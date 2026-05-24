05. 24.
vasárnap
lengyelország szovjetunió óvóhely finnország ukrajna

Hatalmas a kereslet: Finnország földalatti óvóhelyei új exportcikké válnak

2026. május 24. 08:11

Ukrán polgármesterek, európai politikusok, közel-keleti üzleti szereplők és nagyvállalatok delegációi keresik fel a bunkert, hogy tanuljanak a finn modellből.

A helsinki Merihaka óvóhely első pillantásra inkább sportközpontnak tűnik, mint háborús menedéknek. Huszonöt méterrel a finn főváros alatt sportpályák, edzőterem és játszótér működik nap mint nap. Vészhelyzetben azonban a 71 ezer köbméteres, sziklába vájt létesítmény 72 órán belül 6000 ember befogadására alkalmas menedékké alakítható: emeletes ágyakkal, víztartályokkal és mobil vécékkel – derül ki a Reuters riportjából. 

A helyszín az utóbbi időben valóságos bemutatóteremmé vált. 

Ukrán polgármesterek, európai politikusok, közel-keleti üzleti szereplők és nagyvállalatok delegációi keresik fel, hogy tanuljanak a finn modellből. 

Finnországban a második világháború és a Szovjetunióval szembeni történelmi tapasztalat miatt régóta komolyan veszik a polgári védelmet: országszerte több mint 50 ezer óvóhely épült, Helsinkiben pedig 48 nagyobb és 5500 kisebb menedék található.

A finn rendszer lényege a kettős használat. Az óvóhelyek békeidőben sport-, parkoló- vagy közösségi térként működhetnek, de szükség esetén gyorsan átállíthatók krízisüzemmódra. Bizonyos méret felett az új lakó- és kereskedelmi épületek alatt kötelező menedéket kialakítani, ami évtizedek alatt erős iparágat teremtett: 

sugárzásbiztos ajtók, szellőztetés, vészenergia, kommunikációs és csatornarendszerek terén finn cégek váltak specialistává.

A keresletet ma elsősorban Ukrajna háborús tapasztalatai, Lengyelország védelmi lemaradása és a közel-keleti feszültségek hajtják. Lengyelország milliárdokat fordít óvóhelyei újjáépítésére, Ukrajnában pedig már olyan föld alatti iskolák is működnek, ahol a gyerekek légiriadók idején is tanulhatnak. Balakliiában, a front közelében naponta akár tizenötször is megszólalhatnak a szirénák — ott nem elméleti kérdés, mit jelent egy jól használható menedék.

A finn cégek szerint a piac gyorsan nő, és hamarosan nem a megrendelésekért, hanem a kapacitásért folyik majd a verseny. A kihívás ugyanakkor kényes: a szigorúbb szabályok növelik az építési költségeket, ami elriaszthatja a beruházókat. A finn példa mégis azt mutatja, hogy az óvóhely nem feltétlenül sötét betonbunker. Lehet mindennapi közösségi tér is — amely békében életet szolgál, háborúban pedig életeket ment.

Nyitókép: Alessandro RAMPAZZO / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. május 24. 09:26
"a 71 ezer köbméteres, sziklába vájt létesítmény 72 órán belül 6000 ember befogadására alkalmas menedékké alakítható" És ha az ellenség nem várja meg a 72 órát?
led-zeppelin1960
2026. május 24. 08:52
Milyen jó is lesz a földalatt élni mint a vakondok 100 évet inkább a hamu!😉
20260412
2026. május 24. 08:45
Ok. Bunker. Bemegyünk. Ott maradunk. Ott maradunk, Maradunk, maradunk, maradunk...?
auditorium
•••
2026. május 24. 08:42 Szerkesztve
Most sztároltatják Finnországot, mert a semlegesség helyett a Natót választotta, mert bunkereket épit az 5,6 millió lakosának és ráadásul nagy területe van, el tudja helyezni. Ezt egy lakott, ipari ny-v. d-európai országban, ahol még ráadásul geológiailag is vannak problémák (vulkánok, gyakori földrengés, időszakos folyók váratlan áradása) nem lehet megvalósitani. Atomtámadás esetén nem menekülhet a lakosság a föld alá, ahogy pl. Svájcban , mert hatalmas jól felszerelt atombunkerei vannak. Tr. ötezer amer.katonát Németországból most Lengyelországba vezényelt, közelebb Ukrajnához. Nem éppen megnyugtató hir... Pu. jól tudja, a Nato beavatkozik a két nem Nato ország háborújába. A holland vezérnek még a szemállása is hamis.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.