatott, hogy az iráni háború miatt nagy adag bizonytalanság van minden előrejelzésben. Az biztos, hogy a GDP ismét elmarad a tervezettől,
így a GDP-arányos mutatók, deficit, államadósság mind rosszabbul alakulnak. Ezzel kell valamit kezdenie az új kormánynak, főleg úgy, hogy a leköszönő Orbán-kabinettől azt az ígéretet örökölte, hogy 5 százalékos lesz idén a GDP-arányos államháztartási hiány – fejtette ki Török Zoltán.
(MTI)
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP