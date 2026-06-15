Szakértő: csökken az olaj ára, kérdés, mennyire hiszi el a piac

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. A jó hír ezúttal az, hogy Irán is megerősítette Trump bejelentését. Ebben a cikkünkben összeszedtünk mindent, amit az amerikai-iráni megegyezésről tudni lehet. Arról pedig, hogy a megegyezés milyen hatással lehet a piacra, Sebestyén Gézát, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetőjét kérdeztük.

A megállapodás pozitív hatással lesz az olajárra, vagyis csökkenéssel kell számolni”

– mondta a Mandinernek Sebestyén Géza. Mint hozzátette, az olaj ára jelenleg is csökkenő trendben mozog, „míg korábban 120 dollár körüli értékek is voltak, és míg pár nappal korábban is még 90 dollár fölött volt az olaj ára, addig jelenleg a 80 dolláros határt feszegeti” – emelte ki. Szerinte ezt a határt várhatóan lefelé töri majd át nagy valószínűséggel az olajár.