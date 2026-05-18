Hírek
Vélemények
Hetilap
aur nicușor dan maszol románia

Alakulóban az új román kormány, nyugatias irányt szab az elnök

2026. május 18. 09:50

A koalíció összeomlása után már körvonalazódik az új kormányzat.

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról – írja a Maszol. 

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Cotroceni-palotában: 9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD), 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 13 órától az RMDSZ-szel, 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő.

A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke - Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolojan vezette kormány megbukott.

Az alkotmány értelmében az államfő az elnöki hivatalban tartott egyeztetések után jelöli ki a miniszterelnök-jelöltet, akinek tíz napon belül kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a teljes miniszterlistára. A kormány beiktatásáról minősített többséggel döntenek a képviselők és szenátorok.

Nicușor Dan pénteken közölte: a hétfői egyeztetéseken a pártoktól azt fogja kérdezni, hogy milyen parlamenti többséget tud felmutatni, függetlenül attól, hogy többségi, kisebbségi vagy technokrata kormány alakulna. 

Hangsúlyozta azt is, hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie, és nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet az AUR a parlamentből támogat.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 18. 11:40
Érik a kétharmados AUR-kormány (sajnos), bárhogyan is ügyeskednek. Csak elodázni lehet a szélsőségesen magyargyűlölők hatalomra jutását.
Válasz erre


NokiNokedli
2026. május 18. 10:18
Ha úgy alakul, akkor majd átállnak.
Válasz erre


monuskaroly
2026. május 18. 10:09
Irány a nyugat? Az már eddig is bejött, de semmi baj, mi is megyünk arrafelé, a bolond Peti vezetésével.
Válasz erre


Obsitos Technikus
2026. május 18. 09:59
Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt.
Válasz erre


Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!