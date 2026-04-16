Magyar Péter üzent az országos rendőrfőkapitánynak: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie”

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
„Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – közölte a Tisza Párt elnöke.
Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.
„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem másfajtát” – írta bejegyzésében. Hozzátette: „eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”.
Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él
– emelte ki Magyar Péter. „Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!” – zárta bejegyzését.
(MTI)
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP