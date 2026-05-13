Komoly bajban a román gazdaság: ismét durván felpörgött az infláció

Leginkább a villanyáram (54,18 százalék), a lakásbérlés (43,78 százalék), a gázolaj (32,68 százalék), a benzin (22,42 százalék) és a kávé (21,76 százalék) drágult. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,70 százalék), a légiközlekedés (4,69 százalék), a búzaliszt (4,38 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (4,33 százalék) ára csökkent. Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.