Komoly bajban a román gazdaság: ismét durván felpörgött az infláció

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
Áprilisban 10,71 százalékra gyorsult az éves infláció Romániában a márciusi 9,87 százalékról – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). Romániában utoljára 2023 júniusában volt kétszámjegyű, 10,3 százalékos inflációs ráta.
Áprilisban az élelmiszerek 7,39 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,04 százalékkal drágultak.
Leginkább a villanyáram (54,18 százalék), a lakásbérlés (43,78 százalék), a gázolaj (32,68 százalék), a benzin (22,42 százalék) és a kávé (21,76 százalék) drágult. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,70 százalék), a légiközlekedés (4,69 százalék), a búzaliszt (4,38 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (4,33 százalék) ára csökkent. Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
(MTI)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP