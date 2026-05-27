A brit hírszerzés szerint rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett el Moszkva

Az ajtón volt az idegméreg
Szkripal otthonának ajtaján volt a legmagasabb a méreg koncentrációja.
Továbbra sem csillapodnak a harcok Ukrajnában, miközben egyre több részlet derül ki a frontokon elszenvedett veszteségekről. Az orosz–ukrán háború során az orosz hadsereg olyan jelentős emberveszteséget szenvedhetett el, amely már stratégiai szempontból is komoly következményekkel járhat.
A BBC cikke szerint az orosz–ukrán háború kezdete óta csaknem 500 ezer orosz katona halhatott meg, miután Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Az adatot Anne Keast-Butler, a brit GCHQ hírszerző ügynökség vezetője ismertette első nyilvános beszédében, amelyet Bletchley Parkban tartott.
A brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság egy kiemelten érzékeny időszakban kénytelen szembenézni az orosz fenyegetéssel. Anne Keast-Butler szerint Moszkva egyre aktívabban próbál nyomást gyakorolni a nyugati országokra, többek között a kritikus infrastruktúra, a demokratikus rendszerek, az ellátási láncok és a társadalmi bizalom gyengítésével.
A GCHQ vezetője arról is beszélt, hogy az Egyesült Királyság és szövetségesei ellen egyfajta be nem jelentett hibrid háború zajlik.
A brit hírszerzés szerint Oroszország kibertámadásokkal, szabotázsakciókkal és különböző titkosszolgálati műveletekkel próbál nyomást gyakorolni a NATO-országokra.
A BBC orosz szolgálata a Mediazona nevű független portállal és önkéntesekkel közösen 2022 februárja óta követi az elesett orosz katonák adatait. A nyilvánosan elérhető hivatalos jelentések, helyi újságcikkek, közösségi médiás bejegyzések, sírok és emlékművek alapján eddig 223 539 orosz katona és tiszt halálát sikerült név szerint megerősíteniük.
A brit közszolgálati médium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a valós veszteség ennél jóval magasabb lehet.
A BBC által megkérdezett katonai szakértők szerint a név szerint azonosított áldozatok a teljes veszteség 45–65 százalékát fedhetik le, vagyis az orosz halottak száma közelítheti az 500 ezret. Moszkva és Kijev rendszeresen közöl becsléseket a másik fél veszteségeiről, ugyanakkor saját veszteségeikről ritkán adnak részletes tájékoztatást . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban arról beszélt, hogy Ukrajna 2022 óta 55 ezer katonát veszített a háborúban. Anne Keast-Butler a beszédében kijelentette:
Miközben továbbra is rendületlenül támogatjuk Ukrajnát, Putyin visszafelé halad a csatatéren.
A GCHQ vezetője szerint a brit hírszerzés és védelmi partnerei folyamatosan azon dolgoznak, hogy csökkentsék az orosz fenyegetést és megakadályozzák a további támadásokat.
A brit hírszerzés vezetője beszédében felidézte azokat az eseteket is, amelyek miatt az elmúlt években Moszkvát tették felelőssé. A Kremlt korábban Alekszandr Litvinyenko egykori KGB-tiszt 2006-os meggyilkolásával is összefüggésbe hozták, miután radioaktív polónium került a teájába egy londoni hotelben.
Szintén Oroszországot vádolták a Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerző ellen 2018-ban Salisburyben elkövetett mérgezéses merényletkísérlettel. A brit hatóságok szerint az idegméregként ismert Novicsokot a férfi bejárati ajtajának kilincsére kenték.
A brit hírszerzés úgy látja, hogy Oroszország az ukrajnai invázió és a nyugati támogatások miatt fokozta a nyomásgyakorlást a NATO-országokkal szemben.
Anne Keast-Butler arról is beszélt, hogy Kína és Oroszország jelentős erőforrásokat fordít technológiai és űrkutatási fejlesztésekre, miközben a nyugati országoknak egyre gyorsabban kell reagálniuk a kibertérben jelentkező fenyegetésekre. A GCHQ vezetője szerint az Egyesült Királyságnak, a vállalatoknak és a lakosságnak is sürgősen meg kell erősítenie a kiberbiztonságot. Beszédében arra figyelmeztetett, hogy a digitális fenyegetések gyorsabban változnak, mint valaha.
Nyitókép: AFP