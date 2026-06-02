Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Zelenszkij: ha ezt teljesíti, már ma véget érhet a háború

Beváltotta az ígéretét Putyin: tömeges csapást mért Kijevre
Az orosz hadsereg nem kímélte az ukrán fővárost.
Egyetlen feltételt szabott Oroszország.
Dmitrij Peszkovot kérdezték arról, hogy mikor érhet véget az orosz–ukrán háború. A Portfolio által kiszúrt cikk szerint az orosz elnök sajtótitkára úgy nyilatkozott,
nem kell télig várni, a háború akár már ma véget érhet”.
Ehhez azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia, hogy az ukrán katonák vonuljanak ki „az orosz régiókból”. Tekintve, hogy Oroszország nemzetközileg elismert régióiban nincsenek ukrán katonák, Peszkov valószínűleg a 2022-ben „annektált” négy ukrán megyére (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon) gondolt.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
Legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen.
Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Ukrajna szándékosan mért csapást arra az iskolára, ahol kiskorúak is tartózkodtak.