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háború olaj donald trump

Szakértő: csökken az olaj ára, kérdés, mennyire hiszi el a piac

2026. június 15. 11:42

A 80 dolláros határt feszegeti, ám a bizonytalanság most nagyobb, mint a háború előtt – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza.

2026. június 15. 11:42
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Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. A jó hír ezúttal az, hogy Irán is megerősítette Trump bejelentését. Ebben a cikkünkben összeszedtünk mindent, amit az amerikai-iráni megegyezésről tudni lehet. Arról pedig, hogy a megegyezés milyen hatással lehet a piacra, Sebestyén Gézát, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetőjét kérdeztük.

A megállapodás pozitív hatással lesz az olajárra, vagyis csökkenéssel kell számolni”

 – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza. Mint hozzátette, az olaj ára jelenleg is csökkenő trendben mozog, „míg korábban 120 dollár körüli értékek is voltak, és míg pár nappal korábban is még 90 dollár fölött volt az olaj ára, addig jelenleg a 80 dolláros határt feszegeti” – emelte ki. Szerinte ezt a határt várhatóan lefelé töri majd át nagy valószínűséggel az olajár.

Az már nehezebb kérdés, hol áll meg ez a csökkenés, szerinte ez függ attól, hogy mennyire lesz tartós a mostani megállapodás, illetve, hogy 

„mennyire hiszi el ezt a piac”.

Sebestyén arra számít, az olajárcsökkenés tartós lesz, ám úgy véli, nem fog a háború előtti 60 dollár alá csökkeni a mostani megállapodással együtt sem. Szerinte ennek oka, hogy 

a bizonytalanság most nagyobb, mint a háború előtt”.

Az árváltozás dinamikája alapján úgy véli ugyanakkor, hogy napok kérdése, hogy az olajár elérje a stabil szintet. Kérdés viszont, hogy mennyire lesz stabil maga a megállapodás, Sebestyén szerint, ha ezen a pontos „kérdőjelek fognak felmerülni, például, ha újból le zárják a Hormuzi-szorost, és azt látjuk, hogy a megállapodás nem működik, akkor nyilván azt is láthatjuk majd, hogy akár a korábbi szintekre, sőt csúcspontok környékére megy vissza az olaj ára”.

Nyitókép: NASA / AFP

 

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2026. június 15. 11:46 Szerkesztve
Magyarországon a legdrágább az üzemanyag régiós viszonylatban. Még állami beavatkozással is.
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