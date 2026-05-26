Demográfiai pusztulás: egyetlen év alatt negyedmillióval kevesebb az ukrán tanuló

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A tanárok mellett egyre inkább a diákokból lesz hiány az ukrán iskolákban.
Az ukrán közoktatásban egy év alatt mintegy 250 ezerrel csökkent a diákok száma – derül ki az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke, Szerhij Babak legfrissebb közléséből.
A Kárpáti Igaz Szó cikke szerint a 2025/2026-os tanévben mindössze körülbelül 3,5 millió diák tanul az általános és középfokú oktatási rendszerben. A legaggasztóbb adat azonban az elsősök köréből érkezik.
Idén mindössze 252 ezer gyermek kezdte az iskolát, szemben a tavalyi 314 ezerrel. Ez egyetlen év alatt 62 ezer fős visszaesést jelent.
Babak szerint ez a szám a következő években tovább csökkenhet.
Babak két fő okot jelölt meg a drasztikus csökkenés hátterében: a születésszám tartós visszaesését, valamint azt, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több millió ukrán család hagyta el az országot. A háború így közvetlenül alakítja át az ukrán oktatás jövőjét.
A konfliktus hatásait jól mutatják a nem hagyományos oktatási formák is:
Babak szerint Ukrajnának már most fel kell készülnie a következményekre. A jelentősen kevesebb végzős diák hosszú távon meghatározza majd:
Nemcsak a diákok száma csökken, hanem az oktatói oldalon is komoly problémák jelentkeznek. Egy 2025-ös jelentés szerint az ellenőrzött iskolák 53 százalékában betöltetlen pedagógusállások vannak.
Ez azt jelenti, hogy az auditált intézmények több mint felében nem teljes a tanári kar.
Még aggasztóbb a szaktanári helyek állapota:
A jelentés egyértelműen megállapítja:
a tanárhiány már nem csupán munkaerőpiaci probléma, hanem közvetlen veszélyt jelent az oktatás minőségére is.
A jelentés összefoglalója szerint az oktaás digitalizációja legfeljebb csak enyhíteni tudják a demográfiai és háborús sokk okozta mély válságot.
Ukrajna oktatási rendszere így egyszerre küzd a diákhiánnyal, a tanárhiánnyal és a háború okozta bizonytalansággal.
A következő évek legfontosabb kérdése, hogy Ukrajna képes lesz-e egyáltalán fenntartani egy működőképes közoktatási hálózatot.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP
