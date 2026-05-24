Hatalmas a kereslet: Finnország földalatti óvóhelyei új exportcikké válnak

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Ukrán polgármesterek, európai politikusok, közel-keleti üzleti szereplők és nagyvállalatok delegációi keresik fel a bunkert, hogy tanuljanak a finn modellből.
A helsinki Merihaka óvóhely első pillantásra inkább sportközpontnak tűnik, mint háborús menedéknek. Huszonöt méterrel a finn főváros alatt sportpályák, edzőterem és játszótér működik nap mint nap. Vészhelyzetben azonban a 71 ezer köbméteres, sziklába vájt létesítmény 72 órán belül 6000 ember befogadására alkalmas menedékké alakítható: emeletes ágyakkal, víztartályokkal és mobil vécékkel – derül ki a Reuters riportjából.
A helyszín az utóbbi időben valóságos bemutatóteremmé vált.
Ukrán polgármesterek, európai politikusok, közel-keleti üzleti szereplők és nagyvállalatok delegációi keresik fel, hogy tanuljanak a finn modellből.
Finnországban a második világháború és a Szovjetunióval szembeni történelmi tapasztalat miatt régóta komolyan veszik a polgári védelmet: országszerte több mint 50 ezer óvóhely épült, Helsinkiben pedig 48 nagyobb és 5500 kisebb menedék található.
A finn rendszer lényege a kettős használat. Az óvóhelyek békeidőben sport-, parkoló- vagy közösségi térként működhetnek, de szükség esetén gyorsan átállíthatók krízisüzemmódra. Bizonyos méret felett az új lakó- és kereskedelmi épületek alatt kötelező menedéket kialakítani, ami évtizedek alatt erős iparágat teremtett:
sugárzásbiztos ajtók, szellőztetés, vészenergia, kommunikációs és csatornarendszerek terén finn cégek váltak specialistává.
A keresletet ma elsősorban Ukrajna háborús tapasztalatai, Lengyelország védelmi lemaradása és a közel-keleti feszültségek hajtják. Lengyelország milliárdokat fordít óvóhelyei újjáépítésére, Ukrajnában pedig már olyan föld alatti iskolák is működnek, ahol a gyerekek légiriadók idején is tanulhatnak. Balakliiában, a front közelében naponta akár tizenötször is megszólalhatnak a szirénák — ott nem elméleti kérdés, mit jelent egy jól használható menedék.
A finn cégek szerint a piac gyorsan nő, és hamarosan nem a megrendelésekért, hanem a kapacitásért folyik majd a verseny. A kihívás ugyanakkor kényes: a szigorúbb szabályok növelik az építési költségeket, ami elriaszthatja a beruházókat. A finn példa mégis azt mutatja, hogy az óvóhely nem feltétlenül sötét betonbunker. Lehet mindennapi közösségi tér is — amely békében életet szolgál, háborúban pedig életeket ment.
Nyitókép: Alessandro RAMPAZZO / AFP