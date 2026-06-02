Tarr Zoltán demokrácia közmédia

Az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében

2026. június 02. 14:30

Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat.

Tarr Zoltán
„Két lépésben alakítjuk át a közmédiát, ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítunk arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség: többek között erről beszéltem Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése keretében látogatott el minisztériumunkba.

A tárgyaláson elmondtam azt is, hogy tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de ezt a változást a törvények, az Alkotmány betartásával tehetjük meg. Beszéltünk arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdtük munkánkat. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.

A közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem a politikusokat és nem hatalmi érdekeket: ezt felejtették el sokan az elmúlt években. Az előremutató találkozón ebben mind egyetértettünk. A közmédia függetlensége mellett a teljes magyar sajtó helyzete fontos számunkra: Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot.”

zakar zoltán béla
2026. június 02. 14:55
A koszmonauták,kik sértett emberek,nem tűrik magukat sem: Dévényi,Müszike,Rost, Bod,Mellár,Stumpf András...
Obsitos Technikus
2026. június 02. 14:53
Akkor lesz megint "Jó ebédhez szól a nóta"? Meg "Jogi esetek"?
Obsitos Technikus
2026. június 02. 14:51
Nekünk mucsai gombáknak úgy 2.5 millióan egészen más jár a fejünkben magát látva...
vakiki
2026. június 02. 14:47
Mi tudjuk, mit érdemel Magyarország, de ti nem, rosszarcú!
