bukarest mvm románia

Az MVM is beszállhat a fekete-tengeri gázüzletbe – Románia döntésén múlhat a 100 milliárd köbméteres mező sorsa

2026. május 25. 22:11

A Neptun Deep mező kitermelése 2027-ben indulhat.

Komoly verseny alakult ki a Neptun Deep fekete-tengeri gázmező kitermeléséből származó földgáz hosszú távú értékesítése körül: az OMV Petrom többéves szerződésben kínálja a mennyiséget, amely iránt a magyar MVM is érdeklődik – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A portál szerint a román állam az offshore törvény alapján elővásárlási joggal rendelkezik, ám ügyvivő kormánya korlátozott mozgástere miatt kérdéses, élni tud-e vele. Bár Bukarest jelezte igényét, halasztást kért, így a döntés körül bizonytalanság alakult ki.

A Neptun Deep mező kitermelése 2027-ben indulhat, és a becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméter gázt tartalmaz, ami jelentősen erősítheti a román energiapiacot és exportlehetőségeit.

A magyar MVM korábban is aktív volt a román energiaszektorban, de több akvizíciója nem kapott zöld utat. A mostani ügy azonban már stratégiai jelentőségű lehet a térség gázellátása szempontjából, különösen az orosz import kiváltásának lehetősége miatt.

