Alakulóban az új román kormány, nyugatias irányt szab az elnök

Beszámoltak a tényekről a német lapban: Magyarország messze túlszárnyalta Romániát
Beszédes számokat közöltek.
A koalíció összeomlása után már körvonalazódik az új kormányzat.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról – írja a Maszol.
Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Cotroceni-palotában: 9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD), 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 13 órától az RMDSZ-szel, 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő.
A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke - Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolojan vezette kormány megbukott.
Az alkotmány értelmében az államfő az elnöki hivatalban tartott egyeztetések után jelöli ki a miniszterelnök-jelöltet, akinek tíz napon belül kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a teljes miniszterlistára. A kormány beiktatásáról minősített többséggel döntenek a képviselők és szenátorok.
Nicușor Dan pénteken közölte: a hétfői egyeztetéseken a pártoktól azt fogja kérdezni, hogy milyen parlamenti többséget tud felmutatni, függetlenül attól, hogy többségi, kisebbségi vagy technokrata kormány alakulna.
Hangsúlyozta azt is, hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie, és nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet az AUR a parlamentből támogat.
Ezt is ajánljuk a témában
Beszédes számokat közöltek.