Az MVM is beszállhat a fekete-tengeri gázüzletbe – Románia döntésén múlhat a 100 milliárd köbméteres mező sorsa

Komoly verseny alakult ki a Neptun Deep fekete-tengeri gázmező kitermeléséből származó földgáz hosszú távú értékesítése körül: az OMV Petrom többéves szerződésben kínálja a mennyiséget, amely iránt a magyar MVM is érdeklődik – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A portál szerint a román állam az offshore törvény alapján elővásárlási joggal rendelkezik, ám ügyvivő kormánya korlátozott mozgástere miatt kérdéses, élni tud-e vele. Bár Bukarest jelezte igényét, halasztást kért, így a döntés körül bizonytalanság alakult ki.