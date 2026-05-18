Alakulóban az új román kormány, nyugatias irányt szab az elnök

Az alkotmány értelmében az államfő az elnöki hivatalban tartott egyeztetések után jelöli ki a miniszterelnök-jelöltet, akinek tíz napon belül kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a teljes miniszterlistára. A kormány beiktatásáról minősített többséggel döntenek a képviselők és szenátorok.

Nicușor Dan pénteken közölte: a hétfői egyeztetéseken a pártoktól azt fogja kérdezni, hogy milyen parlamenti többséget tud felmutatni, függetlenül attól, hogy többségi, kisebbségi vagy technokrata kormány alakulna.

Hangsúlyozta azt is, hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie, és nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet az AUR a parlamentből támogat.