Deutsch Tamás a Lex Orbánról: „Nem lennék most a britek, a németek, a svédek, az osztrákok és a spanyolok helyében”

2026. május 26. 08:56

A Tisza javaslata értelmében romokban van a jogállam és a demokrácia nemcsak az Egyesült Királyságban, de Ausztriában és Németországban, meg Spanyolországban és még Svédországban is – állapította meg a Fidesz EP-képviselője.

„A jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök e közjogi funkciót csak meghatározott ideig tölthesse be. A demokrácia alapja, hogy a közhatalom gyakorlása időben korlátozott. A mandátumot a miniszterelnök esetében jelen helyzetben 8 évben indokolt korlátozni” – idézte Deutsch Tamás a Tisza Párt személyre szabott és visszamenőleges hatályú alkotmánymódosító javaslatának általános indoklását legújabb bejegyzésében.

A Fidesz Ep-képviselője hangsúlyozta, hogy „az indoklásban megfogalmazottak alapján akkor teljesen romokban van a jogállam és a demokrácia nemcsak az Egyesült Királyságban, de Ausztriában és Németországban, meg Spanyolországban és még Svédországban hiszen

  • Tony Blair 10 évig volt miniszterelnök,
  • Franz Vranitzky 11 évig volt kancellár,
  • Margaret Thatcher ugyancsak 11 évig volt miniszterelnök,
  • Bruno Kreisky 13 évig volt kancellár,
  • Konrad Adenauer 14 évig volt kancellár,
  • Felipe González 14 évig volt miniszterelnök,
  • Helmut Kohl 16 évig volt kancellár,
  • Angela Merkel szintén 16 évig volt kancellár,
  • míg Tage Erlander egyenesen 23 évig volt miniszterelnök.”

Nem lennék most a britek, a németek, a svédek, az osztrákok és a spanyolok helyében”

 – tette hozzá végül a képviselő. 

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. május 26. 10:38
A magyar péteri demagógia ellen nincsenek felvértezve a fiatalabb nemzedékek. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Az idősebbek ismerik az MSZMP, az MSZP és az SZDSZ demagógiáját és nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember.
survivor
2026. május 26. 10:13
Ugrott a rezsicsökk. Nalunk,FRA es ESP - ban is. "Brüsszel locuta, causa finita."
states-2
2026. május 26. 10:04
Április 12-dike a Magyar Tébolyda napja.
Obsitos Technikus
2026. május 26. 10:02
Nagy Testvér nem csak narcisztikus pszichopata és üldöztetéses mániás elmebeteg, hanem értelmi fogyatékos is. Annak kellene levágni a kezét, aki aláírta a diplomáját.
