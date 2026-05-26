Deutsch Tamás a Lex Orbánról: „Nem lennék most a britek, a németek, a svédek, az osztrákok és a spanyolok helyében”

Beindul a munka: a Lex Orbánról is vitázhatnak a héten a Parlamentben
Öt vizsgálóbizottságot állítana fel a Tisza Párt.
A Tisza javaslata értelmében romokban van a jogállam és a demokrácia nemcsak az Egyesült Királyságban, de Ausztriában és Németországban, meg Spanyolországban és még Svédországban is – állapította meg a Fidesz EP-képviselője.
„A jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök e közjogi funkciót csak meghatározott ideig tölthesse be. A demokrácia alapja, hogy a közhatalom gyakorlása időben korlátozott. A mandátumot a miniszterelnök esetében jelen helyzetben 8 évben indokolt korlátozni” – idézte Deutsch Tamás a Tisza Párt személyre szabott és visszamenőleges hatályú alkotmánymódosító javaslatának általános indoklását legújabb bejegyzésében.
A Fidesz Ep-képviselője hangsúlyozta, hogy „az indoklásban megfogalmazottak alapján akkor teljesen romokban van a jogállam és a demokrácia nemcsak az Egyesült Királyságban, de Ausztriában és Németországban, meg Spanyolországban és még Svédországban hiszen
Nem lennék most a britek, a németek, a svédek, az osztrákok és a spanyolok helyében”
– tette hozzá végül a képviselő.
