Magyar Péter üzent az országos rendőrfőkapitánynak: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie”

Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.