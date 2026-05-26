tanárhiány demográfiai válság közoktatás ukrajna

Demográfiai pusztulás: egyetlen év alatt negyedmillióval kevesebb az ukrán tanuló

A tanárok mellett egyre inkább a diákokból lesz hiány az ukrán iskolákban.

2026. május 26. 09:06
Az ukrán közoktatásban egy év alatt mintegy 250 ezerrel csökkent a diákok száma – derül ki az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke, Szerhij Babak legfrissebb közléséből. 

A Kárpáti Igaz Szó cikke szerint a 2025/2026-os tanévben mindössze körülbelül 3,5 millió diák tanul az általános és középfokú oktatási rendszerben. A legaggasztóbb adat azonban az elsősök köréből érkezik.

Idén mindössze 252 ezer gyermek kezdte az iskolát, szemben a tavalyi 314 ezerrel. Ez egyetlen év alatt 62 ezer fős visszaesést jelent.

Babak szerint ez a szám a következő években tovább csökkenhet.

Háború és demográfiai válság

Babak két fő okot jelölt meg a drasztikus csökkenés hátterében: a születésszám tartós visszaesését, valamint azt, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több millió ukrán család hagyta el az országot. A háború így közvetlenül alakítja át az ukrán oktatás jövőjét.

A konfliktus hatásait jól mutatják a nem hagyományos oktatási formák is:

  • 302 889 ukrán iskolás tanul külföldről, távoktatásban 
  • 35 361 diák pedig az Oroszország által elfoglalt területeken vesz részt az oktatásban.

Babak szerint Ukrajnának már most fel kell készülnie a következményekre. A jelentősen kevesebb végzős diák hosszú távon meghatározza majd:

  • a líceumhálózat átalakítását,
  • a középiskolai oktatás reformját,
  • valamint az egyetemi és főiskolai intézményhálózat optimalizálását.

Súlyos a tanárhiány is

Nemcsak a diákok száma csökken, hanem az oktatói oldalon is komoly problémák jelentkeznek. Egy 2025-ös jelentés szerint az ellenőrzött iskolák 53 százalékában betöltetlen pedagógusállások vannak.

Ez azt jelenti, hogy az auditált intézmények több mint felében nem teljes a tanári kar.

Még aggasztóbb a szaktanári helyek állapota:

  • Csak az iskolák 40 százalékában tanít minden pedagógus a saját szakképzettségének megfelelő tantárgyat.
  • Az iskolák 7 százalékában pedig olyan tanárok is oktatnak a saját szakjukon kívül, akik semmilyen továbbképzésen sem vettek részt.

A jelentés egyértelműen megállapítja:

a tanárhiány már nem csupán munkaerőpiaci probléma, hanem közvetlen veszélyt jelent az oktatás minőségére is.

Legfőbb cél: a túlélés

A jelentés összefoglalója szerint az oktaás digitalizációja legfeljebb csak enyhíteni tudják a demográfiai és háborús sokk okozta mély válságot.

Ukrajna oktatási rendszere így egyszerre küzd a diákhiánnyal, a tanárhiánnyal és a háború okozta bizonytalansággal. 

A következő évek legfontosabb kérdése, hogy Ukrajna képes lesz-e egyáltalán fenntartani egy működőképes közoktatási hálózatot. 

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 11 komment

titi77
2026. május 26. 11:45
de azér' még 1000000-s hadseregük van! ki hiszi el?
sanya55-2
2026. május 26. 11:43
Senki nem ismeri ezt az orosz tájszólást, hogy ukrán
survivor
2026. május 26. 11:22
Köszönjétek Bo-Jo-nak.
gullwing
2026. május 26. 11:04
Szeretkezz ne háborúzz! 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!