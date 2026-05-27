emberveszteség orosz-ukrán háború Oroszország orosz katonák

A brit hírszerzés szerint rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett el Moszkva

2026. május 27. 20:28

Továbbra sem csillapodnak a harcok Ukrajnában, miközben egyre több részlet derül ki a frontokon elszenvedett veszteségekről. Az orosz–ukrán háború során az orosz hadsereg olyan jelentős emberveszteséget szenvedhetett el, amely már stratégiai szempontból is komoly következményekkel járhat.

2026. május 27. 20:28
A BBC cikke szerint az orosz–ukrán háború kezdete óta csaknem 500 ezer orosz katona halhatott meg, miután Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Az adatot Anne Keast-Butler, a brit GCHQ hírszerző ügynökség vezetője ismertette első nyilvános beszédében, amelyet Bletchley Parkban tartott.

Az orosz–ukrán háború emberveszteségei tovább emelkedhetnek az elhúzódó harcok következtében
Forrás: HECTOR RETAMAL / AFP

A brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság egy kiemelten érzékeny időszakban kénytelen szembenézni az orosz fenyegetéssel. Anne Keast-Butler szerint Moszkva egyre aktívabban próbál nyomást gyakorolni a nyugati országokra, többek között a kritikus infrastruktúra, a demokratikus rendszerek, az ellátási láncok és a társadalmi bizalom gyengítésével.

A GCHQ vezetője arról is beszélt, hogy az Egyesült Királyság és szövetségesei ellen egyfajta be nem jelentett hibrid háború zajlik. 

A brit hírszerzés szerint Oroszország kibertámadásokkal, szabotázsakciókkal és különböző titkosszolgálati műveletekkel próbál nyomást gyakorolni a NATO-országokra.

Az orosz–ukrán háború emberveszteségei

A BBC orosz szolgálata a Mediazona nevű független portállal és önkéntesekkel közösen 2022 februárja óta követi az elesett orosz katonák adatait. A nyilvánosan elérhető hivatalos jelentések, helyi újságcikkek, közösségi médiás bejegyzések, sírok és emlékművek alapján eddig 223 539 orosz katona és tiszt halálát sikerült név szerint megerősíteniük.

A brit közszolgálati médium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a valós veszteség ennél jóval magasabb lehet. 

A BBC által megkérdezett katonai szakértők szerint a név szerint azonosított áldozatok a teljes veszteség 45–65 százalékát fedhetik le, vagyis az orosz halottak száma közelítheti az 500 ezret. Moszkva és Kijev rendszeresen közöl becsléseket a másik fél veszteségeiről, ugyanakkor saját veszteségeikről ritkán adnak részletes tájékoztatást . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban arról beszélt, hogy Ukrajna 2022 óta 55 ezer katonát veszített a háborúban. Anne Keast-Butler a beszédében kijelentette:

Miközben továbbra is rendületlenül támogatjuk Ukrajnát, Putyin visszafelé halad a csatatéren.

A GCHQ vezetője szerint a brit hírszerzés és védelmi partnerei folyamatosan azon dolgoznak, hogy csökkentsék az orosz fenyegetést és megakadályozzák a további támadásokat.

Oroszországot több titkosszolgálati akcióval is megvádolták

A brit hírszerzés vezetője beszédében felidézte azokat az eseteket is, amelyek miatt az elmúlt években Moszkvát tették felelőssé. A Kremlt korábban Alekszandr Litvinyenko egykori KGB-tiszt 2006-os meggyilkolásával is összefüggésbe hozták, miután radioaktív polónium került a teájába egy londoni hotelben.

Szintén Oroszországot vádolták a Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerző ellen 2018-ban Salisburyben elkövetett mérgezéses merényletkísérlettel. A brit hatóságok szerint az idegméregként ismert Novicsokot a férfi bejárati ajtajának kilincsére kenték.

A brit hírszerzés úgy látja, hogy Oroszország az ukrajnai invázió és a nyugati támogatások miatt fokozta a nyomásgyakorlást a NATO-országokkal szemben. 

Anne Keast-Butler arról is beszélt, hogy Kína és Oroszország jelentős erőforrásokat fordít technológiai és űrkutatási fejlesztésekre, miközben a nyugati országoknak egyre gyorsabban kell reagálniuk a kibertérben jelentkező fenyegetésekre. A GCHQ vezetője szerint az Egyesült Királyságnak, a vállalatoknak és a lakosságnak is sürgősen meg kell erősítenie a kiberbiztonságot. Beszédében arra figyelmeztetett, hogy a digitális fenyegetések gyorsabban változnak, mint valaha.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Párhuzamos különvélemény
2026. május 27. 23:00
Bizony! Kész, vége! A ruszkik hadsereg teljesen megroppant. Ezt brit tudósok is megerősítették. Azért a jövő héten még meg fogják támadni egész Európát is. Ez a kettő így liberálisan megfér egymás mellett.
elfújta az ellenszél
2026. május 27. 22:00
Kiugrott ügynöknek nem jár életbiztosítás a volt munkáltatójától. Erről Snowdent addig lehet megkérdezni, amíg a fejére nem esik egy drón véletlenül. A többi állítólagos szabotázsakciót jó lenne már nevesíteni, mert ez így az 50-es évek kirakatpereinek szintjén mozog, lásd zsizsikes gabona meg kulák címszó alatt.
tidal-wave-is-back
2026. május 27. 21:44
Valahogy az ilyen cikkekből mindig kimaradnak a valós becslések az ukrán veszteségekről (csak a hivatalos, jócskán alábecsült ukrán adatot közlik). Ha félmillió orosz halott van, akkor legalább 250-300 ezer lehet az ukrán halottak száma...
elcapo-3
2026. május 27. 21:43
Már megint.....?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!