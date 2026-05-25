05. 25.
gazdaság Brazília LNG Oroszország Egyesült Államok

Moszkva nagyot húzhat: orosz gázra állna át a világ egyik legnagyobb országa

2026. május 25. 22:02

Oroszország homlokegyenest szembemegy az Egyesült Államok elrettentési stratégiájával.

2026. május 25. 22:02

Brazília lehet Moszkva egyik új energetikai célpontja: a két ország közötti együttműködés bővítéséről beszélt a dél-amerikai országba akkreditált orosz nagykövet, aki szerint reális esély van arra, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) az ottani piacon is megjelenjen – írja a Világgazdaság. A tervek ugyanakkor egy olyan időszakban kerültek napirendre, amikor Oroszország egyre nehezebben talál új vevőket az európai piac elvesztése után.

Alekszej Labeckij brazíliai orosz nagykövet az orosz–brazil kormányközi bizottság ülésén beszélt arról, hogy

a kilátások nem rosszak”, és Moszkva hosszabb távon cseppfolyósított földgázt exportálhat Brazíliába.

Már most is szoros az együttműködés

A diplomata szerint Brazília Oroszország legfontosabb latin-amerikai kereskedelmi partnere. A két ország áruforgalma tavaly elérte a 10,5 milliárd dollárt.

A kapcsolatok jelenleg elsősorban az orosz műtrágyaexportra épülnek. Labeckij szerint Oroszország a brazil mezőgazdaság műtrágyaigényének mintegy 30 százalékát biztosítja. Emellett Moszkva a dízelüzemanyag egyik legfontosabb beszállítója is, amely kulcsszerepet játszik a brazil agrárszektor működésében.

A dízel az az üzemanyag, amely garantálja a brazil mezőgazdasági ipar működését”

– hangsúlyozta a diplomata.

Moszkva ugyanakkor nemcsak az energiaszektorban lát lehetőséget. A felek

  • nukleáris energetikai és
  • technológiai együttműködésről

is tárgyalnak, Oroszország pedig jelenleg az egészségügyi célokra használt radioaktív izotópok egyik legfontosabb beszállítója Brazíliában.

Nem könnyű új piacot találni

A tervek hátterében az áll, hogy Oroszország az európai piac elvesztése után új exportlehetőségeket keres. A probléma ugyanakkor az, hogy a cseppfolyósított földgáz tengeri szállítása lényegesen drágább, mint a vezetékes export.

A Reuters által idézett elemzők szerint a Jamal-félszigetről Európába korábban 17–20 nap alatt érkezett meg egy LNG-szállítmány, míg Indiába vagy más távoli piacokra akár 50–80 napig is eltarthat az út.

Ez jelentősen növeli a költségeket. Alekszej Belogorjev orosz energetikai szakértő szerint

  • míg az európai szállítás költsége egységenként 1–1,5 dollár volt,
  • addig az ázsiai export esetében ez akár 3–5 dollárra is emelkedhet.

Aranyeladásokkal is pótolhatják a bevételeket

A Világgazdaság arra is kitért, hogy az orosz jegybank az utóbbi hónapokban jelentős mennyiségű aranytartalékot értékesített. Az állomány május elejére 73,9 millió unciára csökkent, ami a legalacsonyabb szint az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.

A Bloomberg számításai szerint az év eleje óta eladott aranymennyiség piaci értéke meghaladhatta a 4 milliárd dollárt.

Miközben Moszkva új exportpiacokat keres Latin-Amerikában és Ázsiában, az elemzők szerint továbbra is kérdéses, hogy az európai kereslet kiesését hosszú távon képes lesz-e teljes mértékben pótolni. A brazil nyitás ezért nemcsak gazdasági, hanem stratégiai jelentőségű is lehet az orosz energiapolitika számára.

Ugyanakkor a lépés direkt módon szembemegy az Egyesült Államok új, agresszívebb Latin-Amerika-politikájával, amely mind Oroszország, mind Kína befolyását csökkenteni igyekszik a térségben. A mostani orosz nyilatkozat csak fokozhatja a geopolitikai feszültségeket Dél-Amerikában.

Fotó: Orosz LNG-tanker / Natalia KOLESNIKOVA / AFP

 

Bitrex®
2026. május 25. 22:07
Csak tavaly 60 tonna aranyat bányásztak Szibériában.
