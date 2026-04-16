04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
Tisza Párt rendőrség Magyarország Magyar Péter rendőr rendőrfőkapitány

Magyar Péter üzent az országos rendőrfőkapitánynak: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie”

2026. április 16. 17:50

„Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – közölte a Tisza Párt elnöke.

2026. április 16. 17:50
Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.

Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él

emelte ki Magyar Péter. „Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – zárta bejegyzését.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 111 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dave
2026. április 16. 20:13
Az ilyen kifelé fenyegető, szar, gyáva hergelőket régen megfogta valaki a grabancánál ( mint a biztonsági őr a fosás előtt a diszkóban) és az árokig rúgdosta, hogy pihenjen. Másnap meg mindenhonnan kinézték és közútálat tárgya lett. Ma, bzmg ez a miniszterelnök jelölt! Szép új világ!
Tegnap
2026. április 16. 20:13
De te rettegj, csótány! Téged az ördög visz a pokolba.
templar62
2026. április 16. 20:12
Tehát nem lesz , nyugateurópában már létező , gondolatrendőrség . Amelyik magánemail miatt kiszáll hozzád és elveszi hardwer eszközeidet ?
123321
2026. április 16. 20:12
ok. Mondjuk eddig se kellett senkinek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!