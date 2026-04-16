megszorítások Tisza Párt árrésstop Magyarország Magyar Péter 444

Néhány napon belül bekövetkezett: a 444-en kezdték el felkészíteni a lakosságot a megszorításokra

2026. április 16. 19:30

A Raiffeisen vezető elemzője felsorolta, hogy valószínűleg milyen intézkedésekkel fog kezdeni Magyar Péter.

2026. április 16. 19:30
null

A kormányváltás hatására a piac várakozásai szerint transzparensebb, kiszámíthatóbb lesz a kormányzati gazdaságpolitika a következő években; az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni – mondta el Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu oldalnak adott, kedden megjelent interjúban.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az árrésstopról szóló szabályozás május végéig érvényes, az üzemanyagok védett ára pedig május 1-ig hatályos, vagyis ez utóbbiról még vélhetően a leköszönő kormánynak kell döntenie. A cikkben felvetett kérdésre, hogy a kormány vajon meghoszabbítja-e ezt az intézkedést, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy szerinte inkább az új kormányra hagyja a döntést.

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájáról a Raiffeisen vezető elemzője elmondta, a jegybank ugyanúgy szakmai alapon működik tovább, ahogyan az elmúlt egy évben. Így akkor lesz kamatcsökkentés, ha az a monetáris szempontok, elsősorban az inflációs mutatók alapján indokolt.

Török Zoltán kiemelte, komoly együttműködésre van szükség az inflációs cél elérése érdekében a kormány és a jegybank között.

Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az árintézkedések kivezetése, illetve a piaci árképzés irányába történő visszatérés miatt „lesz zaj az inflációs folyamatokban”.

Az államháztartás első három havi 3420 milliárd forintos hiányát, amely az éves terv 81 százaléka, Török Zoltán „brutálisan soknak” nevezte. Hozzáfűzte, hogy ráadásul ez még a kormány tavalyról származó gazdaságpolitikai prognózisa szerinti éves tervet jelenti, miközben a gazdasági növekedés várhatóan „nagyon gyengécske” lesz az idén is. Az idei évre 4,1 százalékkal számol a költségvetési törvény, miközben a piaci és jegybanki előrejelzésekben már 2 százalék alatti számok szerepelnek – emlékeztetett.

Arra is rámutatott, hogy az iráni háború miatt nagy adag bizonytalanság van minden előrejelzésben. Az biztos, hogy a GDP ismét elmarad a tervezettől,

így a GDP-arányos mutatók, deficit, államadósság mind rosszabbul alakulnak. Ezzel kell valamit kezdenie az új kormánynak, főleg úgy, hogy a leköszönő Orbán-kabinettől azt az ígéretet örökölte, hogy 5 százalékos lesz idén a GDP-arányos államháztartási hiány – fejtette ki Török Zoltán.

(MTI)

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

nemecsekerno-007-01
2026. április 16. 20:12 Szerkesztve
,,a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni...,, De fehér furgonokból eurót, dollárt és aranyat fognak osztogatni. Csak zacskót hozzon mindenki. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gullwing
2026. április 16. 20:11
Vannak olyanok aki túl élték a pufajkás hornt, meg a bokrost a csomagjával, az ügynök ostoba megyót, az elqrót, a libás bajnait, egy szaros gatyást miért ne élnének túl?! Eljön még az idő mikor felhangzik: Könyörgőm, akasszuk fel! És nem mi fogjuk mondani...
Cogito ergo sum
•••
2026. április 16. 20:07 Szerkesztve
Mondjuk az állampapírok felejtősek! Fleto idején a 1milliós állampapír 5% kamatra lejáratkor 980000-et ért adó elvonások után. Megérte. :( Pannon puma száguldott.
gullwing
2026. április 16. 20:03
„lesz zaj az inflációs folyamatokban”. Szóval kezdődik a népnyúzás! És ezt mindig a milliomos banki, gazdasági hiénák döntik el...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!