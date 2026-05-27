A brit hírszerzés szerint rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett el Moszkva

A BBC cikke szerint az orosz–ukrán háború kezdete óta csaknem 500 ezer orosz katona halhatott meg, miután Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Az adatot Anne Keast-Butler, a brit GCHQ hírszerző ügynökség vezetője ismertette első nyilvános beszédében, amelyet Bletchley Parkban tartott.

Az orosz–ukrán háború emberveszteségei tovább emelkedhetnek az elhúzódó harcok következtében

A brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság egy kiemelten érzékeny időszakban kénytelen szembenézni az orosz fenyegetéssel. Anne Keast-Butler szerint Moszkva egyre aktívabban próbál nyomást gyakorolni a nyugati országokra, többek között a kritikus infrastruktúra, a demokratikus rendszerek, az ellátási láncok és a társadalmi bizalom gyengítésével.