Dmitrij Peszkovot kérdezték arról, hogy mikor érhet véget az orosz–ukrán háború. A Portfolio által kiszúrt cikk szerint az orosz elnök sajtótitkára úgy nyilatkozott,

nem kell télig várni, a háború akár már ma véget érhet”.

Ehhez azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia, hogy az ukrán katonák vonuljanak ki „az orosz régiókból”. Tekintve, hogy Oroszország nemzetközileg elismert régióiban nincsenek ukrán katonák, Peszkov valószínűleg a 2022-ben „annektált” négy ukrán megyére (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon) gondolt.